 Участник "Автомайдана" ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Нападение произошло примерно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов в него и скрылись с места происшествия.
Как утверждает местное издание "Думская", ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.
В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.
По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля "Фольксваген" белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля "Додж".
Пострадавший доставлен в больницу.
Фото - odnews.info
На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена".
Сообщается, что полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.
"Захистом права в Україні займаються правопорушники.
Перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськин не боїться Кримінального кодексу. І не вважає за необхідне дотримуватись вимог закону «про декомунізацію».
Бо як інакше пояснити його пост з відео, де демонструється символіка режиму СРСР, що вбив мільйони українців?
Публічне поширення комуністичної символіки є злочином відповідно до ч. 2 ст. 436-1 ККУ.
І в даному випадку Аброськіну мало б загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Я вже не кажу про те, що пісня на відео - російський шансон. І такий контент каже нам ясно, що нова поліція це старі мусора. З тим же мисленням, що і було. З тими ж методами роботи.
А 5 жовтня це взагалі день працівників карного розшуку росії.
Веде початок це «свято» від НКВД 1918 р.
І ці люди нам ще розповідають, як вони «розслідують» резонансні злочини. Які вони патріоти. Які реформовані.
Та їм ловити злочинців з себе починати треба.
P. S. Аброськін мене забанив після цього поста)
P. P. S. Аброськін видалив свій шедевр"
Сергій Стерненко
из местной прессы:
"В результаті постраждав один чоловік, він потрапив до лікарні.
Його вже виписали. В нього три дробі, непроникаючі поранення в районі попереку",
а нова гілка зради,міхуелєлюби?
.Зміняй *методу *
Тут многие радуются раскрытию всей агентуры ГРУ РФ, некоторые даже вздохнули облегченно. Напрасно ! Практически каждый россиянин, по заданию родины, попрыскает вам на дверную ручку или насрёт на коврик, будь то в Солсбери или в Жмеренке .
Иногда там заправляюсь.
Генпрокурор Луценко однією цитатою пояснив усе, що відбувається навколо нападів на активістів та постійного «відмазування» корупціонерів. "Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів".
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Тобто Луценко відверто каже:
1) активістів вбивають і катують, бо вони не люблять чинну владу, через те, що вона займається корупцією і зрадою національних інтересів,
2) усі напади ніхто не розслідує, бо «неякісна робота правоохоронних органів», тобто Луценко визнає, що сам працює неякісно, бо певно нема бажання захищати активістів від бандитів при владі в Києві та на місцях,
3) можна зробити висновок, що усі ТОП-корупціонери яких виправдовують один за одним отримали «індульгенції», бо люблять чинну владу, її друзів-бандитів і їх друзів-непрацюючих правоохоронців.
У сухому залишку. 50 нападів на активістів за 2018 рік з яких 5 померло і десятки назавжди покалічені. Жодного замовника не виявлено і не покарано. Вимоги громадськості, у тому числі на акції «Ніч на Банковій» про скликання РНБО та розгляд проблеми на загальнодержавному рівні, створення парламентської комісії та публічний звіт Авакова будуть проігноровані.
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Зате, тим часом, з Насірова зняли електронний браслет, суд зруйнував головний доказ у справі схеми з паливом Міноборони на 150 мільйонів, прокуратура відмовилась розслідувати справу Мосійчука. До того усі звинувачення були зняті з сина Авакова, міністра уряду Януковича Злочевського та інших. З свіжого, то уряд хоче віддати 4 мільярди Ахметову через пріоритет на газове вугілля, Spiegel пише, що Україна втрачає 750 мільйонів євро щороку на податкових махінаціях, а Independent пише, що влада звільнила від відповідальності Кернеса в обмін на підтримку на виборах 2019 року. На свободу випустили навіть антимайданівця «Топаза».
Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу за її незаконні та антидержавні рішення, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск; крадеш разом з нами - отримуєш від нас захист і повну реабілітацію.
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Олексій РОГОВИК
[Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск, - Роговик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1538236457-lutsenko-chitko-poznachiv-formulu-vladi-kritikuesh-vladu-.html
Народ, готовьтесь к Майдану.