 Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором. Кум Владимира Путина рассказал об этом в эфире программы "Право знать!" на российском телеканале ТВЦ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что Россия агрессор", – заявил Медведчук.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры, и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", – добавил политик.

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Он также рассказал о социологических исследования, показывающих отношение украинцев к России. Правда, при этом не указал, какие именно организации проводили эти опросы.

"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", – утверждает лидер "Украинского выбора".

"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", – заявил Медведчук.

На реплику гостей студии, что есть решение украинского парламента, признающее Россию агрессором, политик ответил: "Совершенно верно, но это не означает… Решений парламента очень много. Вы знаете решение по Востоку… Это все пропагандистские штампы".

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В то же время, на вопрос о том, считает он Крым частью Украины или России, Медведчук ответил: "Согласно действующему законодательству Украины, Крым – это Украина. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия".

При этом он отметил, что отдыхает и будет отдыхать в Крыму: "Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше".

Медведчук также добавил, что вопросом номер один для Украины является вопрос мирного урегулирования на Донбассе, и что руководству Украины следует начинать решать проблемы с Донбасса, поскольку Россия по поводу Крыма "никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет".

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Политик считает, что Киев должен испытывать благодарность к Москве.

"Россия добровольно взяла на себя обязательства посредника – раз, и стороны, которая оказывает влияние на непризнанные республики ДНР и ЛНР и их руководство, – два. И за это украинская сторона должна быть благодарна российской стороне", – сказал Медведчук.

Напомним, в апреле в интервью Deutsche Welle Виктор Медведчук заявлял, что не считает Россию агрессором в войне на Донбассе.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию агрессором и оккупантом.

Также об агрессии России идет речь в военной доктрине Украины, принятой 2 сентября 2015 года.