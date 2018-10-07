 В Латвии на выборах в Сейм лидирует пророссийская партия "Согласие", - предварительные результаты подсчета голосов

По результатам предварительного подсчета голосов на выборах в Латвии победила пророссийская партия "Согласия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. Ее поддержали около 20% избирателей.
Всего в парламент проходят 7 политических сил. На втором месте – популистская партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития/За!" (12%), "Национальное объединение" (11%). "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. Также в Сейм попала правая партия "Новое единство" с результатом 6,68%.
Явка на выборах составила 54,5%.
Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, уже отказались от сотрудничества с "Согласием". Так что пророссийская сила, похоже, опять окажется в оппозиции и не сможет принять участие в формировании правительства.
Напомним, что "Согласие" в 2014 году тоже набрало большинство голосов, но не смогло взять власть.
Избранные в Сейм партии начнут переговоры о сотрудничестве на следующей неделе.
Как известно, партию Согласие поддерживает русское меньшинство Латвии, которое составляет почти четвертую часть населения страны. Политсила не выступает против НАТО и ЕС, однако требует более тесных связей с Москвой.
До оккупации Россией Крыма партия "Согласие" была партнером "Единой России", после санкций, наложенных ЕС, разорвала эти связи.
Лидером "Согласия" является мэр Риги Нил Ушаков. Он - натурализовавшийся негражданин. Его родители не имеют гражданства Латвии.
Латвия является членом Европейского союза и НАТО и граничит с Россией. Меньшинство этнических русских там составляет 25%.
Впрочем, реакция украинских властей в последнее время слишком часто бывает неадекватно истеричной. Действия - тоже. Наверное, приходит понимание, а с ним и ужас, что за воровство во время войны надо будет сурово ответить, и ответственность эта неизбежна.
Застосовуючи матеріальний фактор, москалі активізували проросійські налаштованіих виборців, у той самий час місцеве населення віднеслось до виборів інфантільно.
Те саме буде проходити і в Україні.
Все партии входящие в Саиме уже вчера ночью обявили - коалиции с согласием не будет, будет разширенная коалиция из 5-6 партии.
Но серовно надо вспомнить - надо быть внимательными к прорассеиским пшам но ещё более надо опосатся латышких гнид.
"Ваша граница с Россией никуда не исчезнет". Экс-глава Госдепа США призвала Украину заниматься экономикой
Украине нужно брать пример с разделенной некогда Германии, которая смогла воссоединиться благодаря тому, что ФРГ построила сильную экономику.
Об этом в интервью " Новому времени " заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
"...Украина же сейчас в чем-то похожа на Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на две части, но победила, выстроив сильные экономику и демократию. Вам нужно сконцентрироваться на этом", - заявила Райс.
По ее словам, у России с Украиной большая общая граница, которая "никуда не исчезнет".
"Это сложный вопрос хотя бы потому, что у Украины действительно много трудностей. Например, ваше географическое положение. К СОЖАЛЕНИЮ, ваша протяженная граница с Россией никуда не исчезнет", - констатировала Райс.
Поэтому она рекомендует Киеву сосредоточиться на тех вопросах, которые он может контролировать - укрепление не только армии, но ЭКОНОМИКИ, ДЕМОКРАТИИ, А ТАКЖЕ УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
"Украина УЖЕ СЕГОДНЯ может немало сделать для того, чтобы усилить свою демократию и экономику, усилить свои вооруженные силы, бороться с коррупцией", - заявила Райс.
Рашка будет развалена изнутри.
https://charter97.org/ru/news/2018/10/7/308079/
Кому интересно почитайте , как по мне интересное мнение
Потом Москва начнёт кровью заливать пожары в этих регионах. Но загорится сама.
Это уже было - и будет опять. В этот раз распад должен стать окончательным.
Є багато не дуже розумних, які дивляться рос тв і потім в них збочене сприйняття реальності.
Врага нужно знать.
А є багато людей, які не мають власної думки. Вони дивляться телевізор на ... відформатований диск, а потім вже в них з"являється точка зору, залежно від того, що дивиться. Ну і з такою головою дивляться звичайно те чого більше або те, що легше дивитись.
отвратительная персона, кстати удивляет - почему Украина не просит её выдать для посадки в тюрму, она же теперь не имеет никакого имунитета и её деиствия никак не подсунуть под свободо мнение или свобода слова.
Кордон повинен бути як демаркаційний так і економічний, гуманітарний.
Усе разом це називається ідентифікація країни (те чим зараз займається Польща.)
Вопрос будет только в том, насколько эти группы в состоянии обьединяться в принципиальные, жизненно важные моменты.