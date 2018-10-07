EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
  1632  6
Все про:минирование (706) Минобороны (5375) Донбасс (17112) карта (98)

 Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий

Украина сегодня - одно из самых загрязненных минами и взрывоопасными предметами государств в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, опубликовав информационную карту территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

"С началом агрессии Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей имели место неоднократные случаи подрыва военнослужащих и гражданского населения на взрывоопасных предметах", - отметили в ведомстве.

Смотрите также: 25 российских противопехотных мин ПМН-2, запрещенных международной конвенцией, выявлены возле позиций у Водяного, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

"С целью снижения угрозы несчастных случаев от несанкционированного обращения с взрывоопасными предметами Министерством обороны Украины при содействии неправительственной организации The HALO Trust разработана Информационная карта территорий, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны", - говорится в сообщении.

Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий 01

Информационная карта размещена на официальном сайте Минобороны в разделе "Противоминная деятельность". Интерактивную карту можно просмотреть по этой ссылке.

На карте маркируются загрязненные минами или снарядами территории не только Донецкой и Луганской областей. Так, на карте указан участок возле г. Балаклея (Харьковская область). Дата обследования участка - 29 сентября 2017 года, а его статус обозначен как "Обследовано (ожидает разминирования)".

Источник: https://censor.net.ua/n3090037
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Я бы на месте лугандонцев не рисковал ездить на природу за шашлыками. Минобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий - Цензор.НЕТ 9630
 показать весь комментарий
 
та не скажите... наоборот...пусть массово и организованно..
ну... на карте приблизительно указаны места...шашлычно-грибные
 показать весь комментарий
 
 
Там, где есть возможность исследовать территорию...
 показать весь комментарий
 
 
пост дпс под волновахой оказывается заминирован. это подтверждает ещё раз, что пассажиры автобуса погибли не от града, а от мины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинобороны разработало интерактивную карту заминированных территорий
 
 
 
 
 
 вверх