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 "Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!" - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула. ВИДЕО

Россиянин Нурмагомедов победил ирландца Макгрегора и тут же набросился с кулаками на членов команды противника и на его фанатов.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов победил ирландца Конона Макгрегора в бою за титул чемпиона UFC в Лас-Вегасе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Медузу".

После боя российский боец покинул пределы клетки и набросился на спарринг-партнера Макгрегора, а секундант Нурмагомедова Зубайра Тухугов напал на самого ирландца. Полиция задержала трех членов команды Нурмагомедова.

Президент UFC Дана Уайт отказался вручать российскому бойцу пояс чемпиона.

"Я спокоен! Я всегда уважаю своих соперников, но это был вопиющий случай. Отдайте пояс! Дайте мне пояс, и я уйду. Если я сделал что-то неправильно, то посадите меня в тюрьму! Но пояс отдайте!", — кричал Хабиб.

В результате Нурмагомедов, которого официально объявили победителем, покинул зал без трофея. Более того, когда российский боец уходил в подтрибунное помещение, фанаты забросали его и его команду бутылками.

Атлетическая комиссия штата Невада приостановила выплату Нурмагомедову гонорара в размере двух миллионов долларов. Первоначально комиссия собиралась также задержать выплату гонорара — трех миллионов долларов — Макгрегору. Пересмотрев запись инцидента, ее руководитель не стал принимать такого решения.

Источник: https://censor.net.ua/n3090032
 
   
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Дикунам не місце в спорті. "Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!". Российский боец ММА устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула - Цензор.НЕТ 5581
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Дикие атлеты-кацапеты из путинского ЛаптеРейха!..
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Просто тварина і ставлення повинно бути відповідним - як до тварин в цирку...
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ну не случайно кацапы считаются самой аморальной "нацией" в мире ...
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Там у всех адреналин, но не все ведут себя как россияне.
Все-таки это что-то присущее только им.

"Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр культуры рф Мединский в интервью.
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осло..бы взбунтовались))в стойло нах не умеют они жить между нормальных людей
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Ну пояс то ему все равно вручили после боя, как обьяснили организаторы они не хотели провоцировать новые столкновения при вручении.
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...все сбалансировано.
А вот в мире кацапов...
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Скоро на экранах:"здравствуйте, в эфире очередной выпуск В Мире Кацапов. Вы только посмотрите, как ведёт себя самка кацапа, чтобы привлечь самца! Сегодня она заслушивает двойную порцию корма"
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все соответствует - а нам просто не повезло , географически ...
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саме як тузік - тупий агресивний пес.
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Росисянин Хабиб Нурмагомедов? Это наверное как француз Сунь Хунь Чань.
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Да ладно Вам. Хабиб победил абсолютно заслуженно, справедливо и неоспоримо. Посмотрите что вытворял Макгрегор перед боем - выбивал стекла в автобусе стулом, оскорблял отца Хабиба......... Я не оправдываю бойца. Но давайте не путать политику и профессиональный спорт, Хабиб в наших солдат не стрелял и ниодного украинца не убил, и вообще он много лет живет и тренируется в США. Какое отношние он имеет к путниским найемникам на Донбассе и окупации Крыма??? Легко оскорблять человека в интернете, а слабо вам сказать ему такое в лицо,а ??? храбрые украинцы-патриоты????? пукан не трещит???
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Спроси у него, интеллектуала, лицом к лицу - Чей Крым?

Ты подходишь к бешеной собаке, чтобы с ней поговорить?
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Украинец Гройсман_???????
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Кто пустил эту безмозглую мокшанскую гориллу в Лос Анжелес?! Ей место в клетке с толстыми железными прутьями
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С ишаками жить в одном стаде, а не с людьми в цивилизованном мире.😀😀😀
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Как выглядит современный кремлевский агент в лице президента. Некоторые лица в Верховной раде Украины, называют Порошенко кремлевским агентом за такие прокремлевские деяния как - Упорное восстановление и осовременение украинской армии. Современный слуга кремля, выкинул московскую секту из Украины и узаконил украинский язык. Современный кремлевский агент, убивает русню пачками и добиваться полезных санкций для России. В обязанности современного кремлевского прихвостня, входят упорная дружба с ЕС,Великобританией и США! Кремль щедро оплачивает кремлевскому слуге, за вступление Украины в ЕС и НАТО, а так же разрыв дружеских и экономичных отношений с Россией. Вообщем - Кремлевский слуга в лице президента, это плохой президент. Президентом Украины должна быть не агент кремля, а щира украинка - которая будет делать все наоборот.
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Но это всё надо было сделать #четырегоданазад, ведь это так просто!!!!!!
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Расскажи тогда - что надо было сделать вместо того, что сделал Порошенко?
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Запретить кацапам приезжать в цивилизованные страны.Все.😂😂
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Чому як льотчік, танк, прорыв, герой - так русский.
А як Нурмагомедов, новичок, кризис, упадок - так российский?
Просто цікаво.
"Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!", - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула - Цензор.НЕТ 6137
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"Пасадітє мєня на бутилку, но пояс отдайте, а то Кадирка на шнуркі парєжет!" - Хабіб.
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...как жесток наш мир... -- поехал я на велике кататься... -- в Городе пивка попью, пиццу скушаю......бабье лето стоит -- теплынь!

Барышни, в последний раз перед зимой разделись...
До скорого, господа диванные заседатели! *)
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У меня хоть и есть любимая женщина,барышням все же привет передай😀😀😀
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Ой, блин, Бандера, ты ещё не накатался в жизни? Или я чего-то путаю...
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дети гор попутали масквабад с Лас - Вегасом..
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Кацапня беспринципна и непредсказуема. Ещё одна причина посадить всю страну в клетку и не выпускать в цивилизованный мир.
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Ксюша ты вроде не трусиха! У меня только один вопрос четкий, прямой и по существу. Я понимаю что ты его удалишь и все такое, но по факту скажи мне пожалуйста что конкретно Хабиб сделал плохого Украине и украинскому народу??? почему о нем нужно отзываться с таким презрением и ненавистью????
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Бо таке ставлення до росіян. Загальне.
пс. Дуже сумніваюсь, що, той хто може видалити ваш коментар, зветься Ксюшою.
Абсурд якийсь..
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Потому что мы в 2014 году видали таких Хабибов в нашем, украинском Донбассе немеряно. И пришли они туда от имени россии "мочить хохлов." Не асетамтакие, не спорю, но большинство. И этот, судя по манерам и поведению - именно из большинства. Одно радует - многие пришедшие и остались в донбасской земле навсегда. Так понятно, Макс?
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Встречные вопросы:
Почему славянские православные братья по указке бого-президента за 1 сотую секунды ненавидят и готовы убивать любого на кого укажет перст бого-президента?
Может надо копаться в душе или искать душу в каждом лишнехромосомном если, когда им укажут они ринутся убивать всей Ордой?
На "том свете" выступать адвокатом: Этот лишнехромосомный, который меня убил, был таким душевным человеком?
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Такое завершение боя было бы выгодно Макгрегору что бы этот бой хоть как то запомнился болельщиками,но...
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Ну так нужно удовлетворить желание этого животного и посадить его в тюрьму. Делов - то!
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По совести нужно не садить мокшу в тюрьму, а дать ему выбор: или пояс отнять или в очко опустить.
Мокша с радостью согласится на очко...
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так посадіть його нарешті у в´язницю і зніміть з нього усе, окрім пояса, як і просив.
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А сил у Хабиба дофига осталось Как он лихо прыгнул в секунданта.
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Стараюсь не думать об этом. Мысли уносят куда-то далеко (с)
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Поведінка горе кебабів, бити людей з заду підтверджують що це шакали кацапські,а не Дагестанскі.
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Во лошара тупая потерял два миллиона долларов .
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В первый раз вижу московскую "боксёрскую собачку",которая выпрыгивает из клетки и кусает всех.
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Столько лет столько шума, в основном от Макгрегора. Вот и Хабиба прорвало. "Бой века" не мог закончиться иначе.
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to Кюша ВБ!!!!!!!Шовинизм - это разновидность националистической политики, содержанием которой выступает распространение ненависти и вражды к другим нациям и народностям. П.С. Как ты думаешь к кому относиться ето определние в данной теме. Я все могу понять, те путлеровские наемники кто стреляют в наших на Донбассе конченные подонки и мрази однонзачно, но причем здесь спортсмен Хабиб??? За что еого так ненавидеть я не могу понять, ето ли высокодуховная Украина за которую стоял Майдан???? такое мнение нужно прививать нашим детям которые всю жизнь будут жить рядом с Россией ( мы ведь от нее никуда не переедем Ксюша ни через 10 лет ни через 100) подумай что ты закладываешь в людях говоря про всех россиян такоею
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Кстати, вчера кацапов на этом UFC было трое. До Нурмагомедова все было культурно.


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ДурьМухамедов что РАБссиянская ДурьДума РАБссии 1 марта 2014 года...объявила войну Украине,а когда поняла что обосралась аннулировала указ Плешивого Педофила...БЫДЛО тупорылое.......
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Посадите меня в тюрьму, но пояс отдайте!" - российский миксфайтер Нурмагомедов устроил после боя массовую драку. Ему не заплатят гонорар и могут лишить титула. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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