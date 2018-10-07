 Пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к "Автомайдану", - заявление

Пострадавший накануне во время стрельбы в Одессе мужчина не является активистом "Автомайдана", как об этом ранее сообщили СМИ. Такое заявление на своей Facebook-странице разместило одесское представительство всеукраинской организации "Автомайдан", передает Цензор.НЕТ.
"Этот человек является лицом, приближенным к Евгению Резвушкину, который был исключен из организации еще в 2016-м и внесен в опубликованный на официальном сайте черный список", – говорится в заявлении.
По словам представителей одесского "Автомайдана", Резвушкина исключили из-за желания превратить общественную организацию в бандитскую группировку.
"Вчерашнее нападение является исключительно разборками местных бандитов, не имеющими ничего общего с деятельностью Автомайдана ни в Одессе, ни по всей Украине. Этот случай никак нельзя называть "нападением на активистов за их позицию в борьбе с беззаконием"... Нападение произошло из-за конфликта, связанного с "крышеванием" работы игровых автоматов", – говорится в заявлении.
Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.
7 октября полиция заявила, что двое подозреваемых в совершении нападения задержаны в г. Белгород-Днестровский. По данным МВД, вооруженный конфликт связан с одним из одесских лотомаркетов.
Лера имеет от них свою доля малую.
На какие шиши, по твоему, кормят местных (не ольгинских) порохоботов?
Ведь деньги в карманы крышевателей- это ж гораздо им больше нравится.
так это разворачивает вентилятор совсем в другую сторону....
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Вот Труханов патриот и безсеребреник, недаром он с Порошенкой крестиком вышивал. И с ангертом он не знаком и дела в Италии на него нет, ни за наркотики, ни за контрабанду оружия, и двух российских паспортов у него нет и одного греческого тоже, и вообще он гаранту выборы обещал обеспечить и чемоданы бабла регулярно завозит, а следовательно он прокраинский патриот, тебе любой порохобот скажет.
Когда был саакашвили в области , а в полиции его человек лордкипанидзе, то такого не было. Потому как не брали деньги с бандитов за возможность 'работать' в городе, а сажали их за решетку.
🤑
ȠpuŦyƛA-С @PrytSLU 4 ч.4 часа назад
Одеса знову стріляли в "активіста" На ранок з'ясували, що "стріляли в активіста інші активісти"