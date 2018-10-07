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 Политика Украины
  2011  16
Все про:Нацполиция (8265) устав (28)

 Новый Дисциплинарный устав Нацполиции вступил в силу

Закон Украины "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины", подписанный Президентом Украины Петром Порошенко 4 июля, с сегодняшнего дня вступил в силу.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

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Закон определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий. Кроме того, определен порядок применения дисциплинарных взысканий и их обжалование.

Устав предусматривает несколько нововведений. В частности, это касается проведения служебного расследования.

Так, согласно ст. 15 закона проведение служебных расследований по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. Кроме того, в состав дисциплинарных комиссий могут быть включены представители общественности, имеющие безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Согласно ст. 18 (Обеспечение полицейскому права на защиту) во время проведения служебного расследования полицейский имеет право на защиту, которое заключается в возможности предоставлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства правомерности своих действий.

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Полицейский также имеет право пользоваться юридической помощью. В частности, представителем полицейского может быть адвокат, полномочия которого подтверждены копией свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером и копией договора с представителем.

Источник: https://censor.net.ua/n3090035
 
 
 Топ комментарии
 
В дисциплинарном уставе ничего не говорится про голубанов?
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А то президент молчит, СБУ молчит, даже генитальный плокулог молчит. Теряюсь в догадках, что там показало расследование про коллоборанта на высокой должности, растреливающего украинских воинов в период его службы в рядах российских оккупационных войск.
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Граждане уже давно "вступили" в реалии "новой", "реформированной" полиции... Теперь не знают чем обувь вытереть, которой вступили...
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В дисциплинарном уставе ничего не говорится про голубанов?
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А то президент молчит, СБУ молчит, даже генитальный плокулог молчит. Теряюсь в догадках, что там показало расследование про коллоборанта на высокой должности, растреливающего украинских воинов в период его службы в рядах российских оккупационных войск.
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Граждане уже давно "вступили" в реалии "новой", "реформированной" полиции... Теперь не знают чем обувь вытереть, которой вступили...
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А есть там что-то полезное для вот этого: "Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест" и этому подобному.
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Хотелось бы увидеть не только европейский этикет со стороны полиции, но и возможность им себя защищать от беспредела "мажоров"..
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Новый Дисциплинарный устав Нацполиции вступил в силу - Цензор.НЕТ 7764UKROPw777‏ @7w7w7w 5 ч.5 часов назад
Вчера в гости приезжал этот парень.
Увольняется, капитан ССО воюет с 14 года, был одним из лучших курсантов Q курса который проводили только американцы, 27 лет, владеет английским и арабским языками, командовал одной из лучших групп одного из полков ССО.
Уходит будущее ЗСУ
Совок

Новый Дисциплинарный устав Нацполиции вступил в силу - Цензор.НЕТ 6497
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кацаПсины поступают правильно...мочат в сортире не только Анну Политковскую и Бориса Немцова....,Чечня 2 раза не считается....,то была тренировка......
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Внук спрашивает,деда за что ты так любишь РАБссию вонючку?
говорю внучек,тебе всего 10 лет,зачем тебе РАБссия Дохлая,думай об Украине....
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и шо?теперь усё можно или ничего не можно?)
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Ідіть в сраку казали жуналісти депутатам ми кажемо Ідіть в сраку разом зі своїм уставом галімим мусорам на чолі з Сабаковим. На даний час новий устав не змініть відношення до аваківської поліції з боку населення. В поліції зосереджено все лайно. Хабарники, садисти, подонки, брехуни, шахраї і вбивці. При корупційному міністри не може буди нормальної поліції. Пропоную МВС ініціювати опитування населення до до довіри до поліції. А реально це виглядає так 10 % (довіряють. Це самі мусора і родичі) 90 % не довіряють поліції. Там злочинці і корупція.
Всім гарного дня.
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До сраки петруха твой устав, как был беспредел в полиции, так он и останется, и не тебе его менять.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый Дисциплинарный устав Нацполиции вступил в силу
 
 
 
 
 
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