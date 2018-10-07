 Неизвестные в Одессе выстрелили в прохожего: мужчину забрала скорая, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Стрельба произошла в полдень 7 октября. В прохожего стреляли из пистолета Флобер. Раненого госпитализировали.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.

Причастных к стрельбе пока не задержали.

Напомним, поздно вечером 6 октября в Киевском районе Одессы неизвестные обстреляли автомобиль во время остановки на светофоре и скрылись с места происшествия. Водителя автомобиля с ранениями отправили в больницу. Местное издание "Думская" сообщало, что ранили одного из активистов местного отделения организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин. Однако активисты опровергли причастность пострадавшего к ним. В "Автомайдане" считают, что это нападение - "разборки местных бандитов".