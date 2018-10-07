 Пожар в зоопарке в Черкассах: горел павильон обезьян и мелких птиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В черкасском зоопарке вспыхнул пожар. Спасатели почти час тушили огонь, спасая из задымленных вольеров птиц и обезьян. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Управления ГСЧС в Черкасской области.

"7 октября в 9:18 в "Черкасском городском зоопарке" на улице Смелянская возник пожар", – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели отмечают, что возгорание возникло в павильоне мелких птиц и обезьян.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил крышу павильона. Из-за плотного расположения сооружений огонь угрожал расположенному рядом вольеру с леопардами.

Подтверждена гибель одной птицы, около 20 удалось спасти. Птиц, находившихся близко к огню, пришлось выпустить из вольеров, чтобы спасти.

На месте происшествия работали 15 спасателей и 4 пожарных автомобиля.

Причина пожара неизвестна.

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