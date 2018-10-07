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 В Латвии на выборах в Сейм лидирует пророссийская партия "Согласие", - предварительные результаты подсчета голосов

Все остальные партии отказались формировать коалицию с пророссийской силой, так что она, вероятно, останется в оппозиции.

По результатам предварительного подсчета голосов на выборах в Латвии победила пророссийская партия "Согласия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. Ее поддержали около 20% избирателей.

Всего в парламент проходят 7 политических сил. На втором месте – популистская партия KPV ("Кому принадлежит государство"), которая получила поддержку 14,1% избирателей. Далее следуют Новая консервативная партия с 13,6%, партия "Для развития/За!" (12%), "Национальное объединение" (11%). "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. Также в Сейм попала правая партия "Новое единство" с результатом 6,68%.

В Латвии на выборах в Сейм лидирует пророссийская партия Согласие, - предварительные результаты подсчета голосов 01

Явка на выборах составила 54,5%.

Все остальные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер, уже отказались от сотрудничества с "Согласием". Так что пророссийская сила, похоже, опять окажется в оппозиции и не сможет принять участие в формировании правительства.

Напомним, что "Согласие" в 2014 году тоже набрало большинство голосов, но не смогло взять власть.

Избранные в Сейм партии начнут переговоры о сотрудничестве на следующей неделе.

Как известно, партию Согласие поддерживает русское меньшинство Латвии, которое составляет почти четвертую часть населения страны. Политсила не выступает против НАТО и ЕС, однако требует более тесных связей с Москвой.

До оккупации Россией Крыма партия "Согласие" была партнером "Единой России", после санкций, наложенных ЕС, разорвала эти связи.

Лидером "Согласия" является мэр Риги Нил Ушаков. Он - натурализовавшийся негражданин. Его родители не имеют гражданства Латвии.

Латвия является членом Европейского союза и НАТО и граничит с Россией. Меньшинство этнических русских там составляет 25%.

Источник: https://censor.net.ua/n3090029
 
   
 Топ комментарии
 
Войны у них нет - расслабились... У нас эта хрень не пройдет
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Tut 5 partiji jest pro Evropejski odna proruskaja i odna neponiatno s nimi.Vot etix 5 proEvropejskix polne xvatajet dlia bolsynstva otbrasyvaja pervyje dve partiji sto lydyrujet
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так согласие в минусах пошла, кстати - они единственная партия национального принцыпа - остольные политические, вот и приходит время и они начинает терять свои электорат.
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Я тоже уверен, что демократия однозначно победит, и вопли о том, что рашисты могут где-то хоть что-то отвоевать у какой-либо из стран Балтики - это необоснованная истерика.
Впрочем, реакция украинских властей в последнее время слишком часто бывает неадекватно истеричной. Действия - тоже. Наверное, приходит понимание, а с ним и ужас, что за воровство во время войны надо будет сурово ответить, и ответственность эта неизбежна.
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да поднесли весть как то странно, по сути согласие потеряла 3-4 места депутатов и называть это победой, ну то и говно можно говорить хорошо пахнет а не воняет.
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В Латвії як і в Україні після війни осіло дуже багато військових НКВД та інших спец служб із сім"ями,а з території висілялось корінне населення - спочатку примусово, а потім під рідзними вимогами (обов"язкове відпрацювання після закіняення учбового закладу.. тривалі відрядження...)
Застосовуючи матеріальний фактор, москалі активізували проросійські налаштованіих виборців, у той самий час місцеве населення віднеслось до виборів інфантільно.
Те саме буде проходити і в Україні.
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Рашистские консервы, как обьчно, мобилизованы "в ружье!" и проголосовали количеством в 121%. Демократические аборигены расслаблены и выбирают из десятка здоровых партий. Одним словом, гангрена поразила большинство избирательных клеток, однако захватить и убить здоровый организм не смогла...)))
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_В банке с огурцами достаточно и одного-единственного гнилого! И если гнилого не убрать, вскоре получится целая банка гнилых огурцов. Как показали эти выборы, в Латвии, на её беду, гнилых огурцов просто дофигища.
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так в 12 Саиме (парламенте) у них было больше поддержки, это как показывает и вам украинцы - нельзя забывать болт на выбоы, вот результат, если по цыфрам то эти согласовцы потеряли около 100 000 голосов (их ядерный электорат уходит в пекло) но по процентам близко к предедущим выборам, почему, а потому что латыши немношко болт забыли, жизнь лёхкая и вот и становится лентяами.
Все партии входящие в Саиме уже вчера ночью обявили - коалиции с согласием не будет, будет разширенная коалиция из 5-6 партии.
Но серовно надо вспомнить - надо быть внимательными к прорассеиским пшам но ещё более надо опосатся латышких гнид.
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Може вони и стали лентями,але як,що влада сменит курс на Мордор,соберутся у Ратуши и вынесут её нафиг У Латвії на виборах до Сейму лідирує проросійська партія "Злагода", - попередні результати підрахунку голосів - Цензор.НЕТ 2937
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да, это такое северное у нас есть, иногда мало активны, но если только серёзный вопрос, то прорассеиских точно будет нести вперёд ногами, кстати и инерция потом идёт долго - русня это знает и не старается перегибать палку.
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КОНДОЛИЗА РАЙС, бывший ГОССЕКРЕТАРЬ США:

"Ваша граница с Россией никуда не исчезнет". Экс-глава Госдепа США призвала Украину заниматься экономикой

Украине нужно брать пример с разделенной некогда Германии, которая смогла воссоединиться благодаря тому, что ФРГ построила сильную экономику.
Об этом в интервью " Новому времени " заявила экс-госсекретарь США Кондолиза Райс.
"...Украина же сейчас в чем-то похожа на Германию, которая после Второй мировой войны была разделена на две части, но победила, выстроив сильные экономику и демократию. Вам нужно сконцентрироваться на этом", - заявила Райс.
По ее словам, у России с Украиной большая общая граница, которая "никуда не исчезнет".
"Это сложный вопрос хотя бы потому, что у Украины действительно много трудностей. Например, ваше географическое положение. К СОЖАЛЕНИЮ, ваша протяженная граница с Россией никуда не исчезнет", - констатировала Райс.
Поэтому она рекомендует Киеву сосредоточиться на тех вопросах, которые он может контролировать - укрепление не только армии, но ЭКОНОМИКИ, ДЕМОКРАТИИ, А ТАКЖЕ УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ.
"Украина УЖЕ СЕГОДНЯ может немало сделать для того, чтобы усилить свою демократию и экономику, усилить свои вооруженные силы, бороться с коррупцией", - заявила Райс.
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Все ети мантры от лукавого. Безкорупционная и демократическая Латвия не продержится ни дня против коррупционной, недемократической параши. А демократическая Южная Корея чето никак своим примером не заставляет присоединится к ней жителей концлагеря КНДР. Главное и единственное сильная армия. И все.
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Это иллюзии. Какая армия в ядерный век?
Рашка будет развалена изнутри.
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Иллюзия страны

https://charter97.org/ru/news/2018/10/7/308079/

Кому интересно почитайте , как по мне интересное мнение
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То, что сегодня в Ингушетии, завтра будет в разных регионах России. Когда центр перестаёт давать бабло регионам - они начинают пытаться отжимать хоть что-то у соседей. Это уже было в конце совка.
Потом Москва начнёт кровью заливать пожары в этих регионах. Но загорится сама.
Это уже было - и будет опять. В этот раз распад должен стать окончательным.
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Я только за . Хочу увидеть тот день , когда рф превратится в пепел как ссср . Это будет самый большой подарок тем живим и мертвим кто боролся против зла под названием рф .
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Это не будет подарком. Это будет скорее всего тяжким испытанием для всей цивилизации. К этому надо быть готовым - но любой ценой довести дело до конца. Иначе самой цивилизации не станет.
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У меня есть знакомые в Эстонии. Русские по происхождению. Родители - военнослужащие, но уже умерли. Так вот они и их дети - патриоты демократической европейской Эстонии и НАТО - слышать не хотят ни о каких путиных, считают население России психически ненормальным. Для них всё очевидно. Они предпочитают СВОБОДУ и ЗАКОН для всех.
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Дуже багато залежить від того які програми дивляться і якою мовою.
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Ніякі телепрограми їх вже не переконають в протилежному. Вони розумні люди.
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Я не про твоїх знайомих.

Є багато не дуже розумних, які дивляться рос тв і потім в них збочене сприйняття реальності.
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Ну не знаю, я смотрю их каналы, но только злее становлюсь.
Врага нужно знать.
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В тебе своя точка зору, а телевізор то вже похідне. Ти вже оцінюєш програму відповідно до точки зору.
А є багато людей, які не мають власної думки. Вони дивляться телевізор на ... відформатований диск, а потім вже в них з"являється точка зору, залежно від того, що дивиться. Ну і з такою головою дивляться звичайно те чого більше або те, що легше дивитись.
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Є дуже багато людей з вищою освітою, які не стали розумними. І ніколи такими не стануть.
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Да ничего согласие не выиграла, как была в опозиции, у параши, так и останется. Больше радует что срусский союз Латвии пролетел, как медный тазик.))
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Это еще какая- то партия клемленышей в Латвии?
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ага, надюша жиданок рулила сбродом, отказалась от депутатства ЕС и думала щас зделает что то, чтоб понять кто она - помчялась в Крым и поддерживала опрос организованный рассеикой
отвратительная персона, кстати удивляет - почему Украина не просит её выдать для посадки в тюрму, она же теперь не имеет никакого имунитета и её деиствия никак не подсунуть под свободо мнение или свобода слова.У Латвії на виборах до Сейму лідирує проросійська партія "Злагода", - попередні результати підрахунку голосів - Цензор.НЕТ 1966
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Мне непонятно, КАК в Латвии могли допустить подобное?!
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К.Райс права як ніколи, Зміцнення демократії означає її захист, як правовими заходамти так і військовими.
Кордон повинен бути як демаркаційний так і економічний, гуманітарний.
Усе разом це називається ідентифікація країни (те чим зараз займається Польща.)
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Это как было у нас продажные лютые враги Украины бандиты рыгоАналы сбежавшего во вражескую паРашу ЗЭКА - профФессора. И они тоже проклятые, продажные кремлёвские холуи за счёт тотальных фальсификаций на выборах формировали самую большую фракцию в Раде . Но проукраинские партии всегда вместе превышали эту прокацапскую рыгоАнальную заразу, и не давали им янычарам - опричникам )(уйла уничтожить государственность Украины.
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П'ята колона, вона і в Африці п'ята колона.
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Сочувствую Латышей, недумаю что какие то серьёзные изменение произойдёт. У нас тоже были то правые, то левые, то опять правые и никаких серьёзных изменений непроизошло. Хорошо что у нас русских почти нету
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Выкинуть эту партию на помойку и те 25% туда же.
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То, что сейчас в Латвии - очень характерно для постсовковых стран и вообще для любой демократии: прокремлёвский тоталитарный лохторат идёт толпой, а демократия - несколькими обособленными группами.
Вопрос будет только в том, насколько эти группы в состоянии обьединяться в принципиальные, жизненно важные моменты.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Латвии на выборах в Сейм лидирует пророссийская партия "Согласие", - предварительные результаты подсчета голосов
 
 
 
 
 
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