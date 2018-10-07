EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  1554  21
Все про:задержание (5146) Одесса (5170) стрельба (2340) автомайдан (231)

 Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе

Конфликт связан с одним из лотомаркетов, считают в полиции.

Полиция задержала двоих подозреваемых в ночной стрельбе возле АЗС в Одессе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое злоумышленников задержаны, проводятся неотложные следственные действия", – отметили в Нацполиции.

"В течении нескольких часов двое злоумышленников были задержаны в г. Белгород-Днестровский. Их доставили в Киевский отдел полиции Одессы. Предварительно установлено, что вооруженный конфликт связан с одним из лотомаркетов, расположенных на территории города", – рассказали в Нацполиции.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к совершению указанного правонарушения", – подытожили в Нацполиции.

Напомним, вчера, 6 октября в Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

Источник: https://censor.net.ua/n3090026
 
 
 Топ комментарии
 
ой,а кто там у нас лотореями заведует ? Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе - Цензор.НЕТ 8771и ломбардами?
 показать весь комментарий
 
Это собирательный образ ольгинских порохоботов? Мужик в ушанке на гыгу похож.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ой,а кто там у нас лотореями заведует ? Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе - Цензор.НЕТ 8771и ломбардами?
 показать весь комментарий
 
 
кто такие зхысныки?и к чему здесь эта фотка?
 показать весь комментарий
 
Це ссыль на Цензор.Яка була,так и скопировал. Поліція затримала двох підозрюваних у стрілянині біля АЗС в Одесі - Цензор.НЕТ 6324
 показать весь комментарий
 
))))) а така зрада получалась... и снова облом
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Не встигли вщухнути перипетії навколо справи щодо «рюкзаків Авакова», як міністр внутрішніх справ знову потрапив у поле зору ЗМІ. Цього разу, під прицілом опинилися його мільйонні прибутки від фірми «Інститут Горшеніна» (прикриття для угод) та розкішна вілла в Італії, передає Україна Online.
Минулого року очільник МВС отримав нерухомість на узбережжі Середземного моря - це легко можна знайти в майновому реєстрі.
26 кімнат на площі у 566 метрів: два поверхи та підвал - такий, де зазвичай зберігають вино найвищої проби. Середня вартість такого житла стартує від 774 тисяч євро, а якщо ще й з басейном на додачу, як у міністра, то і ще дорожче.
Купити віллу насправді виявилося не дуже складно. У 2017-му компанія » Avitalia S.R.L», де Аваков - 100%-й власник, поглинула іншу італійську фірму - » Ferdico S.R.L». Взимку остання отримала держакт на право власності на віллу на вулиці Баттері в італійському муніципалітеті Сан Феліче Чірчео (регіон Лаціо, провінція Латина).
Посприяла цьому донька члена наглядової ради аваківського акціонерного товариства «Інвестор» Віолетта Амірян, батько якої - єдиний директор-адміністратор у » Ferdico». До цього справами керувала Ірина Кужель, а до ради керівників входили Наталія Козлова та Вадим Омельченко (останній фігурував у справах » Ferdico S.R.L.» у 2014-2016 роках).Полиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе - Цензор.НЕТ 4203
 показать весь комментарий
 
 
Это собирательный образ ольгинских порохоботов? Мужик в ушанке на гыгу похож.
 показать весь комментарий
 
 
А порохоботы всё строчат...
Лет 10-15 назад, в рашке тоже так конкурентов пуйла мочили, мешали с грязью как попало, грубо и цинично. Все кто в оппозиции, там были геями или агентами госдепа в лучшем случае. Боты, вы примитивные! Засуньте в сраку свой культ личности, если не Пэтя, то кто и тому подобное. За царьками чемодан в зубы и пиздуйте жить в Северную Корею.
Порошенко должен сидеть!
 показать весь комментарий
 
 
а вы? только за компом или тоже в кутузке?
 показать весь комментарий
 
 
Не напрягайся особо. Будет Порох опять президентом в 2019. Пиши заранее слово "Второтуровый".
 показать весь комментарий
 
"Будет Порох опять президентом в 2019." (с)
В шестой палате, между прокурором и Наполеоном. Если удастся под психа закосить и от зоны отмазаться.
 показать весь комментарий
 
Дайте угадаю.
Задержанные оказались не бандюганами трухлявого вышивальщика крестиком, не сотрудниками ОПГ "Муниципальная охрана", а совсем даже наоборот - лицами грузинской национальности с визитками курченко в карманах?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала двоих подозреваемых в стрельбе возле АЗС в Одессе
 
 
 
 
 
 вверх