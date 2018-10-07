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 "Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения

Активисты перекрыли улицу, растянули баннер и зажгли файеры. Их арестовали.

В Санкт-Петербурге активисты решили оригинально поздравить Владимира Путина с днем рождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".

Долгих лет тюрьмы, - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения 01

Они перекрыли улицу Восстания, зажгли файеры и растянули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы". Полиция задержала четырех человек. По словам корреспондента "Медиазоны", по крайней мере один из задержанных не имеет отношения к акции.

Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова доставили в 78-й отдел полиции.

Напомним, в августе в Санкт-Петербурге состоялись антиимперские и антивоенные пикеты, приуроченные ко Дню независимости Украины.

А в мае петербургские уличные художники поздравили Путина с инаугурацией граффити со сценой из "Лебединого озера".

Читайте на Цензор.НЕТ: Рейтинг доверия Путину упал до уровня 2013 года, - "Левада-центр"

Источник: https://censor.net.ua/n3090053
 
   
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Повністю підтримую попереднього оратора!
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Мальцев конечно то ещё мурло,но тут он прав.
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Путин жопой на колу -
лучший памятник Хуйлу!
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в тюрячьке Путин сидеть точно не будет . либо сам здохнет либо свои же грохнут но до суда не доживет "Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения - Цензор.НЕТ 5800
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Т.е. эти трое вышли, зная, что им ничего не будет или вышли осознанно, зная о последствиях?
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Сегодня Хуйлу стукнуло 66 - «желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом»
Чего же он достиг за свою жалкую никчёмную жизнь, разрушившую жизнь сотен миллионов (без преувеличения) других людей?
* Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.
* Превратил Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) в страну-изгоя.
* Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.
* Уничтожил все ветви власти.
* Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.
* Уничтожил федерализм.
* Установил диктатуру.
* Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.
* Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.
* Порвал в клочья экономику страны.
* Уничтожил фондовый рынок.
* Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.
* Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.
* Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.
* Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.
* Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.
* Сделал из людей народонаселение.
* Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.
* Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.
* Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.
* Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма по всему миру.
Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?!
Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства.
В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом.
https://goo.gl/1g26rq
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Ну так пожелайте ему долгих лет жизни, ели он так вреден для России. "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 4692

А то как то не последовательно... С одной стороны не любить Россию, но с другой рассказывать о том какой у неё плохой президент, и что его надо быстрее снять с должности....
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Я считаю, шо после того, как ваше хуйло сдохнет, вам позарез нужен рамзанка-отцеубийца в сцарьки.
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У тебя не складывается, если ты не понял - откуда этот текст:
" ...

Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.
..."
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Мля, тещі учора 66 гепнуло... Ітіт. При тому, що і мені вже під 50.
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*** с днюхой, п*дло, поздравлять не буду...но пожелать - пожелаю!!!!

Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
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Яких " долгіх лет тюрми", це падло не має права жити і жодного лишнього дня, на цій землі.
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А теперь представим что на московии взял власть человек разумный, экономика рванула, мир прогибается под рашку, ВПК обходит американцев, но имперская сущность то никуда не делась, и вся эта моща лезет куда?
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Мне неведомы такие вещества, под которыми подобные представления могут прийти в мою голову... "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 9609
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может это не по христиански но я хочу видеть его муки. его страх перед казнью. хочу чтобы казнь была публичной и унизительной
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В православии так и было - око за око, зуб за зуб.
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Дело не в этом обмылке. Орда просто выбрала себе вожака по образу и подобию. Дело в орде - дикой, немытой, злобной, ненавидящей всех и вся.
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Уточните про немытых - в Киеве дали горячую воду ?
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Сталь і ненависть до ху?ла та його "пастви " гартується у...холодній воді!
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русский, а на большей части страны-помойки между Украиной и США она вообще когда-то была?
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У пекельних муках на плящці з під шампанського
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Зря вы так.Мавзолейное быдло почитает своего фюрера от Сикелёва до Салавьева со Скабеевой и прочей Мразью в СМИ,а это означает что Майдан на РАБссии может быть только в Ингушетии "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 3898 "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 3898
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І як ви визначили "вся сволочь мира"?
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Вне всяких сомнений.....пуйло чемпион! Нет другого ,кому в 21 веке СТОЛЬКО людей пожелали бы в день появления на свет ЛЮТОЙ СМЕРТИ!
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В муках йому здохнути, а вам відповідати за свої слова.
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Тише дедушка не плачь
Тебя в Гааге ждёт Палач "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 3018
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Классика "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 7659 Орнул с этого ещё до войны, хотя тогда ненависть к пуйлу была неизмеримо меньше - скорее созерцательная неприязнь со стороны, примерно как к тиранам КНДР или Венесуэлы.
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В 20 веке много Негодяев было в истории человечества,начиная от Николая II до Гитлера,Джугашвили и Фиделя Кастро,в 21 веке Негодяй один : Плешивый Педофил,который всю РАБссию от Хабаровска до Кенигсберга паБЕДил....,очередной свой "подвиг" этот Людоед может совершить в Ингушетии...
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Тост должен быть краток как выстрел. Путин шоб ты здох!!!
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"Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения "Довгих років в'язниці", - в Петербурзі Путіна привітали з днем народження - Цензор.НЕТ 6330 хм??кацапы таки ,,добрые!!"ну и варвары!!(и эт своему ,,государю")не то что я,лично бы предпочёл таки чтоб короткое время ПОВИСЕЛ в петле!!чем долго ,,коротал года в тюрьме"извените меня за мою гуманность.
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Я бы пожелал ему смерти.
Желательно помучительнее, хотя не суть важно.
Зловонные болота виднеются за раззявленной пастью Хель - они уже ждут гниду.

P.S.: надеюсь, что распад империи начнётся именно из Петербурга и/или древнего Новгорода.
Потому что Новгород - это аннексированный в своё время вольный республиканский город Ганзы и Балтоскандии. А Невоград (Петербург) - угрюмый и мистический город-сатурнианец, созданный при участии масонских Мастеров... слишком много европейской мистики, чтобы быть ватным, как жирная хабалка-москва.
Север Гардарикета должен вернуться в мир Норда. FOR ALL TID
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ХУЙЛО в Росії, це зрозуміло і народ вийшов через справедливі погляди на речі. Але що ми будемо робити з СВОЇМ ХУЙЛОМ, яке винищує і виживає Народ України...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения
 
 
 
 
 
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