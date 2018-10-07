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Все про:Одесса (5170) Нацполиция (8265) стрельба (2340)

 Неизвестные в Одессе выстрелили в прохожего: мужчину забрала скорая, - Нацполиция

В Одессе за сутки произошла вторая стрельба - неизвестные выстрелили в прохожего.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Стрельба произошла в полдень 7 октября. В прохожего стреляли из пистолета Флобер. Раненого госпитализировали.

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.

Причастных к стрельбе пока не задержали.

Напомним, поздно вечером 6 октября в Киевском районе Одессы неизвестные обстреляли автомобиль во время остановки на светофоре и скрылись с места происшествия. Водителя автомобиля с ранениями отправили в больницу. Местное издание "Думская" сообщало, что ранили одного из активистов местного отделения организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин. Однако активисты опровергли причастность пострадавшего к ним. В "Автомайдане" считают, что это нападение - "разборки местных бандитов".

Источник: https://censor.net.ua/n3090042
 
 
 Топ комментарии
 
Чикаго, блин！И это после рэформы, боюсь даже представить, что бы без реформ в Одессе творилось
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ви ...лядь БУДКУ не "шатайте" НА...так ще без розбору й мусоров перестріляють (честних ментів (якщо такі бувають) не брати на свій рахунок)
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ну каждый уважающий себя учитель - должен иметь такую волыну, потому что у школьников они давно уже есть )))
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Чикаго, блин！И это после рэформы, боюсь даже представить, что бы без реформ в Одессе творилось
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ТА то просто алкаши с АТО куражатася!Это нормально сейчас))))))
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Та перестаньте сказать, Моня. Это ваши хлопчики скучали за Януковичем, и от скуки игрались себе пульками. Они и 2 мая позатого года со спичками поиграли, но неудачно, так среди ваших был такой хай и сопли, шо шо вам таки сказать. А спички то были ваши, Моня, только ви сделали вид, шо это не ваше, и таки сделали ноги. Но не всегда жь вам бегать, Моня. Финишьная ленточька уже на вашей шее.
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стреляли но пару раз в год после "реформы" по 2-4 раза на день.... реформы то надо брать в кавычки как и слово власть Президент КабМин Рада Министр Аваков закавычивать...
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какой ужас... револьверы под патрон флобера, продаются как мороженое, без разрешения, и не считаются огнестрельным оружием.
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ничего ужасного !
наддо разрешить оружие и тогда упыри будут 3жды думать. ибо еси ты достал ствол.на тебя может навестись еще 12 от прохожих !
холодящий ствол в затылок меняет ход мыслей, а иногда даже жизнию
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у меня вобще то ружье есть, а ты рассуждаешь как человек который никогда оружия в руках не держал. пока нету нормального закона о самообороне, все что ты можеш достать - хер из широких штанин, и гордо сказать что ты гражданин.
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А нахрена прохожему лезть в чужие разборки между неизвестными людьми? Или на упыре будет надпись "упырь"?
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ну как это зачем ? что бы застрелить кого то и сесть в тюрьму на долго, потому что ребята выясняли свои разногласия, а какой то маньяк психопат, обсмотревшийся фильмов про ковбоев, влез в разборки и кого то убил.
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выбирай, покупай ! это единственное доступное простым украинцам короткоствольное :
https://rozetka.com.ua/search/?text=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
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ну каждый уважающий себя учитель - должен иметь такую волыну, потому что у школьников они давно уже есть )))
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от если бы свободно продавали огнестрелы - прохожий бы ответил или вообще ничего не случилось!....)
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ви ...лядь БУДКУ не "шатайте" НА...так ще без розбору й мусоров перестріляють (честних ментів (якщо такі бувають) не брати на свій рахунок)
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а что помешало прохожему купить такой же флобер в магазине розетка, или еще где то ? вы правда верите в то что если разрешат короткоствол, все ломанутся его покупать ? кому надо - и так все есть давно.
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может прохожий хочет купить мяса с молоком, вместо флобера?, или за интернет заплатить???...я хочу верить в Закон, а не в то что "кому нада"....
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ну так вы сами себе противоречите, в таком случае. вот сейчас разрешено гладкоствольное и нарезное оружие, разрешение стоит 800-900 гривен, ружье от 3000 гривен, сейф от 1500 гривен. если вы не судимы и не клинический идиот, вам никто не мешает пойти и купить. у вас есть ружье ? или вы купили молоко и заплатили за интернет ? аналогичная ситуация будет если разрешить короткоствол - вы все равно будете покупать молоко и платить за интернет, и вам будет ни холодно ни жарко, от того что вы можете пойти и купить себе пистолет. а у тех кому надо - и так все есть.
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та нет..."кому надо" - пока преступники, у кого травмат в машине под сиденьем пока ходит под 263 ст...,
зы про идиотов с обрезами-отдельный разговор...
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у меня в машине дробовик 12 калибра. и я не преступник, а законопослушный гражданин.
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у тебя дробовик, а у кого-то ребенок или собачка.... а у кого-то нет, общество разное, как и мозги, бутылка водки кого-то делает шварцем, а кого-то и бутылка пива делает сталоне с дубинкой....насыщение общества баллончиками и оружием - не есть панацея безопасности, брейвики и штаты тому свидетельства...
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ну эта мысль мне понятна, однако вы видимо не поняли о чем я говорю - прямо сейчас, вы или кто то другой можете пойти и без проблем за две-три недели оформить документы и купить себе ружье. наша беседа началась с того что "вот если бы был разрешен короткоствол, прохожий дал бы сдачи" - да хрен там, сейчас любой может достать рузье и дать сдачи... а потом сесть надолго потому что нету нормального закона о самообороне, впринципе. я помню случай, когда дедушку судили, за то что он застрелил из старенькой двухстволки, вора рецидивиста, который залез в его жилье. а вы говорите про какие то ковбойские разборки в стиле клинта иствуда на улице.
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дикие мы-вот про что я..пока, по-крайней мере, вроде демократическая стамбульская конвенция приводит к куче дерьма на дорогах, не желающих даже поменять резину на своих тазах....
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а сосед, твой, без машины, без 12 калибра, не пьет и не курит, без собаки, просто в не хочет иметь ружжо, чем он хуже тебя???..это как русские..законно владеют и не применяют ЯО..угнетают Украину...в чем проблемы???..все ЗАКОННО..сделайте-купите и будет и вам счастье!!!
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так зачем ему тогда пистолет ? невижу вообще никакой логики в ваших доводах. если бы он хотел вооружиться - то уже вооружился бы.
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да не сильно компактное, хатсан экскорт )))
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сзади под коврики от двери до двери нормально, пол прямой без центрального тунеля
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это как: зачем бороться и запрещать ватников??, они ведь и так существуют!)
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а это тут к чему ? мы про ватников или про оружие говорим ? не вижу причинно-следственных связей
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ну это как зачем бороться с бляхами???, ведь кому надо, у того они и так есть???)))
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вы так говорите вроде я с ними борюсь
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Все эти активисты, которые нигде не работают, но живут безбедно, - это легализованные титушки от различных криминальных структур и бизнеса. Революция неизменно поднимает осадок общества наверх, но этот осадок потом так же неизменно опускается вниз и исчезает. Пусть стреляют друг в друга... Невідомі в Одесі вистрілили в перехожого - чоловіка забрала швидка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9108
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Утилизация ватников - скоро начнут в голову безмозглую стрелять работникам рошеновского сосательного цеха, это во первых , во вторых дай бог что бы пристрелили твоего родственника, да бы больше не писал чушь - жертва аборта выжившия.
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Мои родственники не занимаются рейдерством фермерских хозяйств, не кошмарят стройки и не громят чужой бизнес. А бандиты, повторюсь, пусть стреляют друг в друга. Невідомі в Одесі вистрілили в перехожого - чоловіка забрала швидка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2014
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Утилизация ватников- я в тебе не разочаровался, в Одессе фемерские господарства, ай молодца, тебе спасет только лоботомия, так что лучше головой об стену сам, ты где живешь кстати убогий? будешь мне рассказывать об обстановке в городе, иди проспись одно извилистый.
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При чем здесь конкретно Одесса? Я в целом об "активизме" пишу как о явлении, которое захватило всю Украину. Невідомі в Одесі вистрілили в перехожого - чоловіка забрала швидка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6632
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.....что за х....ня ТВОРИТСЯ ????? нагнетают ОБСТАНОВКУ мешканцив ???
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Выборы на носу. Скоро на известным всем двух каналах будет "до чего довели страну биндеровцы".
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Всем наркоманам по стволу - и Мир станет лучше...
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Лучше бы в Аваков а стреляли, не так жалко.
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пока в Одессе ватный тампон мэр, ватный тампон глава ментовки,ватный тампон глава администрации, в судах и прокуратуре "трудятся" воспитанники доблестного сережки підрахуя- это дерьмище будет наростать как снежный ком, Одессой правит преступная клоака, которая срослась с воровской мразью, мой город сейчас с головой окунулся в 90_е, пэтро срочно наградить ватный сброд орденами, так держать.
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А почем плачешь ? Выходи, записывайся в дружинники, борись с ватой короче.
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валерка, в городе власть слилась в экстаже с ворами, приезжай покажи борун,тебя в лучшем случае оттарабанят, что будешь всю оставшуюшься жизнь тратится на лекарства,, в худшем пристрелят, павлик морозов ты не вь.бенный.
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Какой-то хренов Чикаго во время сухого закона.
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Револьверы под патрон Флобера калибра 4 мм в настоящее время достаточно популярны в Украине. Популярность данного вида оружия связана с тем, что для его покупки не надо какого либо разрешения, при этом револьверы под патрон Флобера стреляют громко и эффектно и заряжаются «как бы настоящими патронами», хоть и маленькими. После того как недобросовестные продавцы данного вида оружия пустили слух о пригодности револьверов под патрон Флобера для самообороны, спрос и цены на них значительно возросли.

На самом деле револьверы под патрон Флобера для целей самообороны не только не предназначены, но и совершенно не пригодны.

Маломощный патрон Флобера не имеет самостоятельного порохового заряда, и выстрел происходит только за счёт газов воспламенительного состава. Капсюльный состав патрона Флобера запрессован непосредственно в закраину донца гильзы, в отличие от патронов с капсюлем центрального боя. Диаметр протестированных пуль, доступных в продаже патронов, составляет не более 4.4 мм, при этом максимальный их вес составляет 0.5 грамма. На расстоянии 1.5 метра от дульного среза, самый лучший револьвер под патрон Флобера с самым мощным патроном может обеспечить скорость полёта пули до 170 метров в секунду. Таким образом, кинетическая энергия пули составит максимум 7.2 Дж. В большинстве же случаев вес пули будет в районе 0.45 грамм, скорость полёта от 100 до 140 метров в секунду, а энергетика в пределах 2-4.4 Дж.
Пуля самого слабого травматического патрона весит 0,52 грамма и на расстоянии 1.5 метров от дульного среза летит со скоростью около 370 метров в секунду обеспечивая энергетику в 36 Дж, при этом резиновая пуля имеет более чем в два раза больший диаметр и свойство при соприкосновении с преградой быстро отдавать всю свою энергетику площади значительно превосходящей её диаметр. При этом, даже такая резиновая пуля считается малоэффективной, что уж тут говорить об энергетике и других свойствах пули патрона Флобера!?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные в Одессе выстрелили в прохожего: мужчину забрала скорая, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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