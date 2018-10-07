 Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе

Полиция задержала двоих подозреваемых в ночной стрельбе возле АЗС в Одессе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое злоумышленников задержаны, проводятся неотложные следственные действия", – отметили в Нацполиции.

"В течении нескольких часов двое злоумышленников были задержаны в г. Белгород-Днестровский. Их доставили в Киевский отдел полиции Одессы. Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов, расположенных на территории города", – рассказали в Нацполиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", – подытожили в Нацполиции.

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.