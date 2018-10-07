 Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении звания "Народного артиста Украины" певцов Ани Лорак, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Таисии Повалий. Это же звание предлагают отобрать у российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также у кинорежиссера Владимира Бортко. С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.
Проект постановления №9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" зарегистрирован в парламенте 3 октября.
"Проектом Постановления предлагается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова", – сказано в документе.
Авторы законопроекта – 14 народных депутатов. Среди них – Рыбчинский, Парасюк, Черновол, Ильенко, Луценко и Левченко.
Отмечается, что принятие постановления будет способствовать "предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях".
Целью постановления его авторы называют осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса. А также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины.
значит будут цены повышать
И сделать надо было это ещё хрен знает когда...
Почему бы не прировнять пророссийскую деятельность к фашизму и не запретить ее в Украине.
В Украине запрещен нацизм, коммунизм, фашизм и их пропаганда.
К этому списку нужно добавить пророссийскую деятельность.
Для этого в Украине достаточно специалистов, было бы желание.
сейчас твой сайт наполнен малограмотными или безграмотными ,может и студентами
псевдо исполнителя,да и любого человека всегда пишется полностью
ани лорак это читается "каролина", только в обратную сторону и писать всегда нужно ани лорак,но можно и каролина и без куек/куек это фамилия/
но если писать псевдо ,то только ани лорак
Вона ж поки що народна..
Звання заслужене, але народ не той - нехай на росії народну отримує. Це і інших стосується.
всё остальное в компетенции нардепов - пускай голосуют за снятие или лишение
во. Те кто требует это известные провокаторы. Они на этом зарабатывают деньги. Но меня
удивляет мой земляк Владимир Парасюк. Я знаю, что он большинство из этих артистов любит. И надо же предать тех, кого любишь. Что делают с людьми власть и деньги? Теперь
земляки скажут: Вовка продал душу дьяволу. Ну а насчёт каналов NewsOne и 112 Украина
таже история. Подписанты выступали на этих каналах, говорили, что они лучшие. И с лёг-
костью предали их. В народе говорят, что в ВР порядочных людей не бывает за редким иск-
лючением. И народ не ошибся.
А взагалі, нех роздавати народних кому попало. Не доведеться позбавляти.