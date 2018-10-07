 "Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!" - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула. ВИДЕО

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конона Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".
После боя российский боец покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова.
Президент UFC Дана Уайт отказался вручать российскому бойцу пояс чемпиона.
"Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Отдайте пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Но пояс отдайте!", — кричал Хабиб.
В результате Нурмагомедов, которого официально объявили победителем, покинул зал без трофея. Более того, когда российский боец уходил в подтрибунное помещение, фанаты забросали его и его команду бутылками.
Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов. Первоначально комиссия собиралась также задержать выплату гонорара — трех миллионов долларов — Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.
Все-таки это что-то присущее только им.
"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр культуры рф Мединский в интервью.
А вот в мире кацапов...
Ты подходишь к бешеной собаке, чтобы с ней поговорить?
А як Нурмагомедов, новичок, кризис, упадок - так российский?
Просто цікаво.
Барышни, в последний раз перед зимой разделись...
До скорого, господа диванные заседатели! *)
пс. Дуже сумніваюсь, що, той хто може видалити ваш коментар, зветься Ксюшою.
Абсурд якийсь..
Почему славянские православные братья по указке бого-президента за 1 сотую секунды ненавидят и готовы убивать любого на кого укажет перст бого-президента?
Может надо копаться в душе или искать душу в каждом лишнехромосомном если, когда им укажут они ринутся убивать всей Ордой?
На "том свете" выступать адвокатом: Этот лишнехромосомный, который меня убил, был таким душевным человеком?
Мокша с радостью согласится на очко...