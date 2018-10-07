 Мир до сих пор не оправился от кризиса 2008 года, - МВФ

Последствия мирового финансового кризиса 2008 года сохраняются до сих пор. Об этом говорится в исследовании МВФ в рамках октябрьского обзора "Перспективы мировой экономики", сообщает Цензор.НЕТ.

Исследователи изучили ситуацию в 180 государствах с разным уровнем развития экономики. Их целью было оценить спад экономической активности в десятилетие после кризиса.

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Среди главных последствий кризиса 2008 года МВФ называет медленный экономический рост и снижение рождаемости.

"Объем производства во многих странах все еще ниже уровней, которые были бы достигнуты, если бы производство росло согласно тренду докризисного периода. Кроме того, есть также признаки, что кризис имеет долговременные последствия для потенциального роста в силу его воздействия на уровни рождаемости и миграцию, а также на неравенство в доходах", – сказано в обзоре.

В 2007–2008 годах в мире был зафиксирован последний глобальный финансовый кризис. Он начался с ипотечного кризиса в США. Последствиями стало падение мирового ВВП (впервые после окончания Второй мировой войны) и снижение на 10% объемов торговли на планете.

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