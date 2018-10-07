 В СБУ сообщили о "сливе" источниками в ФСБ данных о "вагнеровцах"

Об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что ЧВК "Вагнера" является подразделением Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ, а ФСБ обязан гарантировать секретность информации о персональном составе подразделения.

"Очень специфически в отношении тайны ЧВК "Вагнера" поступает ФСБ России. Создается мнение, что она спустя рукава к этому относится, либо где-то сознательно недорабатывает... Почему это делается? Возможно, из-за конкуренции между 2 спецслужбами, возможно, за-за известного российского разгильдяйства", - сказал Гуськов.

Он также намекнул, что СБУ получает информацию от ФСБ.

"Поймите нас правильно, мы не можем выдавать свои источники в ФСБ РФ. Я думаю, что доказательства в отношении бойцов "Вагнера" более чем свидетельствуют, что СБУ владеет этой информацией", - подчеркнул глава аппарата.

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Кроме того, он сообщил, что СБУ уже установила персональные данные 58 наемников ЧВК, погибших 7 февраля 2018 года в результате боя с американскими военными в городе Дейр-эз-Зор провинции Хишам в Сирии.

Всего, по данным спецслужбы, в этом бою погибло 82 "вагнеровца".

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.