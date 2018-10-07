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Все про:задержание (5146) МВД (7640) Одесса (5170) стрельба (2340)

 Стрельба в Одессе: полиция задержала еще троих подозреваемых. ФОТО

У мужчин изъяли пистолет, оружие отправят на экспертизу

Полицейские задержали еще троих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Одесскими полицейскими задержаны еще трое участников происшествия со стрельбой. Их нашли на территории Херсона. У мужчин обнаружен и изъят пистолет, который будет направлен на экспертизу. Следствие продолжается", – говорится в сообщении полиции.

Стрельба в Одессе: полиция задержала еще троих подозреваемых 01

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

7 октября полиция заявила, что двое подозреваемых в совершении нападения задержаны в г. Белгород-Днестровский. По данным МВД, вооруженный конфликт связан с одним из одесских лотомаркетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090054
 
   
 Топ комментарии
 
Дайте угадаю. Грузины на евробляхах, приехавшие из раиси.
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А тих що треба затримали???
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там из Флобера стреляли, а это явно не Флоб
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Дайте угадаю. Грузины на евробляхах, приехавшие из раиси.
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А наводчик у них - боцман из Белгород-Днестровский.
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Только его фотку вставлчть ненадо, а то символично будет....
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Какая отменная находка! Если их этого пистолетика, можно нанести такие вот повреждения "Доджу", то я честно спрошу: "А с каких пор газовик сраный- лупит очередями. Ну, или картечью, в россыпью. Наверное, со вчерашнего дня. Твою мать...
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Андрей, ты пропустил. То сегодня уже в Одессе из пистоля стреляли
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там из Флобера стреляли, а это явно не Флоб
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Не-а! Ничего я не пропустил. Или шо, в Одессе стало модно на заправках лупить, во все стороны?
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сорри, то я увидел фото пистоля и не читая связал с сегоднешней стрельбой
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Полицаи ссылаются именно на вчерашнюю стрельбу.
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Это не газовик.
Это просто самый паршивый травмат, из всех, что есть в продаже, включая турецкие переделки.

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Ну, можно, конечно, этот газовик обозвать травматом. Или- наоборот. Не важно.
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Андрей, то просто "Стечкин" так замаскировался. Какой ещё пистоль может очередями валить? Прилаживать приклад и валить очередями,магазин позволяет.
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Наверное, придется фильм просмотреть, в очередной раз. Но, сначала- вспомнить название. Там- отменно работает "Стечкин". Правда, в умелых руках. На зависть, мне, экс-чемпиону Мариуполя. Двукратному. Аж мурашки по коже, именно от зависти, как работает чудик! Прям щас- пересмотрю. .
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Согласен, но для наших краев то вещь экзотичная. Хотя и АПС уже отходит, староват
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Виду:Да, ещё, я имел в виду "экзотика" - не боевой, так, пошумать, попугать.
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не простой атомайдан на додже, раз аж пьять штук в воскресенье изловили!)
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Стрёмно приезжать в Одессу....или самого пристрелят или менты загребут как стрелявшего, во имя быстрого раскрытия.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрельба в Одессе: полиция задержала еще троих подозреваемых. ФОТО
 
 
 
 
 
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