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 Политика Украины
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 Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

По мнению кума Путина, Украина должна быть благодарна России за готовность быть посредником при переговорах с "непризнанными республиками".

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором. Кум Владимира Путина рассказал об этом в эфире программы "Право знать!" на российском телеканале ТВЦ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не считаю, что Россия агрессор", – заявил Медведчук.

"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры, и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", – добавил политик.

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Он также рассказал о социологических исследования, показывающих отношение украинцев к России. Правда, при этом не указал, какие именно организации проводили эти опросы.

"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", – утверждает лидер "Украинского выбора".

"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", – заявил Медведчук.

На реплику гостей студии, что есть решение украинского парламента, признающее Россию агрессором, политик ответил: "Совершенно верно, но это не означает… Решений парламента очень много. Вы знаете решение по Востоку… Это все пропагандистские штампы".

Читайте на Цензор.НЕТ: "Не надо никаких кассационных жалоб! Все как они скажут, так и будет", - диссидент Кунцевич рассказал, как его защищал адвокат Медведчук

В то же время, на вопрос о том, считает он Крым частью Украины или России, Медведчук ответил: "Согласно действующему законодательству Украины, Крым – это Украина. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия".

При этом он отметил, что отдыхает и будет отдыхать в Крыму: "Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше".

Медведчук также добавил, что вопросом номер один для Украины является вопрос мирного урегулирования на Донбассе, и что руководству Украины следует начинать решать проблемы с Донбасса, поскольку Россия по поводу Крыма "никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет".

Также на Цензор.НЕТ: Жена Медведчука Марченко осваивает в России большое нефтегазовое месторождение, - "Схемы". ВИДЕО

Политик считает, что Киев должен испытывать благодарность к Москве.

"Россия добровольно взяла на себя обязательства посредника – раз, и стороны, которая оказывает влияние на непризнанные республики ДНР и ЛНР и их руководство, – два. И за это украинская сторона должна быть благодарна российской стороне", – сказал Медведчук.

Напомним, в апреле в интервью Deutsche Welle Виктор Медведчук заявлял, что не считает Россию агрессором в войне на Донбассе.

18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию агрессором и оккупантом.

Также об агрессии России идет речь в военной доктрине Украины, принятой 2 сентября 2015 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3090046
 
 
 Топ комментарии
 
Так вы, Петр Алексеевич, или трусы оденьте, или крестик снимите. Или избавьтесь уже от Медведчука, или прекратите имитировать патриотизм. Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму - Цензор.НЕТ 9500
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Що ця потвора робить в Україні ? Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму - Цензор.НЕТ 4661
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А чё...."караулвааааровка" кричать лучше оплачивается ?
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Расскажи, на что пошли 25 миллиардов кредитных долларов, взятых правительством Тимошенко. Что в Украине создано за эти деньги? Потом поговорим, воровка она или не воровка. Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму - Цензор.НЕТ 9057
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И весь цинизм в том, что за наши деньги эта мразь летает в кремль, чтобы передать личную депешу хуйлу от пороха, и нет нужды переживать за прослушку и прочую фигню.
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про це тобі твої кремлівські куратори особисто сказали?
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посмеет ли прызыдентмыру что-то ответить?

вопрос риторический, не шустрите соевые.
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через границу градами по нам били и не агрессор, крым отжали и тоже не агрессор. во даёт.
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Хороший в нас предстаник України в Мінську! По "корисності" для України з ним може позмагатися лише Порошенко та Путін. Думаю Порошенко переможе. Турбує інше. Ця сволоч, Медведчук, почав часто з,являтися в наших ЗМІ. Це однозначно свідчить, що його готують ( і нас теж) до повернення (щонайменше) в наш парламент. Звичайно готує Порошенко по вказівці Путіна.
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Насколько крысиная рожа у этой твари.
Чтоб тебя сука после твоей смерти земля не приняла.
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Это быдло не знает,что кацапские депутаты открыто на кацапском ТВ заявляют,что уже 4 года воюют с Украиной? Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму - Цензор.НЕТ 2532
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Медведчук купив телеканал «Прямий».
«Сьогодні ми публікуємо лист Юрія Артеменка своїм колегам з Нацради про плановане переоформлення акцій телеканалу "Прямий" на ланцюжок офшорних компаній, і докази, що реальним власникам каналу є ні хто інший, як партнер Порошенко по контрабанді та продажу палива "Роснефти" в Україні Віктор Медведчук», - стверджує Artemenko.leaks (орфографія дотримана, - Ред).
https://m.politeka.net/ua/news/601668-medvedchuk-kupiv-telekanal-pryamij/

🤑
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Хороший в нас предстаник України в Мінську! По "корисності" для України з ним може позмагатися лише Порошенко та Путін. Думаю Порошенко переможе. Турбує інше. Ця сволоч, Медведчук, почав часто з,являтися в наших ЗМІ. Це однозначно свідчить, що його готують ( і нас теж) до повернення (щонайменше) в наш парламент. Звичайно готує Порошенко по вказівці Путіна.
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75% выборцев не проголосуют за порошенко ни при каких обстоятельсвах. Если он "переможе" эту свинью повесят на собственных кишках. Так он всех достал.
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Хороший в нас предстаник України в Мінську! По "корисності" для України з ним може позмагатися лише Порошенко та Путін. Думаю Порошенко переможе. Турбує інше. Ця сволоч, Медведчук, почав часто з,являтися в наших ЗМІ. Це однозначно свідчить, що його готують ( і нас теж) до повернення (щонайменше) в наш парламент. Звичайно готує Порошенко по вказівці Путіна.
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Порошенко многое делает для Украины! Никто не сделал больше! Мы украинцы много чего делаем и налоги платим, только болтунов много, повторяющих все за московской пропагандой. Работящий народ, а ума разобраться самим не хватает! Повторюхи-мухи!
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В Украину он больше не вернется? Ибо в аэропорту его будут встречать ГПУ и СБУ. В это кто-то верит?
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Верят. Почитайте комментарии на ЦН . Не хочу называть по никам.
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Нормальный украинский замес...Одни воюют, другие с РФ торговлю наращивают, нормальные дипотношения с РФ, Медведчуки между Москвой и Киевом мотаются...Страну, как разворовывали, так и разворовывают, чрез схемы, офшоры..Теперь тарифы коммунальные народ добивать будут..К зиме, ситуация майданная сложится... Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму - Цензор.НЕТ 8366
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Надо объявить им бойкот и ничего у них не покупать! А ты бот не повторяй за расейской пропагандой чего не знаешь! Многое меняется в Украине, только ты тут не при чем! С себя начни!
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Эта моль чего-то там не считает....... А кто её за украинца принимает ,сколько таких?- опрос проводился? Слишком долго он колобродит , давно пора сделать ему укорот.
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И где же теи "патриёты", оравшие и сравшие "патриётизмом"? Где "Сектора", Свобода и остальные клоуны, водившие по Киеву козу в хороводах? Некому, пулю этому клоуну засадить... А так, попиздеть - все отважные...
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ёёёёёёёёёёёёЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
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До каких пор трусливая власть в Украине будет терпеть агентов ФСБ в Украине, таких как Медведчук и ему подобных Чепиг
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Лучший друг Порошенко и Путина. Ну говноеды расскажите какой там петя поцриот а юлька - агент Кремля?
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Во у соевых пердаки трещат. Поросенко - ЛУДСЧШИЙ
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Ой доиграются эти любители русского мира...
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наш П.О.П. , что ни на есть обычный Мальчиш - Плохиш ……
Мальчи́ш-Плохи́ш - отрицательный персонаж сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» . Он лицемер, вредитель и гнусный предатель.
Как говорится …..Не в бровь, а в глаз.....
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Медведчук купив телеканал «Прямий».
«Сьогодні ми публікуємо лист Юрія Артеменка своїм колегам з Нацради про плановане переоформлення акцій телеканалу "Прямий" на ланцюжок офшорних компаній, і докази, що реальним власникам каналу є ні хто інший, як партнер Порошенко по контрабанді та продажу палива "Роснефти" в Україні Віктор Медведчук», - стверджує Artemenko.leaks (орфографія дотримана, - Ред).
https://m.politeka.net/ua/news/601668-medvedchuk-kupiv-telekanal-pryamij/
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проклятая страна
нигде такое больше невозможно
даже если постараться, никогда такого не придумать
еще и кретин высрал новость "фашисты" кого то там мол убили. совок ебаный, говно, бутус, кстати - подавись своей рекламой, хитрожопая бл..ядь
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_Дешёвый?! Вы безумны? Это очень дорого уже обошлось Украине, и в жизнях, и материально!
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Вы путаете цену этого куска говна, с ценой последствий деятельности этого куска говна...
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"Россия добровольно взяла на себя обязательства посредника - раз, и стороны, которая оказывает влияние на непризнанные республики ДНР и ЛНР и их руководство, - два. И за это украинская сторона должна быть благодарна российской стороне", - сказал Медведчук.
Источник: https://censor.net.ua/n3090046
Украина должна быть благодарна Парашостану за 11 тыс погибших украинцев на Донбассе, за аннексию Крыма, за бойцов ГРУ и Чепиг которые растреливали майдан, за Стрелкова и окупацию Донбасса , за голодомор, за спизженную историю и за спизженную метрополию, за притеснения Украинского языка и его запрет и т.д., за что ещё поблагодарить гнид промосковских?
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Друзья, а чему вы так удивлены, возмущены и чем недовольны? Вы что, раньше не замечали, что с первого дня прихода к власти Петра Алексеевича в стране началась ползучая контрреволюция клептократии и коррупционеров?
Не знали, что он и его соратники НИЧЕГО менять не собирались, кроме укрепления своих позиций на финансовых потоках и в перехвате властных рычагов в свои руки.
Что они будут до последнего защищать эту политическую систему - которая наполняет их закрома ЛЮБЫМИ способами?
Что они мастера ИМИТАЦИИ реформ, патриотизма и любви к народу?
Не удивляйтесь.
https://goo.gl/kiknWw
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Я не могу никак понять, есть самый настоящий сепаратист - медведчук, который находится в Раде, и вы все с этим смирились, то как это называется? Почему вы закрываете глаза на это, почему его не выгонете к чёртовой матери к своему куму путину? Или вас там таких большенство, которые поддерживают его?
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Пишу в зраде а в итоге смотрю свой комментарий он в ЗЕМЛЕ. Хотя так даже лучше.
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Петя створив для антиукраїнської діяльності медведчука тепличні умови сприяння ..
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Тут же надо расследование проводить, преступление нарыть и обвинения предъявить! Мы от них никак избавиться не может, а они на нас еще и зарабатывают Медведчуки, Киваловы, Новинские и Трухановы! Кто должен их обвинить? Что они производят и какие их фирмы?
Давайте у них ничего покупать не будем! Бойкот!!! Чем они на нас зарабатывают?
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И это б....ство лохи ---земляки вы будете терпеть еще 5 месяцев Пока офшорник не вмостит свои диабетические телеса и не приземлится в Липецке Долгадайтесь кто будет присутствовать на докладе х\\\у Грося? или Фирташ ? Угадали присутствовать будет мразина медведчук Вот потому офшорное убоище его и держит всячески поощряя и совместно с ним владея Отобраной монополией Курченко по сжижженному газу Да лохи это оно обрезаное вам выставляет цену на газ 15 грн и пидар медведчук ему в том помогает Поздравляю вас терпилы с таким президентом и его кентом и партнером
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Все правильно Порошенко делает! Что тебе не нравится? Тут тебе не диктатура ставить всех к стенке! За этим тебе в Расею надо!
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Саакашвілі упакували і викинули з України за критику уряду за лічені хвилини,а ворожим агентам Пуйла:Мєртвєчукам,Бойко,Шуфрічь,Кернес,Новінський,Вілкул,та іншій мерзоті у нас жодних перепон.
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у них лучший друг в президентах. мразь обосранная поросенко так чего?
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Когда какая-то проститутка гейропейская едет в Крымбля, то ноту той стране посылают. А это падло там тусуется и как с гуся вода. Алло! Гараж на Банковой! Это как понимать?
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Это заявление не подпадает под статью "измена Родине"? Если бы во время второй мировой кто-то из коммунистов заявил, что не считает Германию агрессором, что было бы с ним через несколько часов? Если власть не реагирует на подобного рода заявления, стало быть пора реагировать народу. Лично я не поставил бы на жизнь Мертвечука даже пять центов...
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Сколько их еще сидят и ждут выборов в надежде на возвращение Хряка и Азирова?
Демократические силы разбежались по разным углам и разделили избирателей, чем ослабили позиции проевропейских кандидатов. Неужели повторится трюк с Ющенко?!
Или потом опять на Майдан выходить? Всем дружно не нравится Порошенко, а я вот не понимаю почему? Он же все правильно делает! Может не так быстро? А быстро не получается! Балансировать между Европой, Америкой и кашей внутри Украины, да еще чтобы все было по закону и по Конституции, да кто такое выдержит? Почему он вам не нравится? Он образован, владеет языками, умный, патриот! Кого вам еще надо? Каждому своего? Так могут и опять Регионалы победить! Их тайные сторонники затаились и ждут, скоро к выборам повылазят и покажут себя!
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Медведчук банально врет. И его слова - прекрасная иллюстрация почему нужно и важно ограничивать право кричать в мегафон СМИ. Свобода слова - это свобода говорить правду, а не свобода врать.
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Урод!Я не считаю Медведчука-Медведчуком!..А заодно и гражданином Украины!...)
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Вперше в історії України на Першому Національному Українському Конгресі обраний народний кандидат ІВАН БУБЕНЧИК.Вперше-Народний Герой України і пролита за неї кров.Вперше зібрані на проведення Конгресу і на заставу президента гроші українцями зі всьго світу.Вперше українець наймає презилента за свої кошти.Вперше кандидат-вчитель і людина праці,як і перший президент Польщі,куди мільйони українців їдуть зараз на заробітки.Вперше в програмі президента введення дійсного народовладдя через референдуми та електронне голосування..Першочергове завдання-заможність кожного українця,і через це могутня економіка і армія,через прийняття на озброєння економічної моделі найрозвинутишіх країн.Вперше людина совісті.Вперше обличчя,з якого не проглядує лукавий.Перший кандидат,з якого укріїнці не створюють кумира,а наймають свого слугу.Вперше розрив олігархічного зашморгу та стрімкий зліт України в квітуче майбутнє.І вперше відповідальність за це кожного.
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Так сами рассеяне уже сказали что мордовия напала на Украину , а это чмо на параше апущеное обратное воняет .
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Длинный ряд наблюдений позволяет с очень большой вероятностью предположить, что Чёртов Кум класть хотел и на Шоколадного Зайца, и на весь остальной "украйинськый политыкум". И очень похоже, что все эти ...организмы при власти и около неё уже всё обсудили и согласовали - уж очень откровенно все они на нас плюют. Не прячась. Например: Киев с лета остался без горячей воды и любой бандит в Киеве может делать всё, что захочет, лишь бы силёнок хватило. Киев как бы остался без горячей воды: все помнят горячие "гейзеры" в центре Киева. А застройка бандитами мест водостока в Днепр в Киеве часто проявляется "потопами". Слава "мэру"! честному, принципиальному бессребренику, к тому же гармонично отображающему словесно свой поток сознания. Закономерно, что на любых мыслимых выборах честные люди "проголосуют ногами" и власть получит Кум )(уйла и его сподвижники по украинолюбию. Убеждён, что нынешнему "патриотичэському" большинству Верховной Рады от этого ничего не грозит - менты и бандиты будут ловить и убивать атошников и волонтёров. Зато исчезнет утомительная процедура экстрадиции - в силу физического устранения исчезновения иностранных бойцов АТО.
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Коли вже ці скоти здохнуть ? Вже сраки цвинтарем пахнуть, а вони все крадуть і знищують Україну.
Скоти !!! От чесно кажучи, навіть і оком не шивельнув би, коли розстрілював би цих покидьків.
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План хуйла по ліквідації України як незалежної держави вступає в свою завершальну стадію і виконання цього плану прискорила нинішня шоколадна банда на чолі якої стоїть агент ФСБ "лоліта". З Саакашвілі справились за одним махом - мішок на голову і на літак а цього бандита ніхто не чіпає тому що самі такі! Ганьба нам українцям що ми все це терпимо! Але залишилось вже не довго - дай Бог щоб я помилявся!!!
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Эта тварь медведчук уже давно в тюрьме сидеть гнить должен либо ликвидирован....Пока с ним реально не разберутся будет гадить Украине постоянно и дестабилизировать. Этот враг Украины...выполняет все указания из кремля.
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Слух режет несколько раз повторяющаяся фраза - "кум Путина"
У Медведчука много звучных должностей в Украине, но их Цензор избегает - ниточки ведь к Пете ведут.
Анонсируйте тогда и заявления ген. прокурора - "кум Порошенко заявил..."
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4й рік войни з підорацієц.це кірдик товарищі
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"Медведчук заявив, що не вважає Росію агресором, і розповів про відпочинок у Криму" и ещё верх цинизма: "На думку кума Путіна, Україна має бути вдячною Росії за готовність бути посередником під час переговорів із "невизнаними республіками" - да этот коллаборант, просто куражится и плюет всей Украине в лицо, и выводит его в большую политику мародёр Петя потрошитель, и значит, тоже коллаборант, я уже не первый год говорю, что самая большая опасность для существования украинского государства - это шоколадный Хряк.
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Мертвейчук, під час Майдану сказав, що готовий воювати. Ми тепер теж.
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Не надо быть большим умником чтобы понять что если эта мразь, мертвечук, так нагло поднимает хвост и не боится наглеть и хрюкать, он знает что от шоколадного ему ничего не будет... А не будет ему только в том случае если шокодупу держит за яйца плешивое хуйло ...
Логично ?
А чем может плешивый держать шокодупу ? Заводиком в Липецке...
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И что самое интересное - ему за это ничего не будет, соевая власть максимум грозно надует щеки и что-то пообещает с высокой трибуны.
Зато критиковать саму соевую власть - сразу определять в огенты крембля.
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Считаю, что Юлия Владимировна должна отреагировать на это, ибо сейчас много говорят об их, если не дружбе, то взаимной поддержке. Я всерьез думаю на будущих прпезидентских выборах голосовать за ЮВТ, но уж слишком много говорят о ее пророссйскости. Сейчас, возможно, наступил момент истины.
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Всегда интересовал вопрос - осознают ли дети подобный медведчуков и этого конкретно, что их папа величайший подонок. Или они гордятся, что их папа подонок и редкостная мразь?
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этот совковый выблядок должен под шконкой кукарекать 25 лет уже, на общей зоне, а не в телевизоре вещать
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Редкого цинизма и сюр-реализма человек. Чёрное - это белое, война - это мир . . .

Благодарность ему следует испытывать по отношению не к россии, а к Украине - в россии бы его при аналогичной позиции (наоборот, разумеется) не то что к СМИ не подпускали бы, а как минимум посадили за "экстремизм", а то и просто вальнули бы как врага народа. А у нас демократия.
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По мнению кума Путина, Украина должна быть благодарна России за готовность быть посредником при переговорах с "непризнанными республиками".

ДНО_О_О_О!!!!!!!!

оный деятель думает, что в украине куры живут вместо народа??

но судя по реакции зрителей на 112 и ньюсван
за 4 года -так точно куры.

Источник: https://censor.net.ua/n3090046
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМедведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму
 
 
 
 
 
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