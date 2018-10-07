 Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором, и рассказал об отдыхе в Крыму

Лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором. Кум Владимира Путина рассказал об этом в эфире программы "Право знать!" на российском телеканале ТВЦ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не считаю, что Россия агрессор", – заявил Медведчук.
"Когда я говорю, что я Россию не считаю агрессором, то это не просто заученная фраза, потому что я езжу в Москву, веду переговоры, и у меня здесь много друзей. Я так говорю, потому что я считаю, что это объективная истина", – добавил политик.
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Он также рассказал о социологических исследования, показывающих отношение украинцев к России. Правда, при этом не указал, какие именно организации проводили эти опросы.
"В феврале 2018 года два социологических центра задали вопрос гражданам Украины: "Как вы относитесь к России?". Так вот, 38% относятся к России "плохо и очень плохо", а 45% - "хорошо и очень хорошо". Два дня назад мы получили социологические исследования, которые говорят, что "плохо и очень" – 32%, а "хорошо и очень" – уже 47%", – утверждает лидер "Украинского выбора".
"Я среди тех 47%, которые относятся к России хорошо и очень хорошо. Поэтому термин "агрессор" для меня является пропагандистским штампом, но никак не реальностью", – заявил Медведчук.
На реплику гостей студии, что есть решение украинского парламента, признающее Россию агрессором, политик ответил: "Совершенно верно, но это не означает… Решений парламента очень много. Вы знаете решение по Востоку… Это все пропагандистские штампы".
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В то же время, на вопрос о том, считает он Крым частью Украины или России, Медведчук ответил: "Согласно действующему законодательству Украины, Крым – это Украина. К сожалению, де-факто, это сегодня Россия".
При этом он отметил, что отдыхает и будет отдыхать в Крыму: "Крым – это место, где я отдыхал и отдыхаю сегодня. Это ни для кого не является секретом. Я там в этом году отдыхал и в прошлом, и буду отдыхать дальше".
Медведчук также добавил, что вопросом номер один для Украины является вопрос мирного урегулирования на Донбассе, и что руководству Украины следует начинать решать проблемы с Донбасса, поскольку Россия по поводу Крыма "никаких переговоров ни с кем не ведет и вести не будет".
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Политик считает, что Киев должен испытывать благодарность к Москве.
"Россия добровольно взяла на себя обязательства посредника – раз, и стороны, которая оказывает влияние на непризнанные республики ДНР и ЛНР и их руководство, – два. И за это украинская сторона должна быть благодарна российской стороне", – сказал Медведчук.
Напомним, в апреле в интервью Deutsche Welle Виктор Медведчук заявлял, что не считает Россию агрессором в войне на Донбассе.
18 января 2018 года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который признает Россию агрессором и оккупантом.
Также об агрессии России идет речь в военной доктрине Украины, принятой 2 сентября 2015 года.
вопрос риторический, не шустрите соевые.
Чтоб тебя сука после твоей смерти земля не приняла.
«Сьогодні ми публікуємо лист Юрія Артеменка своїм колегам з Нацради про плановане переоформлення акцій телеканалу "Прямий" на ланцюжок офшорних компаній, і докази, що реальним власникам каналу є ні хто інший, як партнер Порошенко по контрабанді та продажу палива "Роснефти" в Україні Віктор Медведчук», - стверджує Artemenko.leaks (орфографія дотримана, - Ред).
https://m.politeka.net/ua/news/601668-medvedchuk-kupiv-telekanal-pryamij/
🤑
Мальчи́ш-Плохи́ш - отрицательный персонаж сказки Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове» . Он лицемер, вредитель и гнусный предатель.
Как говорится …..Не в бровь, а в глаз.....
«Сьогодні ми публікуємо лист Юрія Артеменка своїм колегам з Нацради про плановане переоформлення акцій телеканалу "Прямий" на ланцюжок офшорних компаній, і докази, що реальним власникам каналу є ні хто інший, як партнер Порошенко по контрабанді та продажу палива "Роснефти" в Україні Віктор Медведчук», - стверджує Artemenko.leaks (орфографія дотримана, - Ред).
https://m.politeka.net/ua/news/601668-medvedchuk-kupiv-telekanal-pryamij/
нигде такое больше невозможно
даже если постараться, никогда такого не придумать
еще и кретин высрал новость "фашисты" кого то там мол убили. совок ебаный, говно, бутус, кстати - подавись своей рекламой, хитрожопая бл..ядь
Источник: https://censor.net.ua/n3090046
Украина должна быть благодарна Парашостану за 11 тыс погибших украинцев на Донбассе, за аннексию Крыма, за бойцов ГРУ и Чепиг которые растреливали майдан, за Стрелкова и окупацию Донбасса , за голодомор, за спизженную историю и за спизженную метрополию, за притеснения Украинского языка и его запрет и т.д., за что ещё поблагодарить гнид промосковских?
Не знали, что он и его соратники НИЧЕГО менять не собирались, кроме укрепления своих позиций на финансовых потоках и в перехвате властных рычагов в свои руки.
Что они будут до последнего защищать эту политическую систему - которая наполняет их закрома ЛЮБЫМИ способами?
Что они мастера ИМИТАЦИИ реформ, патриотизма и любви к народу?
Не удивляйтесь.
https://goo.gl/kiknWw
Давайте у них ничего покупать не будем! Бойкот!!! Чем они на нас зарабатывают?
Демократические силы разбежались по разным углам и разделили избирателей, чем ослабили позиции проевропейских кандидатов. Неужели повторится трюк с Ющенко?!
Или потом опять на Майдан выходить? Всем дружно не нравится Порошенко, а я вот не понимаю почему? Он же все правильно делает! Может не так быстро? А быстро не получается! Балансировать между Европой, Америкой и кашей внутри Украины, да еще чтобы все было по закону и по Конституции, да кто такое выдержит? Почему он вам не нравится? Он образован, владеет языками, умный, патриот! Кого вам еще надо? Каждому своего? Так могут и опять Регионалы победить! Их тайные сторонники затаились и ждут, скоро к выборам повылазят и покажут себя!
устраненияисчезновения иностранных бойцов АТО.
Скоти !!! От чесно кажучи, навіть і оком не шивельнув би, коли розстрілював би цих покидьків.
У Медведчука много звучных должностей в Украине, но их Цензор избегает - ниточки ведь к Пете ведут.
Анонсируйте тогда и заявления ген. прокурора - "кум Порошенко заявил..."
Логично ?
А чем может плешивый держать шокодупу ? Заводиком в Липецке...
Зато критиковать саму соевую власть - сразу определять в огенты крембля.
Благодарность ему следует испытывать по отношению не к россии, а к Украине - в россии бы его при аналогичной позиции (наоборот, разумеется) не то что к СМИ не подпускали бы, а как минимум посадили за "экстремизм", а то и просто вальнули бы как врага народа. А у нас демократия.
ДНО_О_О_О!!!!!!!!
оный деятель думает, что в украине куры живут вместо народа??
но судя по реакции зрителей на 112 и ньюсван
за 4 года -так точно куры.
Источник: https://censor.net.ua/n3090046