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 Политика Украины
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Все про:война (3084) СБУ (12879) спецслужбы (353) ФСБ (1268) наемники РФ (632) ЧВК_"Вагнера" (56)

 В СБУ сообщили о "сливе" источниками в ФСБ данных о "вагнеровцах"

Служба безопасности Украины заявляет о получении от Федеральной службы безопасности России секретной информации о боевиках частной военной компании "Вагнера".

Об этом в интервью "Українським Новинам" сказал руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, сообщает Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что ЧВК "Вагнера" является подразделением Главного управления Генерального штаба Министерства обороны РФ, а ФСБ обязан гарантировать секретность информации о персональном составе подразделения.

"Очень специфически в отношении тайны ЧВК "Вагнера" поступает ФСБ России. Создается мнение, что она спустя рукава к этому относится, либо где-то сознательно недорабатывает... Почему это делается? Возможно, из-за конкуренции между 2 спецслужбами, возможно, за-за известного российского разгильдяйства", - сказал Гуськов.

Он также намекнул, что СБУ получает информацию от ФСБ.

"Поймите нас правильно, мы не можем выдавать свои источники в ФСБ РФ. Я думаю, что доказательства в отношении бойцов "Вагнера" более чем свидетельствуют, что СБУ владеет этой информацией", - подчеркнул глава аппарата.

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Кроме того, он сообщил, что СБУ уже установила персональные данные 58 наемников ЧВК, погибших 7 февраля 2018 года в результате боя с американскими военными в городе Дейр-эз-Зор провинции Хишам в Сирии.

Всего, по данным спецслужбы, в этом бою погибло 82 "вагнеровца".

Напомним, в ночь с 7 на 8 февраля американские войска уничтожили колонну российских наемников численностью, по различным оценкам от 300 до 500 человек, с танками, артиллерией и легкой бронетехникой, которая была направлена для захвата нефтяных месторождений в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Асадовское информагентство и министерство обороны России подтвердили факт атаки американских сил на колонну близ города Дейр-эз-Зор в Сирии. Также информацию о бое подтвердило министерство обороны США.

Источник: https://censor.net.ua/n3090023
 
   
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 Топ комментарии
 
Який *слів* ? ...Співпраця !!
.
..В СБУ сообщили о "сливе" источниками в ФСБ данных о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 9287.......
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Сотрудничество СБУ и ФСБ..... Дурдом. Это попытка отмазать Семочко? Иначе заявление звучит по-дебильному. Никто такое сотрудничество на страницах СМИ раскрывать не будет.
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Ви краще в своїх рядах кротів ловіть, бо може так скластися, що вам не зливають, а дають попередньо заготовлену інформацію.
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Ви краще в своїх рядах кротів ловіть, бо може так скластися, що вам не зливають, а дають попередньо заготовлену інформацію.
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головне в кротах не заплутатись..
не знаю, можливо нас ведуть за заздалегідь розроблемим росією планом.
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Если харант додумался назначить Семочко руководителем разведки, то можно не удивляться .

А СБУ НЕ ХОЧЕТ ОБЬЯСНИТЬ УКРАИНЦАМ, шо это за госсбезопасность такая , если у жены и детей " главного Разведчика" ГРАЖДАНСТВА СТРАНЫ ОККУПАНТА????
ЯЩЫК В Ж ЗАСУНУЛИ ?
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не тільки в дружини, мова йде про 8 членів родини, ліві мільйонні прибутки, шикарне життя..
на кого працював той сємочко ?
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Мне в Вене один умный человек сказал, что без Севы Могилевича ни одна собака в Украине не пукнет- тому ЩО он смотрящий по Украине. Вот из жтог и надо исходить при назначениях в высших эшелонах.
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То есть Украиной правят руцькие ОПГ ( их заводы и пароходы). А азметов, фирташ , Пинчук- просто куклы
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Полный бред! ЧВК Вагнера создана и финансируется на средства российского миллиардера Пригожина, т.зв. "повара Путина". Он тесно сотрудничает с ФСБ, а военная разведка РФ, наоборот, является их конкурентами. Так что слив по Вагнеру должен быть из ГРУ ГШ РФ. В очередной раз убедился: врут все, в т.ч. украинские спецслужбы!
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По Макаревичу: "Кроты в ФСБшных погонах инфУ кротам в СБУшных сливают.." Всё продаётся и покупается в этом мире))
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А промовчати і працювати з інформацією?
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а дешевый пиар?... и отсутствие результатов работы с тем материалом
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Да це они пытаются отмыться от скандала с Семочко ,ТО ЕСТЬ отплеваться от семечек😀😀😀
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Який *слів* ? ...Співпраця !!
.
..В СБУ сообщили о "сливе" источниками в ФСБ данных о "вагнеровцах" - Цензор.НЕТ 9287.......
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ГПУ тоже язык в Ж засунуло - домов на 8 Лимонов долларов у вечного чиновника сбу !!! Ни хера себе
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А сколько домов у ФСБшников и ГРУшников, включая плешивого недомерка? Там полмира..
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да СБУшник этот просто не спелыми сливами отравился.. источник прислал..вот и весь "слив"
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Скоріше безвісти зникнуть журналісти, які розкопали матеріали по Семочку, ніж постраждає цей любий друзь Президента Порошенка...
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Сотрудничество СБУ и ФСБ..... Дурдом. Это попытка отмазать Семочко? Иначе заявление звучит по-дебильному. Никто такое сотрудничество на страницах СМИ раскрывать не будет.
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Ух ты.Можешь же и очевидное видеть.Даже добавить нечего.
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Все украинцы видят примитивную дебильную отмазку. Вот и Скажите - на хера платить зарплату Идиотам и Стяжателям ? Пора поставить вопрос о реформировании жтого органа и увольнении из состава тех, кто получил образование в школах кгб.
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Я не свідок, але за перебігом подій то було знищення до зубів озброєних "вагнерівців".
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Из интервью Гуськова "Українським Новинам"

"Поймите нас правильно, мы не можем выдавать свои источники в ФСБ РФ. Я думаю, что доказательства в отношении бойцов "Вагнера" более чем свидетельствуют, что СБУ владеет этой информацией", - подчеркнул глава аппарата.

Значит, это неофициальная информация.
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Про те, що в надрах ФСБ діє група на розвал росії, я говорив, в тому числі на цензорі, ще в 2014 р. Питання в іншому: чи ця група діє за своєю ініціативою, на свій розсуд чи вона є складовою глобального плану? Схиляюсь до глобального плану.
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а на хрена об этом трубить на весь мир?
тихо радуйтесь
и щемите, где и когда возможно... как крыс...
что за разведка?...балаган ярмарочный тише себя ведет...
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Ну так это данные подкинули, что бы Симочко отмазать, вон как он лихо данными обзавелся.
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я таких данных могу томами придумывать.
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Тьху ти, а я вже думав що, американці Україну захопили.
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фу ты...ну ты!
я очки одел не поверил глазам своим...
(так расстроить...так губу раскатать... абыдначесслово)))))
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https://www.youtube.com/watch?v=Hij8aDXbYPY

драка, после боя нуемагомедова

Менеджера Нурмагомедова задержали в Лас-Вегасе
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Ну и что что "слили" а толку?!!!!
Вон "миротворец" забит данными на всех ублюдков и ЧТО дальше?
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Так я не понял чё там за информацию такую подали? Надувая счёки рассказывать, что мол там свои люди сидят... Может сидят, а может и не сидят, а может сливают дезу или когото из своих топят из личных интересов? Вот и я теперь могу дуть счёки.
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Значит вы точно дебилы,разглашая это. Скорее всего это просто блеф.
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))), ну может Уася какой мидальку хочет))))
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да єто не блеф, просто пьяний лепет, типа какие мі крутіе
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Бутусов с Белингкетом больше сбу знают!))))
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ФСБ контора серйозна і якщо зробили витік інфи, то не просто так, а щось замислили, поганці. До речі, кому підпорядковуються вагнерівці? Якщо ГРУ, то можливо це внутрішня боротьба між конторами.
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само заявление указывает на ложь...ибо такие заявления не делаются никогда, для безопасности того.кто сливает"осинизатора"
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Опыт показал, что все секретные базы агентов продаются а москве, на радиорынке.
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Причем слиты туда другими агентами, которых обошли по службе.
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Просто СБУ розповідає лохам, що співпраця з ФСБ вельми корична для України і випадки з Семочко і Тумгоєвим типу абсолютно правильні і виправдані
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Как таких баранов как гуськов держат в сбу. Ну или это красивая деза)))
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Никому не нужная чепуха, а вот Семочко - это не чепуха!😈
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Интересный был прямой эфир с Денисом Бигусом про Семочко. КТОТО во власти реально уже оборзел - раз така бяка.
В свете жтого, ПОРА СНЯТЬ ЗАПРЕТ НА ЧТЕНИЕ Е ДЕКЛАРАЦИЙ вот этих самых оборзевших кгбистов
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Новына копеешная ,зато зрадищу раздули вселенского масштаба . .
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на каждого крота всегда имеется своя землеройка У СБУ повідомили про "злив" джерелами в ФСБ даних про "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 2046
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"... 58 найманців ПВК, які загинули... " - очередная ИБД от соевых.

офигенно ценная инфа!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ СБУ сообщили о "сливе" источниками в ФСБ данных о "вагнеровцах"
 
 
 
 
 
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