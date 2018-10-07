 Лорак, Лободу, Повалий и Козловского могут лишить звания "Народный артист Украины", - в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о лишении звания "Народного артиста Украины" певцов Ани Лорак, Светланы Лободы, Виталия Козловского и Таисии Повалий. Это же звание предлагают отобрать у российских певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова, а также у кинорежиссера Владимира Бортко. С текстом законопроекта можно ознакомиться на сайте парламента, сообщает Цензор.НЕТ.

Проект постановления №9156 "О внесении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" зарегистрирован в парламенте 3 октября.

"Проектом Постановления предлагается обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины с предложением о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к физическим лицам, а именно лишить государственных наград Украины Таисию Повалий, Ани Лорак, Светлана Лобода, Виталия Козловского, Бортко Владимира, Филиппа Киркорова, Николая Баскова", – сказано в документе.

Авторы законопроекта – 14 народных депутатов. Среди них – Рыбчинский, Парасюк, Черновол, Ильенко, Луценко и Левченко.

Отмечается, что принятие постановления будет способствовать "предупреждению антиукраинских проявлений среди деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса, а также станет логическим продолжением борьбы с сепаратизмом на всех уровнях".

Целью постановления его авторы называют осуждение антиукраинских и сепаратистских проявлений деятелей культуры, искусства и шоу-бизнеса. А также применение к ним публичной ответственности в виде лишения государственных наград Украины.