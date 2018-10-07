 Неизвестные в Одессе выстрелили в прохожего: мужчину забрала скорая, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Стрельба произошла в полдень 7 октября. В прохожего стреляли из пистолета Флобер. Раненого госпитализировали.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются", - добавили в полиции.
Причастных к стрельбе пока не задержали.
Напомним, поздно вечером 6 октября в Киевском районе Одессы неизвестные обстреляли автомобиль во время остановки на светофоре и скрылись с места происшествия. Водителя автомобиля с ранениями отправили в больницу. Местное издание "Думская" сообщало, что ранили одного из активистов местного отделения организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин. Однако активисты опровергли причастность пострадавшего к ним. В "Автомайдане" считают, что это нападение - "разборки местных бандитов".
наддо разрешить оружие и тогда упыри будут 3жды думать. ибо еси ты достал ствол.на тебя может навестись еще 12 от прохожих !
холодящий ствол в затылок меняет ход мыслей, а иногда даже жизнию
https://rozetka.com.ua/search/?text=%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80
зы про идиотов с обрезами-отдельный разговор...
На самом деле револьверы под патрон Флобера для целей самообороны не только не предназначены, но и совершенно не пригодны.
Маломощный патрон Флобера не имеет самостоятельного порохового заряда, и выстрел происходит только за счёт газов воспламенительного состава. Капсюльный состав патрона Флобера запрессован непосредственно в закраину донца гильзы, в отличие от патронов с капсюлем центрального боя. Диаметр протестированных пуль, доступных в продаже патронов, составляет не более 4.4 мм, при этом максимальный их вес составляет 0.5 грамма. На расстоянии 1.5 метра от дульного среза, самый лучший револьвер под патрон Флобера с самым мощным патроном может обеспечить скорость полёта пули до 170 метров в секунду. Таким образом, кинетическая энергия пули составит максимум 7.2 Дж. В большинстве же случаев вес пули будет в районе 0.45 грамм, скорость полёта от 100 до 140 метров в секунду, а энергетика в пределах 2-4.4 Дж.
Пуля самого слабого травматического патрона весит 0,52 грамма и на расстоянии 1.5 метров от дульного среза летит со скоростью около 370 метров в секунду обеспечивая энергетику в 36 Дж, при этом резиновая пуля имеет более чем в два раза больший диаметр и свойство при соприкосновении с преградой быстро отдавать всю свою энергетику площади значительно превосходящей её диаметр. При этом, даже такая резиновая пуля считается малоэффективной, что уж тут говорить об энергетике и других свойствах пули патрона Флобера!?