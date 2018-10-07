 Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе

Полиция задержала двоих подозреваемых в ночной стрельбе возле АЗС в Одессе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое злоумышленников задержаны, проводятся неотложные следственные действия", – отметили в Нацполиции.
"В течении нескольких часов двое злоумышленников были задержаны в г. Белгород-Днестровский. Их доставили в Киевский отдел полиции Одессы. Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов, расположенных на территории города", – рассказали в Нацполиции.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", – подытожили в Нацполиции.
Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.
Минулого року очільник МВС отримав нерухомість на узбережжі Середземного моря - це легко можна знайти в майновому реєстрі.
26 кімнат на площі у 566 метрів: два поверхи та підвал - такий, де зазвичай зберігають вино найвищої проби. Середня вартість такого житла стартує від 774 тисяч євро, а якщо ще й з басейном на додачу, як у міністра, то і ще дорожче.
Купити віллу насправді виявилося не дуже складно. У 2017-му компанія » Avitalia S.R.L», де Аваков - 100%-й власник, поглинула іншу італійську фірму - » Ferdico S.R.L». Взимку остання отримала держакт на право власності на віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео (регіон Лаціо, провінція Латина).
Посприяла цьому донька члена наглядової ради аваківського акціонерного товариства «Інвестор» Віолетта Амірян, батько якої - єдиний директор-адміністратор у » Ferdico». До цього справами керувала Ірина Кужель, а до ради керівників входили Наталія Козлова та Вадим Омельченко (останній фігурував у справах » Ferdico S.R.L.» у 2014-2016 роках).
Лет 10-15 назад, в рашке тоже так конкурентов пуйла мочили, мешали с грязью как попало, грубо и цинично. Все кто в оппозиции, там были геями или агентами госдепа в лучшем случае. Боты, вы примитивные! Засуньте в сраку свой культ личности, если не Пэтя, то кто и тому подобное. За царьками чемодан в зубы и пиздуйте жить в Северную Корею.
Порошенко должен сидеть!
В шестой палате, между прокурором и Наполеоном. Если удастся под психа закосить и от зоны отмазаться.
Задержанные оказались не бандюганами трухлявого вышивальщика крестиком, не сотрудниками ОПГ "Муниципальная охрана", а совсем даже наоборот - лицами грузинской национальности с визитками курченко в карманах?