 Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление

Пострадавший накануне во время стрельбы в Одессе мужчина не является активистом "Автомайдана", как об этом ранее сообщили СМИ. Такое заявление на своей Facebook-странице разместило одесское представительство всеукраинской организации "Автомайдан", передает Цензор.НЕТ.

"Этот человек является лицом, приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации еще в 2016-м и внесен в опубликованный на официальном сайте черный список", – говорится в заявлении.

По словам представителей одесского "Автомайдана", Резвушкина исключили из-за желания превратить общественную организацию в бандитскую группировку.

"Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, не имеющими ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине. Этот случай никак нельзя называть "нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием"... Нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов", – говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

7 октября полиция заявила, что двое подозреваемых в совершении нападения задержаны в г. Белгород-Днестровский. По данным МВД, вооруженный конфликт связан с одним из одесских лотомаркетов.