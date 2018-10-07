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 Политика Украины, Общество, Шоу-бизнес
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Все про:Басков (4) Бортко (5) ВР (22367) Киркоров (47) Лобода (23) Лорак (34) санкции (6985) Повалий (76) Козловский (8)

 Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

Также без звания предлагают оставить российских певцов Киркорова и Баскова и кинорежиссера Бортко.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении звания "Народного артиста Украины" певцов Ани Лорак, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Таисии Повалий. Это же звание предлагают отобрать у российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также у кинорежиссера Владимира Бортко. С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Проект постановления №9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" зарегистрирован в парламенте 3 октября.

"Проектом Постановления предлагается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова", – сказано в документе.

Авторы законопроекта – 14 народных депутатов. Среди них – Рыбчинский, Парасюк, Черновол, Ильенко, Луценко и Левченко.

Отмечается, что принятие постановления будет способствовать "предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях".

Целью постановления его авторы называют осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса. А также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3090034
 
   
 Топ комментарии
 
Не прихильник цих діячів поп культури, але невже Раді більш нічим зайнятись? Законодавство про вибори не прийняте, закону про імпічмент немає, недоторканість з депутатів та петі - не знято, вільна економічна зона "Крим" не скасована..
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давно пора
и налог за пляски в Украине 90%
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Обезательно снять народных только с депутатов Мова каналы ЕС НАТО паспорта теперь это
значит будут цены повышать
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Не только звания надо лишить, но и гражданства!
И сделать надо было это ещё хрен знает когда...
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Русский мир нанес Украине огромный ущерб.
Почему бы не прировнять пророссийскую деятельность к фашизму и не запретить ее в Украине.
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ВР естественно.
В Украине запрещен нацизм, коммунизм, фашизм и их пропаганда.
К этому списку нужно добавить пророссийскую деятельность.
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ну и как ты себе это представляешь?? как определить??
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Как научились определять фашизм, коммунизм, нацизм.

Для этого в Украине достаточно специалистов, было бы желание.
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покрасить всех черным гуталином и будет вам Boney M украинского разлива и пускай валят к лешему в Воронеж....
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ну лорак и повалий всей душой бомбили за кучму, а губастая с этим... нечтом, там каким?? может я чево пропустил?? насчет длительности процедуры - чушь, пятнадцать минут со всеми блабла, тока если начать всех пересматривать...
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бутусов,когда у тебя будут работать грамотные люди???
сейчас твой сайт наполнен малограмотными или безграмотными ,может и студентами
псевдо исполнителя,да и любого человека всегда пишется полностью
ани лорак это читается "каролина", только в обратную сторону и писать всегда нужно ани лорак,но можно и каролина и без куек/куек это фамилия/
но если писать псевдо ,то только ани лорак
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А народі прижилось просто - лорачка.
Вона ж поки що народна..
Звання заслужене, але народ не той - нехай на росії народну отримує. Це і інших стосується.
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речь идёт о безграмотности ботаников)
всё остальное в компетенции нардепов - пускай голосуют за снятие или лишение
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А Шо воно дає те звання? Якісь гроші чи пільги? Це все одно Шо при совдЄпії грамота чи почЄсне звання... Лорак, Лободу, Повалій та Козловського можуть позбавити звання "Народний артист України", - в Раді зареєстрували законопроект - Цензор.НЕТ 2612
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Безплатні похорони на Байковому цвинтарі.
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Я смотрю вопрос про Петю порохососьі бьістро затерли. Повторяю: почему Порошенко может косить бабло на рашке, а артистьі - нет?
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Надо быть последовательным во всём - учредить звание "Заслуженный ватан"
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Не вы им присваивали это звание, не вам их и лишать. Народный - это не значит националистический.
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Ты ошибаешься, звание народного артиста им как раз и дали политики, и политики его имеют право забрать.. и вообще, не рви сердце,им кацапы вместе с Пу дадут по балалайке и будут они народными артистами в Мордоре....
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Пэтя или ему подобные решают кому быть "народным", а кому только "заслуженным"...
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Это звание - филькина грамота, тупой пережиток совка. Поднимите и огласите списки. Окажется, что о 90% "народных" народ никогда не слышал. Люди голосуют гривней. Чем больше дисков продано, тем более народный. Опрос на Цензоре: кто-то когда-то платил хоть за одну песню Козловского или Лободы?
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Украина этих певцов родила, выкормила, научила. А теперь отдать их России - это безумст-
во. Те кто требует это известные провокаторы. Они на этом зарабатывают деньги. Но меня
удивляет мой земляк Владимир Парасюк. Я знаю, что он большинство из этих артистов любит. И надо же предать тех, кого любишь. Что делают с людьми власть и деньги? Теперь
земляки скажут: Вовка продал душу дьяволу. Ну а насчёт каналов NewsOne и 112 Украина
таже история. Подписанты выступали на этих каналах, говорили, что они лучшие. И с лёг-
костью предали их. В народе говорят, что в ВР порядочных людей не бывает за редким иск-
лючением. И народ не ошибся.
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Не "Украина этих певцов родила, выкормила, научила" , а їх "розкрутили башльові" коханці .
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Не треба ніяких конкретізацій.Питання повинно вирішуватись автоматично.За співпрацю з ворогом-позбавлення почетних звань.
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Когда-то в совке ввели этакую градацию артистов, чем больше он пропагандон, чем тщательней вылизывает одно место власть имущим, тем больше у него льгот почестей, и т.д. Всякие грамоты, медали, пайки и доступ до запретного. Этот гемор плавно переплыл в Украину. Давно пора всю эту байду отменить. Я ни разу не слышал про "народных артистов америки или ещё чего. Единственным критерием работы и таланта артиста является наполняемость зрительного зала.
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Сподобилися.
А взагалі, нех роздавати народних кому попало. Не доведеться позбавляти.
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Всё правильно, но ещё туда надо добавить Ротару Софию, тоже любительница развлекать путина...
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Козловский народный артист??...))Скорее народный- карликовый пидарас!..пфф))
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Пятий рік війни,а вони тільки МОЖУТЬ ПОЗБАВИТИ курви?!
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Охренеть. Депутатам нечем заняться. Званий можно лишить после решения вопросов более важных и окончания войны. Но это же депутаты. Нодоторкані , блін.
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Люрексы, лабуды и поваляйки могут и дальше выть на своей любимой паРАШЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект
 
 
 
 
 
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