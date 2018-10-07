 Мир до сих пор не оправился от кризиса 2008 года, - МВФ

Последствия мирового финансового кризиса 2008 года сохраняются до сих пор. Об этом говорится в исследовании МВФ в рамках октябрьского обзора "Перспективы мировой экономики", сообщает Цензор.НЕТ.
Исследователи изучили ситуацию в 180 государствах с разным уровнем развития экономики. Их целью было оценить спад экономической активности в десятилетие после кризиса.
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Среди главных последствий кризиса 2008 года МВФ называет медленный экономический рост и снижение рождаемости.
"Объем производства во многих странах все еще ниже уровней, которые были бы достигнуты, если бы производство росло согласно тренду докризисного периода. Кроме того, есть также признаки, что кризис имеет долговременные последствия для потенциального роста в силу его воздействия на уровни рождаемости и миграцию, а также на неравенство в доходах", – сказано в обзоре.
В 2007–2008 годах в мире был зафиксирован последний глобальный финансовый кризис. Он начался с ипотечного кризиса в США. Последствиями стало падение мирового ВВП (впервые после окончания Второй мировой войны) и снижение на 10% объемов торговли на планете.
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А то, что война сейчас, тебе не видно? Что армию надо вооружать и кормить, не знаешь?
Так что, ты подвергаешь сомнению треп самого сывочолого, не стремаешься？
или население будет расти и рост баблозависимых тоже ?
зачем какие то показатели роста? ресурсы не безграничны. сиситема саморегилуируема.
то что неокторым охота жировать как прежде.. увы да.. такого пока нет...
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Якісь дивні висновки та заяви від "МВФ". Звісно, що у 2008р. щось таки відбулося. Але справжні економіки пригальмували на короткий час, зробили висновки і продовжили рух майже у звичному режимі. А от для тих, для кого економіка є придатком до популістської чи комуняцької політики, "...не оговталися досі...". Ніби перед тим у них було все ОК. Тому слово "світ" у заяві, на мій погляд, недоречне.
Так надо же было как-то рост ВВП обеспечить...
Ты этого, не того...
Тогда вали всё на Гонтареву...
У тебя память однобокая - помнишь то, что её назвали худшим банкиром, а через год - лучшим в Европе и одни и те же?
https://tradingeconomics.com/china/government-debt-to-gdp
Казалось бы, еще только вчера безоговорочным лидером по жадности был депутат из Народного Фронта Максим Бурбак, который, будучи миллионером с 5 квартирами и 22 автомобилями, не стесняется получать компенсацию из государственного бюджета за аренду жилья
В чём зрада то?
"Может, пока давайте тему мовы покачаем?" - предложил Виктор Владимирович."Вы - настоящий патриот Украины!" - восхитился Портрет.В тот же день на улицы вышли бабушки с лозунгами "Русский язык - второй государственный!" Портрет тут же распорядился качать тему мовы."Как же приятно с вами иметь дело, Виктор Владимирович!" - лился Портрет из трубки следующим вечером.Медведчук едва успел подумать, что ему нужно на этот раз."А пусть попы Московского патриархата выступят с критикой томоса", - предложил Портрет."Хм", - многозначительно произнес Виктор Владимирович."За мной не заржавеет!" - уловил Портрет.Прошлый раз не заржавели поставки дизеля для "Укрзализныци"."Ну я поговорю", - улыбнулся в трубку Медведчук."Вот и спасибо! - обрадовался Портрет. - Передавайте там привет!""Кому?" - удивился кум одного известного человека."Ну, всем…" - многозначительно ответил президент и закончил разговор.Disclamer: События происходят в параллельном измерении, в котором все политики и бизнесмены далеко не такие приличные люди, как в нашем мире. Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы. Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.
Во время написания текста ни один политик не страдал.Лямец Сергей
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Проблема України не в тому що, при владі пройдисвіти, а в тому що, недостатньо чесних людей зі здібностями, які могли б керувати країною.
Ну і що скажете на це, стецькі?
Бо ЙУля -- "рузвельт"
Алжир,
Ангола,
Венесуэла,
Габон,
Иран,
Ирак,
Конго,
Кувейт,
Катар,
Ливия,
Объединённые Арабские Эмираты,
Нигерия,
Саудовская Аравия,
Экваториальная Гвинея,
Эквадор.
Итак, смотрим на график. Подняв цены единожды, они вошли во вкус и начали безумно задирать цены. Что произошло с мировым рынком вообще и с мировой экономикой? Начался кризис. Почему? Элементарно. Вырасли цены на транспортировку всего, затраты на все энергоёмкие производства - металургию, тяжёлое машиностроение, горнообогатительную отрасль и т.д. Мир резко сократил сбыт/потребление, а потом упало производство. Множество людей не смогло погашать кредиты на жильё, и ипотека рухнула, вместо со строительством и банками. Рванула вверх безработица... Конечно же, западный мир приспособился. Исчезли массовые автомобили, потреблявшие 15-25 литров бензина на 100 км, появились малолитражки, поиребояющие 6-7 литров на сотню. Толтко в одних США появилось свыше 50 тысяч ветроэлектростанций. Началась массовая добыча сланцевого газа.
А что же с экспортёрами нефти? Они недолго наслаждались дармовым баблом, которое хлынуло в их страны. Вслед за баблом резко вырасли цены на всё, в том числе на технологии добычи нефти... Получилось так, что при цене на нефть 15 долларов за баррель они получали больше чистой прибыли, чем при цене 40 долларов за баррель - ведь себестоимость выросла неимоверно... Итак, кризис ударил по самих зачинщиках кризиса. В том числе по России... Удар был с "оттяжкой", и неимоверной силы: экономика свернула прямиком в пропасть! Не только Рашки. Здесь и Венесеэла, Ирак, Ливия, туда же рулят Ангола, Эквадор...
На пике кризиса Россия начала войну в Грузии. Не помогло... Потому через полдесятка лет, Путин начал вероломную войну с Украиной...
Не поможет. Экономику России и саму преступную Россию уже никто и ничто не спасёт.