 СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что СБУ уже установила персональные данные 58 наемников ЧВК, погибших 7 февраля 2018 года в результате боя с американскими военными в городе Дейр-эз-Зор провинции Хишам в Сирии. Всего, по данным спецслужбы, в этом бою погибло 82 "вагнеровца".
"Россия официально заявляла о 5 погибших, мы же постепенно обнародовали информацию с подтверждением гибели 50 человек. Сегодня я могу вам предоставить информацию о еще 8 погибших, двое из которых граждане Украины", - сказал в интервью "Українським Новинам" руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.
Вот их персональные данные:
1) Рассохин Илья Борисович, 12.08.1978 г.р., уроженец: г. Новосибирск; проживал: г. Санкт-Петербург.
2) Вислобоков Виталий Александрович, 14.04.1975 г.р., уроженец и проживал: Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.6, кв.54.
3) Семушин Сергей Александрович, 26.06.1986 г.р., уроженец и проживал: г. Архангельск.
4) Оганесян Роман Георгиевич, 16.02.1976 г.р., уроженец Донецкой области. Проживал по адресу: Луганская обл., г. Счастье, ул. Энергетиков 11, кв. 50.
5) Важов Антон Юрьевич, 01.10.1984 г.р., уроженец: Астраханская область, Харабалинский район, село Сасыколи; проживал по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Седова, д.21, кв. 12.
6) Лу Владимир Владимирович , 24.09.1982 Место рождения: г. Хабаровск, место регистрации: г. Санкт-Петербург, просп. Лунайский, д.7, корп.3, кв.59
7) Поротников Сергей Егорович, 04.12.1961, проживал по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура
8) Короленко Олег Аркадьевич, 22.07.1974 г.р., уроженец АР Крым, гражданин Украины/РФ, проживал по адресу: г. Севастополь, ул. Ерошенка, 14, кв. 33.
"Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко А.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р. Г., задержан в июле 2014 на Днепропетровщине, обменен на украинских заложников)", - отмечают в СБУ.
Также СБУ обнародовала информацию в отношении еще одного наемника в составе ЧВК "Вагнера" - гражданина Республики Узбекистан Мамаджанова Дилшода Машрабжоновича, 24.05.1988 г. р. По оперативным данным СБУ он получил тяжелое ранение, российским военным самолетом в феврале 2018-го был вывезен из Сирии в РФ.
Имеющиеся документы (копия всех страниц паспорта Мамаджанова Д.М.) свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента "Вагнера" 30.08.2017. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факта участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран.
Цензор.НЕТ приводит поименный список 206 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС РФ из числа ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в феврале 2018.
лично !
вы б лучше следили, шоб имена (списки) украинцев не попадали (сливались) в расею.
"Майже усі загиблі у 2014-2016 роках ( вагнеровці ) брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим (Короленко О.А.), або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій (Оганесян Р.Г., затриманий у липні 2014 на Дніпропетровщині, обміняний на українських заручників). -" See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/5281#.uQpR7PgZ.dpbs
Или интерпол покрывает этих наемников как повстанцев?
Если живы, то конечно нужно подавать.
Хотя, подача в розыск через Интерпол это даже не его обязанность, а Авакова.
я думаю если все они плюнут тебе в рожу, ты утонешь
Гаражики символичные -- шо в Киеве, шо в Москве, шо в Иркутске, шо в Улан-Удэ, шо в Чите, шо в Магадане... -- да и жлоб типичный -- Совок родной! *)
сбусобаке нечего делать она яйца лижет
с таким же успехом Грицак может поставить у себя на крыше абсерваторию и ежедневно докладывать украинцам "новости из Китая"
Пора всех властных чиновников пропускать на детекторе лжи с расспросами о жизни
Да . У американцев еще учиться и учиться
Гаврила был примерным сыном,
людей за деньги убивал.
Но на запчасти разобрался,
когда "Апач" над ним летал.
Думаю, она им всем подойдет.
Ушатали ванек считавшими себя непобедимыми!
Сьогодні під Львовом)