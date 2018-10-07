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Все про:Киселев Дмитрий (595) Крым (20666) увольнение (1478)

 "Вы нам больше не нужны", - автора статьи о вилле пропагандиста Киселева в оккупированном Коктебеле уволили с работы

Крымского архитектора Владимира Мазурина, автора статьи о даче кремлевского "рупора" Дмитрия Киселева в оккупированном РФ Коктебеле, уволили из строительной компании "Столица".

Об этом Мазурин сообщил в комментарии "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.

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"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал – мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", - рассказал архитектор.

По словам Мазурина, после известия об увольнении ему стало плохо.

1 октября стало известно, что в Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" со статьей о доме в оккупированном Коктебеле российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Об этом "Новой газете" рассказал автор материала Владимир Мазурин. По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.

После этого Киселев обвинил автора статьи в вымогательстве и подал на него заявление в полицию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090039
 
   
 Топ комментарии
 
А чого він чекав ? Це не на українську владу гавкати..
На росії поб'ють за кожний піск в бік кремлівських
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"Танцевали-веселились, подсчитали - прослезились."
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а матрозік єщо й подпєваєть: "Put in, huilo ! La-la-la-la-la-la-la-la !!!"
(чьто в пєрєводє на крымско - нашанский: " Йєх, йаблочько ! Куди ты катішьсяъ !!!)

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А чого він чекав ? Це не на українську владу гавкати..
На росії поб'ють за кожний піск в бік кремлівських
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А нас теж можна гавном поливати лише Порошенка. А тих хто на службі у правильних людей з правильною національністю - ні. вони всі патріоти-активісти! "Вы нам больше не нужны", - автора статьи о вилле пропагандиста Киселева в оккупированном Коктебеле уволили с работы - Цензор.НЕТ 104
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І що треба зауважити, що в Україні ті, хто поливають Порошенка, практично повторюють слова пропагандона Кісільова слово-в слово.
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Киселева не смотрю.... какую не правду про пэдра мальдивского он сказал ?
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Глянь, но ты действительно не соврал, что Киселева не смотришь!
А смотришь ты тв Рашка 1, пропагандон-шоу Скабеева-Поповой: "60 минут ненависти к Украине".
Так, как ты слово в слово, повторил слова раша -пропагандона Платошкина, о Президенте Украины, сказанные Платошкиным на этом пропагандон-шоу.
Слово в слово !!!!!

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Собрались два петебота, и лижут Пецю.
Аж до гавна.
Оно им заменяет цукерку...
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Зараз Росія розігрує двоходівку. В її ЗМІ і на всяких помийних шоу типу 60 хв та вечір з Соловйовим ганять Порошенка. Задум простий до дебільності і старий, як світ: український лох подумає так: "ну раз вороги ганять Пороха, то це означає, що він їм поперек горла і тому буду голосувати за нього". А Кремлю якраз так і потрібно. Кращого президента ніж Порошенка вони не знайдуть. Ще один його термін і ніякого вторгнення не буде потрібно. Україна впаде до ніг Кремла як згнивше яблуко.
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Лохторат, который смотрит всякие звЁзды, россии 1-24, гавноньюс и т.д. за петьку и так не проголосует. А те кто за него собрался голосовать понятия не имеют, что во всяких масквах гавкают.
Так что как-то бессмысленно это.
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однако сынок пецы, которому он место в верховной раде застолбил,
неплохо по кацапски чешет, не даром в Англии обучался за честно
заработанные
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Як в анекдоті, - ватник хвалиться перед українцем: - У нас в расєї тоже демократия, - каждый может выйти на Красную Площадь и кричать долой Порошенка)
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Надо было не давать согласия - пусть увольняли бы по несоответствию, что долго и нудно. К тому же статья о несоответствии предполагает, что работодатель выплачивает работнику нехилое выходное пособие - удивительно, но это так
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Не дал бы согласия, дали бы нюхнуть "Новичка".
Или лизнуть.

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а мона пойти и другой путёй ))) две недели взад, шеф уволил мну в лёт с "завтра", бо засцал по поводу будущих моих долгих больничных в связи с предстоящей заменой аортального клапана ))))))) жестокий оскал капитализьма ))) и уже на следующий день мы расстались вежливымы человечками ))).
но, через неделю он обнаружил, как у него начались проблемы с виртуальными машинами его виртуального мира. он запамятовал, шо многие ключи от виртуального мира, есть то токо у мну ))). а бэкап перестал бэкапить его виртуальный мир))). а в прошлый четверг (Програмер таки и правда не фраер!), лёг его личный домашний комп с 6 Терами его личной и фирменной инфы))) и оказалось он не знает есть ли ваабще с него бэкап, а если и есть, то где он лежит? )). в пятницу он вежливо позвонил мну по этому поводу, а как бы нам переговорить, бо впридачу и его личный нехилый ноут стал выкабениваться, )))....... я сказал, шо пока у мну нет времени, бо куча терминов в больничках, и как алаверды, отключил его, заядливого охотника, есчо и от пересылки фот по мылу от всех его охотничих фотоловушек)))) в трудовом договоре, об администрировании всего этого виртуального мира небыло то ни слова )))) пока он молчит. йа тоже ))))
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Есть такой метод. Сам немного программирую (больше для себя и для друзей, но изредка и зарабатываю на этом), и не хотел бы оказаться на месте начальника, который уволил программиста и не позаботился о будущем сопровождении того, что он сделал. Умный начальник изначально нанимая программиста, сразу ставит вопрос, кто будет сопровождать его будущую программу.
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Доктор йозеф геббельс був більш скромнішим до матеріальних благ, ніж його кацапський учень і послідовник..
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причем в той статье ничего "лютого" не было в помине, а даже наоборот, тон уважительный к владельцу. Просто холоп спали дачу князька, за что и поплатился
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***
Всё здесь в условностях, все здесь повязаны…
Кривые новости - глаза завязаны…
Сплетенье слабостей и обреченности,
Сплошные гадости без утонченности.

Плетется стадо убойно-дойное,
И рыла рады, что жизнь достойная…
Трусливо кормятся, прижавши уши,
В ознобе корчатся рабы бездушные…

Расплата сбудется.... Судьба единая
Мозгами скудные живут скотиною…
В заслугах прошлое, не настоящее!
Страна кровавая - говно смердящее....
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Уволили? ....Дык это русский мир, детка и зато нет биндер и не стреляют.
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Дом Тони Старка для бедных. Не, он только ип...ый "Ви нам більше не потрібні", - автора статті про віллу пропагандиста Кисельова в окупованому Коктебелі звільнили з роботи - Цензор.НЕТ 7724 Еще и розовый Айфон "Ви нам більше не потрібні", - автора статті про віллу пропагандиста Кисельова в окупованому Коктебелі звільнили з роботи - Цензор.НЕТ 4753
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с таких компаний нужно самому увольняться, чтобы себя не позорить.
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Невзоров ситуацию с виллой Киселёва,сравнил с мочеиспусканием вертухаев на зеков в омской колонии.Типа як вертухаи показывает своё превосходство над зеками...Так и Киселёв публично помочился на бедного редактора,захолустной газетёнки. "Ви нам більше не потрібні", - автора статті про віллу пропагандиста Кисельова в окупованому Коктебелі звільнили з роботи - Цензор.НЕТ 5013
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А могли б і бритвочкою по очам. Зєло мудьор і всєвєдющ кореспондент: іншим наука.
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Бородатий совковий анекдот, але про зрадофілів ВАНОЇ. Приходить один до директора цирку і каже - в мене феноминальний номер...
- розказуй,
- виходжу на арену весь в білому,
- і шо?
- сідаю на трапецію, мене піднімають під купол
- і шо?
- уніформісти виносять на середину арени цебер з гімном
- і шо?
- відчіпляю мішок з піском... він падає точно в цебер...
- і шо?
- і шо, і шо... Всі глядачі з першого по 16-й ряд в гімні, а я спускаюсь весь в білому!!! Феноменальний номер!!!
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Ну ще й про надії опозиціїї щодо реваншу у 2019 році:
Конферансьє : - " А зараз на арену вийде дід Омелько, і покаже свій коронній номер! Він з ось цього місця, досцить аж до восьмого ряду !!!"
Ждуть. Діда нема.
Конферансьє заходить за завісу. Виходить :- "Просю пробачення, номеру не буде. Під час розминки перед виходом на сцену, дід Омелько всрався..."

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Из поста этого господинчика в июне 2018го:
1."Два года назад я переехал жить из Москвы в Крым"
2."Но сегодня мне довелось проехать на автобусе по Крымскому мосту и послушать, что, а главное- как говорят простые люди о том, что происходит вокруг. Да, очень много проблем и вопросов к власти. Но появилась реальная сопричастность к главному, что составляет основу мировозрения российского человека: свобода вероисповедания, сохранение языка, чувство локтя и вера в правду и конечную справедливость. На лицах всех без исключения светилась гордость за большую страну, восторг от свершившихся надежд и улыбки"
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Все в цій темі чудове "Ви нам більше не потрібні", - автора статті про віллу пропагандиста Кисельова в окупованому Коктебелі звільнили з роботи - Цензор.НЕТ 2450. Кацаби жруть кацабів. Поки що, нажаль, не в прямому сенсі.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Вы нам больше не нужны", - автора статьи о вилле пропагандиста Киселева в оккупированном Коктебеле уволили с работы
 
 
 
 
 
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