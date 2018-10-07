 "Вы нам больше не нужны", - автора статьи о вилле пропагандиста Киселева в оккупированном Коктебеле уволили с работы

Об этом Мазурин сообщил в комментарии "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.
"4 октября разбудили рано утром, сказали, что срочно нужно подъехать в офис в Симферополь. А я живу в Феодосии. Приехал – мне тут же говорят: вы нам больше не нужны. И протягивают соглашение о расторжении договора. По согласию сторон", - рассказал архитектор.
По словам Мазурина, после известия об увольнении ему стало плохо.
1 октября стало известно, что в Феодосии изъяли тираж газеты "Город 24" со статьей о доме в оккупированном Коктебеле российского пропагандиста Дмитрия Киселева. Об этом "Новой газете" рассказал автор материала Владимир Мазурин. По его словам, в печатной версии газеты материал опубликовали. Спустя два часа в электронную версию статьи внесли изменения.
После этого Киселев обвинил автора статьи в вымогательстве и подал на него заявление в полицию.
(чьто в пєрєводє на крымско - нашанский: " Йєх, йаблочько ! Куди ты катішьсяъ !!!)
распишитесь.
На росії поб'ють за кожний піск в бік кремлівських
А смотришь ты тв Рашка 1, пропагандон-шоу Скабеева-Поповой: "60 минут ненависти к Украине".
Так, как ты слово в слово, повторил слова раша -пропагандона Платошкина, о Президенте Украины, сказанные Платошкиным на этом пропагандон-шоу.
Слово в слово !!!!!
Аж до гавна.
Оно им заменяет цукерку...
Так что как-то бессмысленно это.
неплохо по кацапски чешет, не даром в Англии обучался за честно
заработанные
Или лизнуть.
но, через неделю он обнаружил, как у него начались проблемы с виртуальными машинами его виртуального мира. он запамятовал, шо многие ключи от виртуального мира, есть то токо у мну ))). а бэкап перестал бэкапить его виртуальный мир))). а в прошлый четверг (Програмер таки и правда не фраер!), лёг его личный домашний комп с 6 Терами его личной и фирменной инфы))) и оказалось он не знает есть ли ваабще с него бэкап, а если и есть, то где он лежит? )). в пятницу он вежливо позвонил мну по этому поводу, а как бы нам переговорить, бо впридачу и его личный нехилый ноут стал выкабениваться, )))....... я сказал, шо пока у мну нет времени, бо куча терминов в больничках, и как алаверды, отключил его, заядливого охотника, есчо и от пересылки фот по мылу от всех его охотничих фотоловушек)))) в трудовом договоре, об администрировании всего этого виртуального мира небыло то ни слова )))) пока он молчит. йа тоже ))))
Всё здесь в условностях, все здесь повязаны…
Кривые новости - глаза завязаны…
Сплетенье слабостей и обреченности,
Сплошные гадости без утонченности.
Плетется стадо убойно-дойное,
И рыла рады, что жизнь достойная…
Трусливо кормятся, прижавши уши,
В ознобе корчатся рабы бездушные…
Расплата сбудется.... Судьба единая
Мозгами скудные живут скотиною…
В заслугах прошлое, не настоящее!
Страна кровавая - говно смердящее....
- розказуй,
- виходжу на арену весь в білому,
- і шо?
- сідаю на трапецію, мене піднімають під купол
- і шо?
- уніформісти виносять на середину арени цебер з гімном
- і шо?
- відчіпляю мішок з піском... він падає точно в цебер...
- і шо?
- і шо, і шо... Всі глядачі з першого по 16-й ряд в гімні, а я спускаюсь весь в білому!!! Феноменальний номер!!!
Конферансьє : - " А зараз на арену вийде дід Омелько, і покаже свій коронній номер! Він з ось цього місця, досцить аж до восьмого ряду !!!"
Ждуть. Діда нема.
Конферансьє заходить за завісу. Виходить :- "Просю пробачення, номеру не буде. Під час розминки перед виходом на сцену, дід Омелько всрався..."
1."Два года назад я переехал жить из Москвы в Крым"
2."Но сегодня мне довелось проехать на автобусе по Крымскому мосту и послушать, что, а главное- как говорят простые люди о том, что происходит вокруг. Да, очень много проблем и вопросов к власти. Но появилась реальная сопричастность к главному, что составляет основу мировозрения российского человека: свобода вероисповедания, сохранение языка, чувство локтя и вера в правду и конечную справедливость. На лицах всех без исключения светилась гордость за большую страну, восторг от свершившихся надежд и улыбки"