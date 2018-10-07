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Все про:КГГА (2093) Киев (16574) погода (2482) отопительный сезон (165)

 Старт отопительного сезона в Киеве зависит от погоды, - КГГА

Подача тепла в квартиры и дома киевлян будет зависить от погодных условий.

Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелев, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнется с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

По словам чиновника важно чтобы киевляне не платили за тепло, пока на улице теплая погода.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо платить за отопление 30 гривен за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думает, что нет", - прокомментировал ситуацию Пантелеев.

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Заместитель главы КГГА также отметил, что городские власти достигли взаимопонимания с НАК "Нафтогаз" по поставке энергоносителей.

"Наши службы работают круглосуточно и, я убежден, что, допустив чрезвычайную ситуацию в летний период, работая без газа, мы справимся и во время отопительного сезона", - сказал заместитель главы КГГА.

Источник: https://censor.net.ua/n3090033
 
 
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А прогноз погоды зависит от того, когда чукчи станут дрова заготавливать.
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Остаётся,надеятся на теплую зиму. Иначе, с такими ценами на отопление, останется только сдохнуть с голоду. А если таки подымут цены на газ, то и теплая зима не поможет.
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Какая глубокая мысль! Радует киевское руководство мудрыми мыслями.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиСтарт отопительного сезона в Киеве зависит от погоды, - КГГА
 
 
 
 
 
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