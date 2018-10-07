 "Долгих лет тюрьмы", - в Петербурге Путина поздравили с днем рождения

В Санкт-Петербурге активисты решили оригинально поздравить Владимира Путина с днем рождения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медиазону".
Они перекрыли улицу Восстания, зажгли файеры и растянули баннер с надписью "Долгих лет тюрьмы". Полиция задержала четырех человек. По словам корреспондента "Медиазоны", по крайней мере один из задержанных не имеет отношения к акции.
Владислава Иванчо, Светлану Уткину, Андрея Графа и Ивана Рубцова доставили в 78-й отдел полиции.
Напомним, в августе в Санкт-Петербурге состоялись антиимперские и антивоенные пикеты, приуроченные ко Дню независимости Украины.
А в мае петербургские уличные художники поздравили Путина с инаугурацией граффити со сценой из "Лебединого озера".
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😂😂😂
лучший памятник Хуйлу!
Чего же он достиг за свою жалкую никчёмную жизнь, разрушившую жизнь сотен миллионов (без преувеличения) других людей?
* Убил, в прямом смысле, сотни тысяч человек: от чеченцев и русских до украинцев и грузин, от сирийцев до голландцев… и много кого ещё. Серийный убийца.
* Превратил Россию (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором) в страну-изгоя.
* Совершил государственный переворот, незаконно захватил и узурпировал власть, уничтожил конституционный строй и демонтировал государство.
* Уничтожил все ветви власти.
* Уничтожил институты выборов и сменяемости власти.
* Уничтожил федерализм.
* Установил диктатуру.
* Уничтожил развивавшуюся демократию и заменил её на фашизм.
* Уничтожил развивавшийся капитализм и заменил его на бандитский неофеодализм.
* Порвал в клочья экономику страны.
* Уничтожил фондовый рынок.
* Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.
* Ввёл против собственного народа продуктовое эмбарго и приказал уничтожать бульдозерами импортные высококачественные продукты питания.
* Развалил инфраструктуру, образование, науку, культуру и здравоохранение.
* Воссоздал политические репрессии и политических заключённых.
* Сделал своих друзей и родственников долларовыми мультимиллиардерами.
* Сделал из людей народонаселение.
* Опустил больше половины российского народонаселения в бедность.
* Опустил больше четверти российского народонаселения в нищету.
* Сделал из большинства российского народонаселения зомбированных скотов.
* Совершил и продолжает совершать военные преступления и акты международного терроризма по всему миру.
Где же тот мальчик, который скажет, наконец, что король-то голый?!
Путин является международным террористом, военным, государственным и должностным преступником, садистом, серийным убийцей, особо опасным преступником-рецидивистом, скрывающимся за маской главы государства.
В день его рождения я желаю ему не успеть сдохнуть перед тем, как он предстанет перед международным судом.
https://goo.gl/1g26rq
А то как то не последовательно... С одной стороны не любить Россию, но с другой рассказывать о том какой у неё плохой президент, и что его надо быстрее снять с должности....
" ...
Подвёл нашу страну под беспрецедентные международные санкции.
..."
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Юрий Нестеренко
Тебя в Гааге ждёт Палач
https://www.youtube.com/watch?v=ymi8Xs7CQAU
Желательно помучительнее, хотя не суть важно.
Зловонные болота виднеются за раззявленной пастью Хель - они уже ждут гниду.
P.S.: надеюсь, что распад империи начнётся именно из Петербурга и/или древнего Новгорода.
Потому что Новгород - это аннексированный в своё время вольный республиканский город Ганзы и Балтоскандии. А Невоград (Петербург) - угрюмый и мистический город-сатурнианец, созданный при участии масонских Мастеров... слишком много европейской мистики, чтобы быть ватным, как жирная хабалка-москва.
Север Гардарикета должен вернуться в мир Норда. FOR ALL TID