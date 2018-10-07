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Все про:конфискация (390) США (14229) Манафорт (109)

 В США приступили к конфискации имущества Манафорта

Команда специального прокурора ФБР Роберта Мюллера приступила к конфискации квартиры Пола Манафорта в небоскребе Trump Tower, которая входит в перечень объектов недвижимости в Нью-Йорке, подлежащих конфискации по постановлению суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Fox News.

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"Команда специального советника Роберта Мюллера в пятницу приступила к конфискации квартиры в Trump Tower, которая принадлежит бывшему главе кампании Трампа Полу Манафорту", - говорится в сообщении.

Также у Манафорта будут конфискованы три банковских счета и один полис страхования жизни.

Как известно, бывший глава президентской кампании Трампа Пол Манафорт согласился признать вину по обвинениям в заговоре против США и сговоре с целью препятствия правосудию, предъявленных ему специальным прокурором Робертом Мюллером.

Напомним, первый суд над 69-летним Полом Манафортом касался миллионов долларов, которые он заработал, консультируя Януковича и пророссийскую "Партию регионов". Суд присяжных признал его виновным в пяти обвинениях по налоговому мошенничеству, а также в сокрытии иностранных банковских счетов и банковских махинациях. Манафорту грозит 10 лет заключения.

17 сентября должно было начаться судебное разбирательство обвинений против Пола Манафорта, касающееся его лоббистской и консультативной деятельности.

Правонарушения Манафорта были выявлены спецпрокурором Мюллером, который расследует предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы 2016 года.

Также на Цензор.НЕТ: 8 фактов о деле Манафорта, которые стоит знать.

Источник: https://censor.net.ua/n3090024
 
 
 Топ комментарии
 
Як в них все швидко і чітко
Коли і в нас так буде..
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В США его раскрутили на всю катушку, зато у власти Барыги к нему НОЛЬ претензий.
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Як в них все швидко і чітко
Коли і в нас так буде..
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Виктор Цой1 день назад
Достижения Окурка:
Завод «Москвич» (АЗЛК) (род. 1930 - убит 2010)
Завод «Красный пролетарий» (род. 1857 - убит 2010)
Ижевский мотоциклетный завод (род. 1928 - убит 2009)
Ирбитский мотДоциклетный завод («Урал») (род. 1941 - н.в. в коме после ранения)
Павловский инструментальный завод (род. 1820 - убит 2011)
Липецкий тракторный завод (род. 1943 - убит 2009)
Алтайский тракторный завод (Рубцовск) (род. 1942 - убит 2010)
Судостроительный завод «Авангард» (Петрозаводск) (род. 1939 - убит 2010)
Судоремонтный завод ОАО «ХК Дальзавод» (Владивосток) (род. 1895 - убит 2009)
Радиозавод ПО «Вега» (Бердск, Новосибирская область) (род. 1946 - убит 1999)
Саратовский авиационный завод (род. 1931- убит 2010)
Омский завод транспортного машиностроения (род. 1896 - убит 2009)
Челябинский часовой завод «Молния» (род. 1947 - убит 2009)
Угличский часовой завод «Чайка» (род. 1938 - убит 2009)
Второй московский часовой завод «Слава» (род. 1924 - убит 2006)
Чистопольский часовой завод «Восток» (род. 1941- убит 2010)
Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе (род. 1932 - убит 2007)
Завод «Станкомаш» (Челябинск) (род. 1935 - убит 2009)
Рязанский станкостроительный завод (род. 1949 - убит 2008)
Кронштадтский морской завод (род. 1858 - убит 2005)
Завод «Кузбассэлемент» (род. 1942 - убит 2008)
Иркутский завод радиоприемников (род. 1945 - убит 2007)
Завод точного литья «Центролит» (Липецк) (род. 1963 - убит 2009)
Томский приборный завод (род. 1961 - убит 2007)
Завод «Сивинит» (Красноярск) (род. 1970 - убит 2004)
Красноярский завод телевизоров (род. 1952 - убит 2003)
Завод «Динамо» (Москва) (род. 1897 - убит 2009)
Орловский завод управляющих вычислительных машин им. К.Н. Руднева (род. 1968 - убит 2006)
Оренбургский аппаратный завод (род. 1943 - убит 2009)
Хабаровский завод «ЕВГО» (род. 2000 - убит 2009)
Ульяновский радиоламповый завод (род. 1959 - убит 2003)
Завод Сибэлектросталь (Красноярск) (род. 1952 - убит 2008)
Оренбургский комбинат шелковых тканей «Оренбургский текстиль» (род. 1972 - убит 2004)
Барышская фабрика им. Гладышева (Ульяновская область) (род. 1825 - убит 2005)
Льнообъединение им. И.Д. Зворыкина (Кострома) (род. 1939 - убит 2011)
Дальневосточный радиозавод (Комсомольск-на-Амуре) (род. 1993 - убит 2009)
Велозавод (Йошкар-Ола) (род. 1950 - убит 2006)
Велозавод (Нижний Новгород) (род. 1940 - убит 2007)
Пермский велозавод (род. 1939 - убит 2006)
Балтийский завод (род. 1856 - убит 2011)
Завод «Сибтяжмаш» (Красноярск) (род. 1941 - убит 2011)
Завод «Химпром» (Волгоград) (род. 1931 - убит 2010)
Иркутский завод карданных валов (род. 1974 - убит 2004)
Завод «Ижмаш» (Ижевск) (род. 1807 - убит 2012)…

…и еще около 78 тысяч заводов и фабрик.

В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир».
В декабре 2010 г. сразу три спутника системы "Глонасс" не выведены на орбиту, затонули в океане. ("Глонасс"- разработка СССР).
В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2".
В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат "Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс".
В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт".
В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан".
В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи «Экспресс-МД2» и Telkom 3.

Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз). Безработных на селе - более 5 млн. человек (их не учитывают, т.к. они имеют подсобные хозяйства).
20 лет назад Россия насчитывала 48 тысяч крупных коллективных аграрных хозяйств. Сегодня их количество сократилось впятеро, 30% из них убыточны. Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда.

Сегодня более 50% продуктов животноводства и 90% овощей производится в личных подворьях. На смену машинам пришел ручной труд. По производительности труда страна в 8 раз отстаёт от уровня ЕС.

Выращенную продукцию у частника за бесценок скупают диаспоры перекупщиков. Потребсоюзов давно нет.

Закрыто 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детсадов, 14000 школ.
Исчезло 20 тысяч деревень, осталось 47 тысяч деревень, во многих из которых нищенское существование влачат несколько доживающих свой век стариков.

В 1990 году в СССР производилось 214 тысяч тракторов и 65 тысяч комбайнов. Сейчас в РФ - 8 и 7 тысяч соответственно.
Из 21 млн. коров (в РСФСР) осталось менее 7 млн.
За годы реформ объемы сельскохозяйственного производства снизились почти в 2 раза. Страна потеряла продовольственную независимость и сегодня закупает почти 50% продуктов питания. В катастрофическом состоянии находится сельскохозяйственное машиностроение. Исчезла вся аграрная инфраструктура СССР, в том числе 27.000 колхозов и 23.000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой и квалифицированными кадрами.интересно узнать наши"достижения" за 27 лет ???
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"окурок", звісно виродок, військовий злочинець і взагалі шмат кацапського лайна, але запитання до автора поста: яке з названих підприємств виготовляло конкурентоздатну продукцію на рівні світових брендів?
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В США его раскрутили на всю катушку, зато у власти Барыги к нему НОЛЬ претензий.
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от это судочинство...а у нас, все Югик конфисковал и на армию пустил, с тех пор никто ничего не видел)))
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Когда уже имущество ввп начнут конфисковывать?
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Ну вот тебе МаниФортушка и "юрьев" день... В США приступили к конфискации имущества Манафорта - Цензор.НЕТ 5443
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Винницкому поросю на заметку, он следующий
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а у наших имущество хрен конфискуешь..
оно ж переписанно на кого угодно... (родню, знакомых, друзей, ..... котов)
но только не в собственности "нищебродов" и "церковных крыс"
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Это видно что государство,а не шоколадная секта Пэти,у которого ни бриллиантовые прокуроры,ни бурштыновые магнаты,ни многие уроды которые грабят Украину - неприкасаемые.
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Державу створюють відповідальні громадяни (а не збіговисько ледачих совків). Коли в Україні сформується критична маса відповідальних громадян, тоді й у нас все буде гаразд.
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Вы не все еще передали в слепой оффшор? Тогда мы идем к Вам! Акция чистый шоколад
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Куртка кожаная, магнитофон импортньій. Три!
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Мне кажется, что в 2014 народ хотел, чтоб было так же, а не борьба за мову и уничтожение памятников, переименование всего и вся. Уже проснувшись, не знаешь на какой улице и в каком городе живешь. В городах вместо улиц ленина теперь улицы бендеры. И это все за что боролись?
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Боролись за Україну. Живучи на проспекті леніна, ви так і лишитесь в совку з олігархами.
Перш за все потрібно змінювати свідомість.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США приступили к конфискации имущества Манафорта
 
 
 
 
 
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