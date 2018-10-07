 В США приступили к конфискации имущества Манафорта

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

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"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.



Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Как известно, бывший глава президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую "Партию регионов". Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

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