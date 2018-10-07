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 СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором. ФОТО

Служба безопасности Украины обнародовала данные о еще 8 наемниках частной военной компании "Вагнера", убитых в ходе боя с американцами 7 февраля этого года. Кроме того, названы 198 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС РФ из числа пресловутой ЧВК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Отмечается, что СБУ уже установила персональные данные 58 наемников ЧВК, погибших 7 февраля 2018 года в результате боя с американскими военными в городе Дейр-эз-Зор провинции Хишам в Сирии. Всего, по данным спецслужбы, в этом бою погибло 82 "вагнеровца".

"Россия официально заявляла о 5 погибших, мы же постепенно обнародовали информацию с подтверждением гибели 50 человек. Сегодня я могу вам предоставить информацию о еще 8 погибших, двое из которых граждане Украины", - сказал в интервью "Українським Новинам" руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

Вот их персональные данные:

1) Рассохин Илья Борисович, 12.08.1978 г.р., уроженец: г. Новосибирск; проживал: г. Санкт-Петербург.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 01

2) Вислобоков Виталий Александрович, 14.04.1975 г.р., уроженец и проживал: Свердловская область, г. Асбест, ул. Ладыженского, д.6, кв.54.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 02

3) Семушин Сергей Александрович, 26.06.1986 г.р., уроженец и проживал: г. Архангельск.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 03

4) Оганесян Роман Георгиевич, 16.02.1976 г.р., уроженец Донецкой области. Проживал по адресу: Луганская обл., г. Счастье, ул. Энергетиков 11, кв. 50.

5) Важов Антон Юрьевич, 01.10.1984 г.р., уроженец: Астраханская область, Харабалинский район, село Сасыколи; проживал по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Седова, д.21, кв. 12.

6) Лу Владимир Владимирович , 24.09.1982 Место рождения: г. Хабаровск, место регистрации: г. Санкт-Петербург, просп. Лунайский, д.7, корп.3, кв.59

7) Поротников Сергей Егорович, 04.12.1961, проживал по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура

8) Короленко Олег Аркадьевич, 22.07.1974 г.р., уроженец АР Крым, гражданин Украины/РФ, проживал по адресу: г. Севастополь, ул. Ерошенка, 14, кв. 33.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 04
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 05

"Почти все погибшие в 2014-2016 годах принимали участие в боевых действиях на Донбассе в составе российских террористических формирований, некоторые из них активно способствовали российской аннексии АР Крым (Короленко А.А.), или направлялись российскими спецслужбами на подконтрольную территорию Украины для совершения террористических актов и диверсий (Оганесян Р. Г., задержан в июле 2014 на Днепропетровщине, обменен на украинских заложников)", - отмечают в СБУ.

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Также СБУ обнародовала информацию в отношении еще одного наемника в составе ЧВК "Вагнера" - гражданина Республики Узбекистан Мамаджанова Дилшода Машрабжоновича, 24.05.1988 г. р. По оперативным данным СБУ он получил тяжелое ранение, российским военным самолетом в феврале 2018-го был вывезен из Сирии в РФ.

Имеющиеся документы (копия всех страниц паспорта Мамаджанова Д.М.) свидетельствуют, что этот человек отбыл в Сирию из Ростова-на-Дону в составе очередной партии тайного военного контингента "Вагнера" 30.08.2017. Показательно, что в паспорте отсутствуют какие-либо отметки о прохождении пограничного контроля на территории САР. Указанное в очередной раз подтверждает факт целенаправленного сокрытия на высшем уровне РФ факта участия российских военных в террористической деятельности на территории других стран.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 06

Смотрите также: СБУ назвала имена троих воевавших в Сирии наемников ЧВК "Вагнера", двое из которых были на Донбассе. ФОТО

Цензор.НЕТ приводит поименный список 206 внештатных сотрудников ГУ ГШ ВС РФ из числа ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях в Сирии в феврале 2018.

СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 07
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 08
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 09
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 10
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 11
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 12
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 13
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 14
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 15
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 16
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 17
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 18
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 19
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 20
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 21
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 22
СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК Вагнера, уничтоженных под Дейр-эз-Зором 23

Источник: https://censor.net.ua/n3090027
 
   
 Топ комментарии
 
Сбу засипає все навколо інформаційним сміттям , замість того щоб надати суспільству пояснення щодо сємочко.. Навколо сємочко - моторошна тиша владних мужів і інституцій..
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Вот что бывает, когда вместо мозгов упаковочный пенопласт...
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читайте меж строк - этаж Семочко и достал эту инфу......
лично !
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ну кому, нахрен, нужны их имена....

вы б лучше следили, шоб имена (списки) украинцев не попадали (сливались) в расею.
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Украине тоже нужны. Многие из этих особей воевали против Украины на Донбассе, участвовали в оккупации Крыма. К тому же, среди вагнеровцев есть граждане Украине.

"Майже усі загиблі у 2014-2016 роках ( вагнеровці ) брали участь у бойових діях на Донбасі у складі російських терористичних формувань, деякі з них активно сприяли російській анексії АР Крим (Короленко О.А.), або спрямовувалися російськими спецслужбами на підконтрольну територію України для вчинення терористичних актів і диверсій (Оганесян Р.Г., затриманий у липні 2014 на Дніпропетровщині, обміняний на українських заручників). -" See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/5281#.uQpR7PgZ.dpbs
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А просто в международный розыск их нельзя подать?
Или интерпол покрывает этих наемников как повстанцев?
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Украина наверное может подавать в Интерпол именно тех, кто воевал на Донбассе, и в случае, если они еще не зажмурены в Сирии. В статье написано, что таких как раз активно утилизировали.
Если живы, то конечно нужно подавать.
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а кто ж подаст? может гражданин РФ Климкин?
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Об удерживаемых террористами РФ украинцах в мире почти не знают, Freedom House сообщает о них в Конгресс США, - президент организации Абрамовитц
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А он гражданин рф?
Хотя, подача в розыск через Интерпол это даже не его обязанность, а Авакова.
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Клички и фамилии гандонов знать должны, в назидание остальным кацапским ублюдкам
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СБУ пора заняться своим прямим назначением - обеспечением безопасности государства, собственних граждан и физической ликвидацией ху#ловской агентури, опутавшей Украину сверху донизу, а не заниматься всякой хренью из области "что там у кацапов"
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физической ликвидацией ху#ловской агентури, опутавшей Украину сверху донизу/Реально и конкретно.Вы предлагаете пропагандиста РФ, четыре года по 16 часов в сутки перепечатывающего сайты ДНР и РФ,физически ликвидировать.Может быть , его надо перевоспитать, переубедить , вразумить что он поступает не хорошо?
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ничего лучшего, гуманнее и эффективнее чем концетрационные лагеря и крематории для перевоспитания врагов государства человечество не придумало, все остальное - лирика
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иди расскажи главе Китая и китайскому народу, казнившим и посадившим на пожизненные сроки без права амниистии более 10 000 чиновников-воров что они коричневые
я думаю если все они плюнут тебе в рожу, ты утонешь



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СБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором - Цензор.НЕТ 2198
Гаражики символичные -- шо в Киеве, шо в Москве, шо в Иркутске, шо в Улан-Удэ, шо в Чите, шо в Магадане... -- да и жлоб типичный -- Совок родной! *)
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когда сбу собаке нечего делать она яйца лижет
с таким же успехом Грицак может поставить у себя на крыше абсерваторию и ежедневно докладывать украинцам "новости из Китая"
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Я пишу это для думающих людей . Украина нужна России только для того , что бы украинскими людьми , их потом и кровью Российская империя завоювувала для себя новые земли . Аминь .
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только потому что Украина не под одной крышей с империей зла, тысячи украинских парней не стали калеками, а их кости не растаскивают голодные собаки в Сирии, Чечне, Грузии, Таджикистане, Дагестане и т.д.

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Сбу засипає все навколо інформаційним сміттям , замість того щоб надати суспільству пояснення щодо сємочко.. Навколо сємочко - моторошна тиша владних мужів і інституцій..
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Мясо отдельно и мухи отдельно, нужно и ублюдков показывать и у себя гнид уничтожать
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Трохи не зрозуміло, сємочко - це м'ясо? Муха? Ублюдок? Гнида? Хто? Чи ви це про того, хто його призначив на цю посаду таке кажете?
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мда, есть ещё много дел, последная колона ещё не по всем линиям заполненна.
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Чим більше здохне московитів - тим меньше їх прилізе в Україну вбивати українців.
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хватит уклоняться от ответа. СЕМОЧКО УВОЛИЛИ ? Может не знаете за шо? За российское гражданство его жены и детей.
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Украинцы , задумайтесь. Ведь о домах и образе жизни Семочко знали многие властные чиновники. И все молчали?
Пора всех властных чиновников пропускать на детекторе лжи с расспросами о жизни
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Может и Демчина ( ставленник Кононенко за экономикой страны) жарил шашлыки у Семочко дома ? И смолчал?
Да . У американцев еще учиться и учиться
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кагал-с..располагаем лишь кучкой косящих под элиту проходимцев..результаты на лицо..
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Бляха муха , ведь они все знали про дома Семочко и все считали шо это нормально!!!!! Это просто жах. И президент там по соседству живет и тоже знал и вопроса не задал " откуда?"
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значит всё соответсвовало его рангу в феодальной лестнице..
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Віриться в написане, байдуже це комусь чи ні. А ще краще віритиметься, якщо загиблих буде більше - і це буде теж правдою.
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Шо тут? - СБУ зрадодятлам опять неугодило? Иш чо удумала, - публиковать списки рашистов воюющих на Донбассе и в Сирии. А ахметов же несидить...
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Я как-то написал эпитафию на смерть наемника Гаврилова в Сирии:

Гаврила был примерным сыном,
людей за деньги убивал.
Но на запчасти разобрался,
когда "Апач" над ним летал.

Думаю, она им всем подойдет.
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Слава армии США!
Ушатали ванек считавшими себя непобедимыми!
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Нах эту падаль пересчитывать? Мочить не считая - побольше и все, а там сирицские шакалы разберутся сколько и чего.
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Нова зрадна зрада, - Винищувачі F-15C зі складу 144-го винищувального крила вперше прибули на українську землю для участі в багатонаціональному навчанні «ЧистеНебо - 2018».
Сьогодні під Львовом)
СБУ назвала імена ще 8 найманців ПВК "Вагнера", знищених під Дейр-ез-Зором у Сирії - Цензор.НЕТ 2077
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ назвала имена еще 8 наемников ЧВК "Вагнера", уничтоженных под Дейр-эз-Зором. ФОТО
 
 
 
 
 
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