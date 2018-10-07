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 Троих находившихся в розыске украинцев задержали на границе с Польшей и Венгрией

Двоих мужчин и женщину разыскивают за кражи и подделку документов. Они пытались выехать за пределы Украины.

Сегодня утром, 7 октября, пограничники Мостиского, Луцкого и Чопского отрядов задержали троих мужчины, которых правоохранительные органы разыскивали за нарушение законодательства Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Так, во время мероприятий проверки документов путешествующих в пунктах пропуска "Краковец" и "Ягодин" пограничники выявили двоих мужчин, а в "Чопе" – женщину, о которых в базе данных правоохранителей значились сведения, что лица находятся в розыске", – говорится в сообщении.

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Установлено, что граждан обвиняют в совершении преступлений, связанных с подделкой документов и кражами.

"Задержанные переданы представителям Национальной полиции", – добавили в ведомстве.

Ранее пограничники задержали мужчину, который спрятал в носках 25 тысяч евро.

Также на Цензор.НЕТ: Пограничники пресекли попытку контрабанды в Румынию 14 тыс. пачек сигарет, - Госпогранслужба

Источник: https://censor.net.ua/n3090049
 
 
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Вот не понимаю дебила,зачем в носки прятать евро?! Есть куча легальных вариантов провоза данной суммы!
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Днями відпустять.
Будьте обережними, якщо зустрінуться, бо ошукають.
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... задержали за кражи и подделку документов...

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так это вальцман, гойсман и гонтарева ?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТроих находившихся в розыске украинцев задержали на границе с Польшей и Венгрией
 
 
 
 
 
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