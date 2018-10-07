EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Экономика
  1627  61
Все про:кризис (2952) МВФ (2584) рождаемость (66) рост (102)

 Мир до сих пор не оправился от кризиса 2008 года, - МВФ

Главные его последствия – медленный экономический рост и низкая рождаемость, считают эксперты.

Последствия мирового финансового кризиса 2008 года сохраняются до сих пор. Об этом говорится в исследовании МВФ в рамках октябрьского обзора "Перспективы мировой экономики", сообщает Цензор.НЕТ.

Исследователи изучили ситуацию в 180 государствах с разным уровнем развития экономики. Их целью было оценить спад экономической активности в десятилетие после кризиса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина покоряет внешние рынки: эксперты объяснили успех отечественного бизнеса

Среди главных последствий кризиса 2008 года МВФ называет медленный экономический рост и снижение рождаемости.

"Объем производства во многих странах все еще ниже уровней, которые были бы достигнуты, если бы производство росло согласно тренду докризисного периода. Кроме того, есть также признаки, что кризис имеет долговременные последствия для потенциального роста в силу его воздействия на уровни рождаемости и миграцию, а также на неравенство в доходах", – сказано в обзоре.

В 2007–2008 годах в мире был зафиксирован последний глобальный финансовый кризис. Он начался с ипотечного кризиса в США. Последствиями стало падение мирового ВВП (впервые после окончания Второй мировой войны) и снижение на 10% объемов торговли на планете.

Также на Цензор.НЕТ: Киеву следует ускорить рост ВВП и реформы и возобновить сотрудничество с МВФ, - Всемирный банк

Источник: https://censor.net.ua/n3090055
 
 
 Топ комментарии
 
о, эту отмазку наши кэрманычи подхватят быстро, а то папередники уже оскомину людям набили
 показать весь комментарий
 
А шо по этому поводу думают лучшая банкирша Вселенной, включая Уругвай и Созвездие Гончих Псов, выпускник-заочник киевского ПТУ Воффа Гойсман и их сывочолый шеф? Йулька все равно вароффка?
 показать весь комментарий
 
Какие "папередники" тебе оскомину набили?
А то, что война сейчас, тебе не видно? Что армию надо вооружать и кормить, не знаешь?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
о, эту отмазку наши кэрманычи подхватят быстро, а то папередники уже оскомину людям набили
 показать весь комментарий
 
 
Какие "папередники" тебе оскомину набили?
А то, что война сейчас, тебе не видно? Что армию надо вооружать и кормить, не знаешь?
 показать весь комментарий
 
 
Просто его Бахиня за всё время войны ни разу не приехала на передовую, то косатые думают что и войны нет никакой. Они ровняют мирное время, с военным и говорят вот в мирное жили лутше. Им абсолютно пофиг что война, потеря територий, производства , налоговой базы, огромные расходы на армию - полный игнор. Ты им просто сделай шоб было даже лутше чем в мирное время и точка. А когда говоришь косатому а напомни какой был военный бюджет когда Жюля была премьером, то косатый сразу по тихому сливаеца...А теперь когда Жюлю застукали на многократных встречах с прокремлёвским олигархом Пинчуком то косатые шо то уже затихли с визгами шо Юля прийде всех олигархов в тюрьми посаде. А Пинчук у них вообще уже класснный пацан стал...
 показать весь комментарий
 
Меньше треба красти і зливати захісників в Рашу та по буцегарням мордувати. Що там з Сємочко, стецько? Тільки не зливайся
 показать весь комментарий
 
Нету войны и не будет, твой диабетик так и сказал: в стране ООС и силового освобождения территорий не будет.
Так что, ты подвергаешь сомнению треп самого сывочолого, не стремаешься？
 показать весь комментарий
 
То есть другие страны ЕС свою армию не вооружаюбт и не кормят?
 показать весь комментарий
 
мне просто интересно каким образом вывели показатели необходимые для нормального сосуществования определенного кол-ва людей.
или население будет расти и рост баблозависимых тоже ?
зачем какие то показатели роста? ресурсы не безграничны. сиситема саморегилуируема.
то что неокторым охота жировать как прежде.. увы да.. такого пока нет...
 показать весь комментарий
 
"... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року..."
===
Якісь дивні висновки та заяви від "МВФ". Звісно, що у 2008р. щось таки відбулося. Але справжні економіки пригальмували на короткий час, зробили висновки і продовжили рух майже у звичному режимі. А от для тих, для кого економіка є придатком до популістської чи комуняцької політики, "...не оговталися досі...". Ніби перед тим у них було все ОК. Тому слово "світ" у заяві, на мій погляд, недоречне.
 показать весь комментарий
 
Економіки, де уряд випускає основні світові валюти, та ті, хто ні - знаходяться в завідомо нерівноправному становищі в цій штучно сконструюваній глобалізаційній системі.
 показать весь комментарий
 
Все дело в мировом кризисе.Вот нация и вымирает.
 показать весь комментарий
 
Лейба, ты слыхал про резонанс? Когда на свой, местный бардак накладывается мировой кризис - самое то!
 показать весь комментарий
 
 
А шо по этому поводу думают лучшая банкирша Вселенной, включая Уругвай и Созвездие Гончих Псов, выпускник-заочник киевского ПТУ Воффа Гойсман и их сывочолый шеф? Йулька все равно вароффка?
 показать весь комментарий
 
 
Ты о продаже вооружения и боеприпасов в те годы?
Так надо же было как-то рост ВВП обеспечить...
Ты этого, не того...
 показать весь комментарий
 
Разговор о Гонтаревой, если ты не в курсе.
 показать весь комментарий
 
Не знал, что в Украине меняют не фамилию, а имя Валерия на Йулька...
Тогда вали всё на Гонтареву...
У тебя память однобокая - помнишь то, что её назвали худшим банкиром, а через год - лучшим в Европе и одни и те же?
 показать весь комментарий
 
Тю, они только узнали, что кризисс вызван потребительской экономикой, которая до сих пор не очень то и изменилася.
 показать весь комментарий
 
Самая веселуха будет в Китае - они с того кризиса в погоне за 6% роста ВВП набрали долгов до 300% ВВП, как в Японии в 90х. Следующие 20 лет будут не похожими на прошлые 30ть.
 показать весь комментарий
 
 
Хорошо что тогда Тимошенко была. А так бы был каюк.
 показать весь комментарий
 
 
Гриша не прикидывайся идиотом,все что говорила Газовая Королева Украины с 1992 года и по сегодня, я помню... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 5019
 показать весь комментарий
 
 
Ну, минСтець у нас помнит всё, даже то чего небыло. Но, главное он как всегда забывает.
 показать весь комментарий
 
Кризис 1998 года и кризис 2008 года,почти идентичны,хотя по большому счёту Доктор Доллар вылечит всех....,и баранов и академиков от экономики... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 5379 Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 5379
 показать весь комментарий
 
 
Только вас ригошоколадов не вылечит. Вы все равно творить будете.
 показать весь комментарий
 
 
А де світовий кризис цього року? Ти ж обіцяв, а його все нема.
 показать весь комментарий
 
Но наши керманычи на папередникрв фсе валят. Это им оправдание железное. Но ты же шел нам счастье сделать продавец китайских трюселей.
 показать весь комментарий
 
 
Слово кризис,придумали для овец,пастухи при этом набивают карманы.
 показать весь комментарий
 
 
Не кризисы бывают. Когда мы клопы на доллар все меняем. А доллар что. В 2001 купил шикарную машину за 10 тысяч долларов. А сейчас за такую цену на мусорке металлолома. Добавляйте 0 Или два.
 показать весь комментарий
 
Депутат из Блока Петра Порошенко Алексей Порошенко получил компенсацию из государственного бюджета в размере 1500 евро за поездку в Бангладеш.

Казалось бы, еще только вчера безоговорочным лидером по жадности был депутат из Народного Фронта Максим Бурбак, который, будучи миллионером с 5 квартирами и 22 автомобилями, не стесняется получать компенсацию из государственного бюджета за аренду жилья
 показать весь комментарий
 
 
Багладеш очень дорогая страна. Особенно рикши лютуют.
 показать весь комментарий
 
 
А ты думаешь, что миллиардеры зарабатывают по миллиарду в месяц?
В чём зрада то?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Мировое правительство по имени СFR кстати возглавляет Герни Киссинджер ,для тех кто не в танке КацаПсинскам... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 7527типа Генеральный Секретарь Мировой политики.... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 2519
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Генри)))) Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 8773Дави РАБссию и Мавзолей чЛЕНИНА... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 304
 показать весь комментарий
 
Ґенрі, прости Господи, КіссінДЖер уже давно в ФСБ платню отримує. Десь з кінця 80-их років минулого сторіччя. Утім, і перед тим брав у ґебні гроші. Тому якраз кацапні він нічого поганого не завдасть.
 показать весь комментарий
 
мечта международных ростовщиков - засунуть в кабалу весь мир и чем подольше, тем лучше
 показать весь комментарий
 
Депутати Європарламенту вважають, що в Україні необхідно змінити законодавство і унеможливити концентрацію багатства і політичної влади в декількох приватних руках
 показать весь комментарий
 
 
А всё началось ночью с 25 на 26 октября 1917 года...,по словам Вована Жиринжопского,краснопузая банда уголовников и Воров в законе навсегда взяла власть над 1/6 частью Суши Земно....,эта фраза мне запомнилась потому что оппонентом Жиринжопского был Геннадий Зюганов ..., Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 8237В Ютьюбе это можно найти...
 показать весь комментарий
 
..."Виктор Владимирович! Даже не знаю, что бы я делал без вас!" - улыбался в трубку Портрет."Да что вы, Петр Алексеевич! - любезничал в ответ Виктор Медведчук. - Всем бы такое умение превращать вялые факты в твердый рейтинг!""Всей семьей болеем за Оксану, - был сама любезность президент. - Передавайте ей от нас пожелания успеха".Виктор Владимирович почувствовал, что Портрет неспроста так разлюбезничался."Чем еще могу быть вам полезен, Петр Алексеевич?" - аккуратно поинтересовался он.Тот словно ждал вопроса."Скажите, а вы больше не планируете ТВ-каналы прикупать?"Медведчук призадумался. Портрет добавил к рейтингу несколько процентов после того, как потребовал наложить санкции на рупоры кремлевской пропаганды - каналы 112 и NewsOne. Но тема уже отработана, а до выборов был еще далеко.
"Может, пока давайте тему мовы покачаем?" - предложил Виктор Владимирович."Вы - настоящий патриот Украины!" - восхитился Портрет.В тот же день на улицы вышли бабушки с лозунгами "Русский язык - второй государственный!" Портрет тут же распорядился качать тему мовы."Как же приятно с вами иметь дело, Виктор Владимирович!" - лился Портрет из трубки следующим вечером.Медведчук едва успел подумать, что ему нужно на этот раз."А пусть попы Московского патриархата выступят с критикой томоса", - предложил Портрет."Хм", - многозначительно произнес Виктор Владимирович."За мной не заржавеет!" - уловил Портрет.Прошлый раз не заржавели поставки дизеля для "Укрзализныци"."Ну я поговорю", - улыбнулся в трубку Медведчук."Вот и спасибо! - обрадовался Портрет. - Передавайте там привет!""Кому?" - удивился кум одного известного человека."Ну, всем…" - многозначительно ответил президент и закончил разговор.Disclamer: События происходят в параллельном измерении, в котором все политики и бизнесмены далеко не такие приличные люди, как в нашем мире. Все изложенное выше является чистым вымыслом. Имена и должности придуманы. Любое совпадение с реально существующими персонажами случайно.
Во время написания текста ни один политик не страдал.Лямец Сергей
...
 показать весь комментарий
 
 
На РАБссии миллиардеров 107 хмырей,в Украине осталось кажись 4 ,Ахметов, Коломойский ,Живаго и Новинский...остальные удрали на РАБссию...,Юля не миллиардер....,ибо Газ не дайот прибыли....
 показать весь комментарий
 
Ты забыл своего хозяина включить в список.
 показать весь комментарий
 
...Российский актер-доброволец Анатолий Пашинин может оказаться в Верховной Раде Украины только с пулеметом Калашникова."Я в украинской политике? Давайте попробуем представить сценического коня в вакууме. Только если у меня будет мой ПК (пулемет Калашникова, - Ред.) и 800 патронов, тогда я себя представлю даже в Верховной Раде", - заявил актер OBOZREVATEL.По его мнению, украинская политика находится в упадке, а стране необходим полный аудит."Вы представляете сейчас прийти в политику? Тут нужен полный аудит того, что осталось в стране, полный медицинский осмотр всех, кто остался в стране, и только потом, понимая сколько у нас здоровых людей, сколько людей нам нужно лечить, выстраивать экономику", - считает Пашинин."Нужно исходить от первой необходимости, а у нас всегда единственная необходимость - взять кредит, чтобы отдать проценты по предыдущему кредиту. Вот какими проблемами они заняты, просто рулят финансовыми потоками", - отметил он.https://antikor.com.ua/articles/262896-pashinin_nadumal_prijti_v_radu_s_pulemetom
...
 показать весь комментарий
 
 
И кто это такой? Если он кацап то, пусть у себя на кацапии политику делает.
 показать весь комментарий
 
То, тобі треба до Луценко звернутися. Він у нас головний в цих питаннях. Я ж не бачу що, може змінити кулемет в повністю деморалізованій країні. Коли в людей негаразди з мораллю то, матимемо те, що й 2014 року- на верх вилізуть ті самі. Доки українці не створять власних реальних ідеологічних партій і серьйозно незаймуться політикою, кулемети їм не допоможуть.
Проблема України не в тому що, при владі пройдисвіти, а в тому що, недостатньо чесних людей зі здібностями, які могли б керувати країною.
 показать весь комментарий
 
Пашинин политик?Ой не смешите мой Утюг...,Гейдар Джемаль был точно политиком,или Джохар Дудаев,Пашинина не слышал... Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 3427 Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 3427
 показать весь комментарий
 
шо там Джохар ...ЖУЛЬКА ...от політик ...от майбутне
 показать весь комментарий
 
К концу нашего пятилетнего срока Парашенка не оставит за решёткой ни одного сепара и топ коррупционера,а в память о правлении винницкой банды нам достанутся уничтоженные насмерть дороги,80 млрд внешнего долга и 5-7 миллионов выехавших на заработки украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Нам ещё останутся репарации Поценюка, которые будем отхаркивать 20 лет. Это всё посложнее отпущеных сепаров и убитых дорог.
 показать весь комментарий
 
 
Це у шпигуна лише програма мінімум. Максімум - місячний краєвид і теріторія країни, звільнена від населення. Думаю, що буде щось посередині.
 показать весь комментарий
 
 
Как я посмотрю так здесь собралися именно те эксперды, которые знатоки мирового кризисса, а главное очень свежие мысли высказывают.
 показать весь комментарий
 
В цілком сприятливий 2007й Янек взяв зовнішніх кредитів на 45% від ВВП і все вкрав, а у рік Світової кризи 2008й Юля взяла лише 25% від ВВП, і то тільки тому, що кнур-єханур і шобла янека так вбила економіку, що вона в кризу зайшла ослабленою. А у теж кризовий 2009й майже кредит не бравсь. Соцстандарти за Юлі не падали, була держпідтримка космічній, авіа, судно, авто і танкобудівним галузям. Що за свої три роки президентства янек вдало просрав потім.
Ну і що скажете на це, стецькі? Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 177

 показать весь комментарий
 
 
скажуть: "вывсёврёте", у них свої методички.
 показать весь комментарий
 
 
А знаєте чому так?
Бо ЙУля -- "рузвельт" Світ досі не оговтався від кризи 2008 року, - МВФ - Цензор.НЕТ 6163
 показать весь комментарий
 
Спасіба жітєлям Бамбаса. Ось що я скажу.
 показать весь комментарий
 
Причина мирового кризиса другая. Смотрим на график ниже. Это цены на нефть. Хуйло пришло к власти неформально в 1999, формально (инаугурация) в мае 2000 года. Он сразу начал гадить мировому рынку нефти, договариваясь и подкупая членов ОПЕК (хоть Рашка и не член ОПЕК) , тупо СКЛОНЯЯ ИХ К МОНОПОЛЬНОМУ, НЕРЫНОЧНОМУ УВЕЛИЧЕНИЮ ЦЕН НА НЕФТЬ. Большинство из них пошло на это. На переломе тысячелетия большинство из них за несколько месяцев увеличили цены на нефть чуть ли не втрое. А потом они вошли во вкус... Кто они, кто этот "ОПЕК"? "Организация Стран-Экспортёров Нефти" - это:
Алжир,
Ангола,
Венесуэла,
Габон,
Иран,
Ирак,
Конго,
Кувейт,
Катар,
Ливия,
Объединённые Арабские Эмираты,
Нигерия,
Саудовская Аравия,
Экваториальная Гвинея,
Эквадор.



Итак, смотрим на график. Подняв цены единожды, они вошли во вкус и начали безумно задирать цены. Что произошло с мировым рынком вообще и с мировой экономикой? Начался кризис. Почему? Элементарно. Вырасли цены на транспортировку всего, затраты на все энергоёмкие производства - металургию, тяжёлое машиностроение, горнообогатительную отрасль и т.д. Мир резко сократил сбыт/потребление, а потом упало производство. Множество людей не смогло погашать кредиты на жильё, и ипотека рухнула, вместо со строительством и банками. Рванула вверх безработица... Конечно же, западный мир приспособился. Исчезли массовые автомобили, потреблявшие 15-25 литров бензина на 100 км, появились малолитражки, поиребояющие 6-7 литров на сотню. Толтко в одних США появилось свыше 50 тысяч ветроэлектростанций. Началась массовая добыча сланцевого газа.
А что же с экспортёрами нефти? Они недолго наслаждались дармовым баблом, которое хлынуло в их страны. Вслед за баблом резко вырасли цены на всё, в том числе на технологии добычи нефти... Получилось так, что при цене на нефть 15 долларов за баррель они получали больше чистой прибыли, чем при цене 40 долларов за баррель - ведь себестоимость выросла неимоверно... Итак, кризис ударил по самих зачинщиках кризиса. В том числе по России... Удар был с "оттяжкой", и неимоверной силы: экономика свернула прямиком в пропасть! Не только Рашки. Здесь и Венесеэла, Ирак, Ливия, туда же рулят Ангола, Эквадор...
На пике кризиса Россия начала войну в Грузии. Не помогло... Потому через полдесятка лет, Путин начал вероломную войну с Украиной...
Не поможет. Экономику России и саму преступную Россию уже никто и ничто не спасёт.


 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаМир до сих пор не оправился от кризиса 2008 года, - МВФ
 
 
 
 
 
 вверх