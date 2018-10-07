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Все про:Великобритания (2000) киберпреступление (455) НАТО (6030) Россия (70669)

 Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times

В случае нападения на одну из стран НАТО британцы могут "выключить свет в Кремле", утверждают источники журналистов в службах безопасности Королевства.

Великобритания может оставить Москву без электричества в случае нападения России на одну из стран НАТО. Об этом сегодня, 7 октября, со ссылкой на источники в британских службах безопасности пишет газета The Sunday Times, информирует Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, такую возможность обсуждали на секретной встрече в британском правительстве, которая прошла на этой неделе.

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У Великобритании недостаточно сил, чтобы противостоять России, не используя при этом ядерное оружие. Поэтому в случае эскалации конфликта Россией Великобритания задействует кибервойска и планирует, в частности, "оставить Кремль без света".

The Sunday Times утверждает, что такая мера будет использована в нескольких случаях: если российские войска займут небольшие острова в Эстонии, чтобы проверить, насколько серьезно НАТО относится к пятой статье своего устава, которая расценивает нападение на одного члена альянса как на всех; если Россия введет войска в Ливию для контроля над нефтяными месторождениями и провокации нового миграционного кризиса в Европе; если Россия нападет на британские войска или будет угрожать британским авианосцам.

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"Россия продолжит пытаться подорвать западную демократию. Скорее всего, они не начнут полноценную войну, но в Эстонии есть острова, которые они могут захватить, чтобы проверить приверженность НАТО пятой статье. Если они потопят наш авианосец ядерной ракетой, что мы им ответим? (…) Поэтому киберпространство так важно. Мы можем совершить атаку и отключить в Москве свет, чтобы донести до них, что они поступают неправильно", – сказал Sunday Times высокопоставленный источник.

На этой неделе Нидерланды объявили о высылке из страны четверых россиян, которых заподозрили в кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия и Всемирное антидопинговое агентство, а также в попытке украсть документы расследования о крушении "Боинга" MH17 над Донбассом. Нидерланды утверждают, что высланные люди работают на российскую разведку. Позднее США обвинили еще троих предполагаемых сотрудников российского ГРУ в причастности к кибератакам. В МИД России эти обвинения назвали "пропагандистской акцией".

После этого Великобритания провела крупнейшие за последнее время военные учения. Они прошли в Омане. В них приняли участие более пяти тысяч человек.

В сентябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что страны Альянса могут применить 5-ю статью устава в ответ на кибератаку со стороны России.

Источник: https://censor.net.ua/n3090038
 
   
 Топ комментарии
 
Британский Королевский флот идет в Черное море...причем 2 корабля будут там 365 дней в году ПОСТОЯННО....,Вахтовым методом,два ушло два пришло...,если будет 5 кораблей,я не против...
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да выключили на недельку межбанковские переводы и все..
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хроническая балаболка - пустозвонка с zerro интересов.
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РАБссию сделают Бурлаками на Волге...а тушонки Рузвельта и ножек Буша уже не будет..........
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Британский Королевский флот идет в Черное море...причем 2 корабля будут там 365 дней в году ПОСТОЯННО....,Вахтовым методом,два ушло два пришло...,если будет 5 кораблей,я не против...
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Та и так постоянно меняются корабли НАТО, но по договору Мантре их общий тоннаж ограничен, кроме черноморских стран.
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Ещё можно в Contre-Strike у них выиграть.
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Если они потопят наш авианосец ядерной ракетой, что мы им ответим Мы можем совершить атаку и отключить в Москве свет, чтобы донести до них, что они поступают неправильно.)))
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_Какие-то жалкие рахиты! Недаром путлер об них ноги вытирает, ох недаром. Знает маньяк цену слизнякам, вот и глумится как хочет.
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Виявляється що в них теж є Луценко . Бл. воно заразне як психоінфекція. Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 3210
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начинайте!
ну что вам "новичка" мало?
ну, Ваше Величество....махните перчаточкой... плиззз!
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Парашники, готуйте свічки і для геморрою теж!!
🤑
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Подлодка КУРСК напала на Британию.... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2717 Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 2717
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Министр обороны Британии ясно сказал...РАБссия с этой минуты ДОХЛЯТИНА...........
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_Если они по нам ядерной торпедой, мы им... мы им... в кремле ликтричество отключим. Тьфу, ничтожества! Это было бы даже смешно, не понимай я к чему всё идёт...
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ну аочему же пустые слова...нынешний мир как на трех столпах,зиждется на электричестве.и если отключить москву-есть куча последствий.которые приведут к ограничениям и даже невозможности осуществлять многие функции.в том числе и управленческого,и военного характера.на совковых дизель-агрегатах много сделать не получится.
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да, вырубить в москве полностью электричество это апокалипсис для москвы
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Так было уже такое и в Москве и в Нью-Йорке. Ничего, как-то выкрутились.
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Кибератака - это тоже атака. РФ ведет себя как стайка уличных хулиганов, которые нападают на одиноких прохожих. Но если недалеко окажется группа неравнодушных, численно не уступающая хулиганам, те сразу потеряют свою обычную наглость.
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Он ошибся..РАБссия Дохлятиной стала 7 ноября 1917 года..........
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Рома Абрамович тепеь Израильтянин кацаПсины,купите у РОМЫ Челси...БАРАНЫ пля... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8670 Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8670
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Бюджет РАБссии 211 миллиаров долларов ,бюджет корпорации САМСУНГ 247 ярдов.... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5126Мавзолейные огоните Украину хотя бы по бюджету... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5126 Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 5126
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обычно о таких вещах не голосят.
в СМИ только психологическое оружие работает.
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Ага. Только не вернут, а засунут до самых гланд.
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Знаменитый рюсский Штирлиц сдал Британской разведке 1680 агентов.Я раньше думал что Олег Гориевский ЧЕМПИОН в этом деле с 550 Хмырями Кремля...,оказывается НЕТ,есть генерал-майор КГБ похлеще полковника Гордиевского...
Ютьюб... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6964 Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 6964
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Тереза Мэй обещает РАБссиянцам досрочный выход на пенсию в 45 лет....,Маргарэт Татчер отдыхает... Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 8899
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Народы России готовятся к выходу из федерации

https://charter97.org/ru/news/2018/10/7/308090/
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.....подскажу БРИТАНЦАМ , это надо ДЕЛАТЬ зимой не когда -3 -5 , а когда АНОМАЛЬНО морозно ( -20 -25 )!!! и тогда ......когда на ЦТП не будут работать "повысительные " насосы по отоплению и воде !!! и фсё !!! дедушка МОРОЗ сделает все САМ !!! я уже как ТРИ года подозреваю , что РОСИЯНЦЫ нам так и делают , но МЫ как то прорываемся ))))
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Знаменитая фраза Сэра Уинстона Чёрчилля...
Успех,это умение двигатся от неудачи к неудаче,не теряя Энтузиазма...
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Без света це добре,але краще без грошей.
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В кремле они свет не выключат, а х**лу по х**лу что мацквичи со свечками в туалет ходить будут, подумаешь, всего сто лет назад его, практически, и не было в раше:
"К Революции лишь 30% домов в России имели электрическое, а не газовое или масляное освещение".
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если захватят эстонские острова то москве свет отключат.
феерично
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Колись католицька, протестантська та мусульманська країни напали на московитів і надавали по пиці в підтримку праволславного патріарха, так що нема чому дивуватись.
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аха..якщо хтось з бомжiв раптом оселиться нахабно в одній з моїх кімнат в квартирі я йому вночі кабель переріжу
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параше нужны чужие острова, чтоб их закакать, а то в пидрашие отходных мест не осталось.
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Если они потопят наш авианосец ядерной ракетой, что мы им ответим? (…) Поэтому киберпространство так важно. Мы можем совершить атаку и отключить в Москве свет, чтобы донести до них, что они поступают неправильно", - сказал Sunday Times высокопоставленный источник.

Великобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 7396
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непогана відповідь взагалі то.
якщо захід вимкне світло, то моцква назавди лишиться в темряві.
вам просто покою не буде.
і це ж не всі контрміри які будуть прийняті.
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какое "назавжды"? Велика Британія готова до кібератаки на Росію: Лондон може залишити Москву без електрики, - The Sunday Times - Цензор.НЕТ 1571 переведут на ручное управление, это минуты
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или секунды, там и так полуручное управление всем, чтоб вы знали, пойдите в любое облэнерго и прозрейте
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и не забудьте про озабоченность и обеспокоенность...
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А каналізацію дрожжі накидати, слабо??
🤑🤣
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Не кричи, а делай. Макгрегор тоже орал, и вот результат.
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Поветкин нервно грызёт ногти на задних лапах.
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Вони хоч уявляють як москва за день засмердиться?
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Звичайно обсирається, тому ми сидимо в ярославському інтернеті і світові ринки торгують в рублях.
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У Великобритании недостаточно сил, чтобы противостоять России, не используя при этом ядерное оружие. Источник: https://censor.net.ua/n3090038

Началось.
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Нужно было пополнить интернет... Приехал в небольшой городок в котором аварийно отрубился свет. Сам ощутил апокалипсис.... Все остановилось... Тысячи людей бродили туда-сюда как зомби. Супермаркеты и другие магазины - залы в темноте... не работают кассы. Банки закрылись - на дверях "Нет света" Терминалы для оплаты и денег - черный экран. Даже кофе не попить - нет кипятка. На дороге сразу произошла авария - водители привыкли к светофорам - они потухли.
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да ти шо. Серйозно? А якщо ще і воду виключити, і газ. ТІльки от москалі мабуть рубільники від всіх комунікацій тим боританським дітлахам не довірять.
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рано или поздно срасею отодрем.всем миром
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"У Великобритании недостаточно сил, чтобы противостоять России, не используя при этом ядерное оружие."

Уже ядерным оружием пугают. Британцы совсем опупели под крышей дяди Сэма. Ребячество какое-то.
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А зачем предупреждать ? Джентельмены ,типа ? А параша с вами не церемонится и серет вам прямо в Солсбери, а потом выставляет вас при ваших интересах. Испугались они без света сидеть! Посмотрите спутниковые ночные снимки рашки и увидите, ччто это их естественное состояние
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Таке враження, що Британія виродилась. Якимись дитячими старшилками лякають Москву. Москалі срати хотіли на це. Без світла. Хахаха. Половина Московії час від часу сидить без світла. ВОли живуть без туалетів та газу. Без зручностей. А їх лякають, що в разі зайняття островів їм відключать електрику. Хахаха . Москалі всю Прибалтику зможуть захопити за 24 години з такими стратегами - противниками агресії. А народи Європи вкотре скажуть, що озабочені та це внутрішні справи, та балалалала.
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Про Ливию интересно, а кто сейчас там нефть контролирует?
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Не знаю как в Кремле, а в моём городе на ТЭС стоят котлы лет 50 давности. И управляются они грубой физической силой и красочными эпитетами операторов...
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"петров, если ты еще раз ударишь меня стулом по голове, я тебе... в букваре порисую"
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Не смешите.
Ничего не выйдет.
Это в дешевых фильмах можно обесточить город с домашнего компьютера и залезть в секретную базу по вентиляции.
Зачем этот пустой трёп?
Демонстрация намерений?
Лучше делать, чем болтать.
Наобещали гады гарантий по будапештскому меморандуму, теперь только сожалеют, кидают подачки ворам, за которые потом расплачивается народ Украины, и пи3дят, пи3дят, пи3дят.
С такими брехливыми гарантами, которые, между прочим, развязывали все мировые войны и устраивали провокации по всему миру, давно пора восстановить ядерный потенциал.
Чтоб не хотелось куснуть территорию Украины ни с Востока, ни с Запада.
И тогда пофиг кто кому свет выключит.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВеликобритания готова к кибератаке на Россию: Лондон может оставить Москву без электричества, - The Sunday Times
 
 
 
 
 
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