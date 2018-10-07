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Все про:Одесса (5170) стрельба (2340) автомайдан (231)

 Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление

В организации случившееся называют "исключительно разборками местных бандитов".

Пострадавший накануне во время стрельбы в Одессе мужчина не является активистом "Автомайдана", как об этом ранее сообщили СМИ. Такое заявление на своей Facebook-странице разместило одесское представительство всеукраинской организации "Автомайдан", передает Цензор.НЕТ.

"Этот человек является лицом, приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации еще в 2016-м и внесен в опубликованный на официальном сайте черный список", – говорится в заявлении.

По словам представителей одесского "Автомайдана", Резвушкина исключили из-за желания превратить общественную организацию в бандитскую группировку.

Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к Автомайдану, - заявление 01

"Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, не имеющими ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине. Этот случай никак нельзя называть "нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием"... Нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов", – говорится в заявлении.

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

7 октября полиция заявила, что двое подозреваемых в совершении нападения задержаны в г. Белгород-Днестровский. По данным МВД, вооруженный конфликт связан с одним из одесских лотомаркетов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090030
 
 
 Топ комментарии
 
И как это меняет разгул криминала в Одессе?
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А чего ты ржешь？в стране на каждом углу под носом потужно рыформованых палиции, проокурватуры и судов торчат не легальные казино. Это пэрэмога？
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А почему бы ей не ржать? Нелегальные казино в Украине крышуются аваковым.
Лера имеет от них свою доля малую.
На какие шиши, по твоему, кормят местных (не ольгинских) порохоботов?
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Ахахаха)))) сегодня явно не день зраднюков...
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А чего ты ржешь？в стране на каждом углу под носом потужно рыформованых палиции, проокурватуры и судов торчат не легальные казино. Это пэрэмога？
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А почему бы ей не ржать? Нелегальные казино в Украине крышуются аваковым.
Лера имеет от них свою доля малую.
На какие шиши, по твоему, кормят местных (не ольгинских) порохоботов?
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Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление - Цензор.НЕТ 191.....
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Когда саакашвили предлагал легализовать крупные казино , чтоб они платили легально деньги в бюджет, так соевое кодло подняло шум на весь мир , типа разврат и кошмар.
Ведь деньги в карманы крышевателей- это ж гораздо им больше нравится.
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ооо!
так это разворачивает вентилятор совсем в другую сторону....
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чего и следовало ожидать, СМИ как всегда жгут-КАРАУЛ на пустом месте!
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та ясно... грузинские воры в законе, не иначе...
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И как это меняет разгул криминала в Одессе?
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Но даже, если бы кто то из участников события был бы участником автомайдана, то все равно все это осталось разборками местных бандитов.
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Безвластие плодит бандитизм ! А в каком они опг состояли не имеет значение !
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Може, комусь полегшало від того, що це автомайданний активіст, а тут ось таке спростування. Нащо? Щоби тепер колорадські зловмисники шукали справжнього активіста?
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C каких пор Киевляне приехавшие в Одессу и обстрелявшие автомобиль стали местными - не понятно. Но то, что полиция бездейстует, допуская стрелки и разборки из за дележки нелегального бизнеса, очень печально
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Вот при Труханове одесситы зажили по-привычному! Не то что при Саакашвили Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление - Цензор.НЕТ 2831
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Так Саакашвили гад и агент кремля на деньги курченко.
Вот Труханов патриот и безсеребреник, недаром он с Порошенкой крестиком вышивал. И с ангертом он не знаком и дела в Италии на него нет, ни за наркотики, ни за контрабанду оружия, и двух российских паспортов у него нет и одного греческого тоже, и вообще он гаранту выборы обещал обеспечить и чемоданы бабла регулярно завозит, а следовательно он прокраинский патриот, тебе любой порохобот скажет.
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Очень жаль, что одесситы просрали человека, который боролся за их город. Вот скажите, зачем Михо рисковать своей жизнью (что он и делал), чтобы отстаивать права людей, которые не хотят жить лучше, а ждут, что за них всё сделают?
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Вопрос не ко мне, я Мишу поддерживаю и на митинги "Руха новых сил " выходил.
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Одесса стала просто криминальной столицей. Два подряд ограбления инкассаторов, регулярные перестрелки, нападения на майдановцев.
Когда был саакашвили в области , а в полиции его человек лордкипанидзе, то такого не было. Потому как не брали деньги с бандитов за возможность 'работать' в городе, а сажали их за решетку.
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И все это происходит при поддержке мера Труханова, рыговской сволочи обосновавшейся в Одессе Киссе и ему подобным пидрахуям ,консульству РФ и заезжим гастролерам с приднестровья которые в Одессу как себе домой ездят
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Жить реально страшно...Хорошо хоть зарплата смешная....

🤑
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"Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану"" ____________________________ну это меняет все! Ведь в нашей стране на простых(не козырных) граждан МОЖНО охотится как на бизонов!
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а к обеду выяснилось,шо активист никакой не активист

ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 4 ч.4 часа назад

Одеса знову стріляли в "активіста" На ранок з'ясували, що "стріляли в активіста інші активісти"
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Порошенко спеціально відкриває фабрики та школи замість казино та лотерейних ларків, щоб загострилась конкуренція між активістами і лилась їхня кров
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...случившемуся предшествовала встреча («стрелка») соратников Евгения Резвушкина с представителями киевской организации «САМ» («Самостійна активна молодь»)(с) - ДумскаяНет
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Одесса - морские ворота Украины, там сейчас не сепаратизм цветет, а бандитский передел, где одни "активисты" пытаются занять нишу других "активистов". Весь последний криминал с "активистами" оказался завязан именно на попытках влезть в чужой "бизнес"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление
 
 
 
 
 
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