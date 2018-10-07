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Все про:нападение (1613) Одесса (5170) Нацполиция (8265) автомайдан (231)

 Участник "Автомайдана" ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж

В Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Нападение произошло примерно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов в него и скрылись с места происшествия.

Участник Автомайдана ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 01
Участник Автомайдана ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 02

Как утверждает местное издание "Думская", ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.

В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.

По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля "Фольксваген" белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля "Додж".

Пострадавший доставлен в больницу.

Участник Автомайдана ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 03
Участник Автомайдана ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 04
Участник Автомайдана ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 05

Фото - odnews.info

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На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена".

Сообщается, что полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090022
 
 
 Топ комментарии
 
А когда Одессу отдавали на откуп труханову ждали чего-то другого?
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Заспокойся і залиш у спокої Міхо. Він не завдав Україні жодної шкоди, на відміну від коаборанта і мародера Порохохряка
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предыдущая мышиная возня с "усилением и потужными мероприятиями" оказались пшиком. Рошен и его министры-кумовья не в состоянии делать ничего кроме поднятияч тарифов
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В последнее время, после реХформы Нової Поліції, это просто хулиганство.
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Мелкое. Нечего и заморачиваться.
Учасника "Автомайдану" поранили з рушниці у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 490

"Захистом права в Україні займаються правопорушники.
Перший заступник голови Нацполіції Вячеслав Аброськин не боїться Кримінального кодексу. І не вважає за необхідне дотримуватись вимог закону «про декомунізацію».
Бо як інакше пояснити його пост з відео, де демонструється символіка режиму СРСР, що вбив мільйони українців?
Публічне поширення комуністичної символіки є злочином відповідно до ч. 2 ст. 436-1 ККУ.
І в даному випадку Аброськіну мало б загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
Я вже не кажу про те, що пісня на відео - російський шансон. І такий контент каже нам ясно, що нова поліція це старі мусора. З тим же мисленням, що і було. З тими ж методами роботи.
А 5 жовтня це взагалі день працівників карного розшуку росії.
Веде початок це «свято» від НКВД 1918 р.
І ці люди нам ще розповідають, як вони «розслідують» резонансні злочини. Які вони патріоти. Які реформовані.
Та їм ловити злочинців з себе починати треба.
P. S. Аброськін мене забанив після цього поста)
P. P. S. Аброськін видалив свій шедевр"

Сергій Стерненко
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А одеські Трухани тут ні при чому, виходить?
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Интересно чем на жизнь зарабатывают эти граждане?
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я всегда задаю этот вопрос, но меня регулярно поругивают без ответа. Такое ощущение что на каждого активиста 10 антиактивистов работают.
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Тоже не понятно... Решалы торгуют внутренним убеждением, мусора берут взятки, конторцы крышуют контрабанду... А эти кадры чем занимаются?
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Это кому, директору завода "Додж"??? Бо остальные вроде как живы. Ну, да есть раненый.
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Ну, это из заголовка следует: "расстрелян"(с), правда, не с особой жестокостью.
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там вроде нет погибших...ранили из помпового ружья.
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в статье не понятно, жив или нет... сбивает слово "расстреляли... правда?
из местной прессы:
"В результаті постраждав один чоловік, він потрапив до лікарні.
Його вже виписали. В нього три дробі, непроникаючі поранення в районі попереку",
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предыдущая мышиная возня с "усилением и потужными мероприятиями" оказались пшиком. Рошен и его министры-кумовья не в состоянии делать ничего кроме поднятияч тарифов
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Вроде в 90-х потише было,и не так борзо....
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А когда Одессу отдавали на откуп труханову ждали чего-то другого?
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а зачем вы ее отдавали?сначала за михуэля топили-а он вместо себя и подсунул клоуна.который гарантированно не прошел.вот и остался труха.или ты не участвовала?ну,в михоподдержке? Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 9374
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Заспокойся і залиш у спокої Міхо. Він не завдав Україні жодної шкоди, на відміну від коаборанта і мародера Порохохряка
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жодної шкоди?а непродаж одеського припортового з впвшою до мінімуму ціною?а діячі культури,які заполонили україну,наче таргани?
а нова гілка зради,міхуелєлюби?
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Пля..Гига ..! Міхо вже давно су.... барижні вивезли .а ти ще на його гониш
.Зміняй *методу * Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 7864
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але ж ви,тут залишились Учасника "Автомайдану" поранили з рушниці у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 2768.в очікуванні чергового месії.тому це актуально.
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Ціну на припортовий Саакашвілі встановлював ? Чи може аукціони з продажу держмайна він організовує ? Таке відчуття що вас порохоболів в Сколково на роботу влаштовують попередньо відхерачивши бітою по голові (на всяк випадок). Ну і як результат там всі не при розумі працюють над коментами.
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а пошукай,чий прокурор с грузинським призвіщем припинив продаж,заарештувавши активи
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Винен бо не давав красти порохоригам. Таргани це- соєва гоп-компанія, що не дає Україні розвиватися.
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Гыга, ты по Фрейду выдаешь кацапо-рыговскую суть современного порохизма. Значит не партия БудкиПП и не местный ее актив выдвигает от себя достойных кандидатов в меры Одессы, а единолично назначенный главарем гауляйтер области? Ой, как неудобно получилось
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о,усі мертвечуковці вже тут...с мириною у засідці Учасника "Автомайдану" поранили з рушниці у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 8709
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Гыг, коли тебе тут не було декілька днів ти виглядав розумнішим. Щезни ще хоч на тиждень.
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расслабились тут без меня...легкой жизни ищете,кацапня?
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Гига! Твій дебіізм прогрессує з кожним твоїм новим "висером". Методичку "посіяв"? Ну яким боком тут Саакашвілі?
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А зачем делать акцент на (участник Автомайдана, участник Майдана и т.п.)? На Майдане в Киеве и по всей Украине участвовали миллионы людей и Шо? Почти вся Украина так или иначе участвовала в этих событиях...
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тут вообще название статьи не соответствует..размах на рубль-удар на копейку..
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Я одного автомайдановца знаю, так тот вор и бандит еще тот, не говорю о всех ни в коем случае,но среди них контингент всякий есть
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Ага, участвовали и участвуют, лёжа на диване...
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Юрій Каракай‏ @karakay67 15 ч.15 часов назад

Тут многие радуются раскрытию всей агентуры ГРУ РФ, некоторые даже вздохнули облегченно. Напрасно ! Практически каждый россиянин, по заданию родины, попрыскает вам на дверную ручку или насрёт на коврик, будь то в Солсбери или в Жмеренке .
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Расстрелянный заявил, что полиция задержала не тех, кто его расстрелял. Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 5486
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21 марта состоялась сессия Одесского городского совета на которой за 1 гривну инженерные сети водоснабжения отданы в руки частной компании. Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 7805 Но это только на первый взгляд. Если присмотреться повнимательнее, окажется, что такой стратегический ресурс, как вода в нашем городе уже практически полностью передан в руки бандитов. Теперь с Одессой можно делать все, что угодно. Вы ведь представляете себе, что будет, если город оставить на пару дней без воды?Грабеж года: как жизнь одесситов оказалась в руках бандитов - Громадське Слідство Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 7805
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С грузинской мафией что то не поделили, теперь те их "пугают"
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Это WOG-овская заправка недалеко от парка Горького.
Иногда там заправляюсь. Учасника "Автомайдану" розстріляли у власному автомобілі в Одесі - Цензор.НЕТ 3314
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А чого так одразу-сцикуни? Чи багато героїзму в тому, що активісти без спротиву гинуть?
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Чепига приехал и совершил преступление, а долбоеб кричит власть виновата, жить по новому. Границы закройте когда война идёт, тогда и порядок будет
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Судя по исполнению, задачи убить не было, пугали.
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Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск, - Роговик.

Генпрокурор Луценко однією цитатою пояснив усе, що відбувається навколо нападів на активістів та постійного «відмазування» корупціонерів. "Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів".

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Тобто Луценко відверто каже:

1) активістів вбивають і катують, бо вони не люблять чинну владу, через те, що вона займається корупцією і зрадою національних інтересів,

2) усі напади ніхто не розслідує, бо «неякісна робота правоохоронних органів», тобто Луценко визнає, що сам працює неякісно, бо певно нема бажання захищати активістів від бандитів при владі в Києві та на місцях,

3) можна зробити висновок, що усі ТОП-корупціонери яких виправдовують один за одним отримали «індульгенції», бо люблять чинну владу, її друзів-бандитів і їх друзів-непрацюючих правоохоронців.

У сухому залишку. 50 нападів на активістів за 2018 рік з яких 5 померло і десятки назавжди покалічені. Жодного замовника не виявлено і не покарано. Вимоги громадськості, у тому числі на акції «Ніч на Банковій» про скликання РНБО та розгляд проблеми на загальнодержавному рівні, створення парламентської комісії та публічний звіт Авакова будуть проігноровані.

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Зате, тим часом, з Насірова зняли електронний браслет, суд зруйнував головний доказ у справі схеми з паливом Міноборони на 150 мільйонів, прокуратура відмовилась розслідувати справу Мосійчука. До того усі звинувачення були зняті з сина Авакова, міністра уряду Януковича Злочевського та інших. З свіжого, то уряд хоче віддати 4 мільярди Ахметову через пріоритет на газове вугілля, Spiegel пише, що Україна втрачає 750 мільйонів євро щороку на податкових махінаціях, а Independent пише, що влада звільнила від відповідальності Кернеса в обмін на підтримку на виборах 2019 року. На свободу випустили навіть антимайданівця «Топаза».

Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу за її незаконні та антидержавні рішення, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск; крадеш разом з нами - отримуєш від нас захист і повну реабілітацію.

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Олексій РОГОВИК
[Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск, - Роговик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1538236457-lutsenko-chitko-poznachiv-formulu-vladi-kritikuesh-vladu-.html
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Нах менты только кинологов вызвали, если напавшие на машине свалили. Можно ещё почерковедов и киберполицию притащить на место.
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шо ви шипилявите, вам жуби вибили чи шо ?
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видно не зря прислали в Одессу ОПГ мусора в помощь трухановской ОПГ.
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Такое впечатление в последнее время, что в Одессе сплошные активисты и автомайдановцы... даже мафиозные разборки стараются в политическое поле загнать
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больше нужно оставлять недобитых рыговско-ПИД....рашенских Гандонов на свободе и в креслах мера вилкул,мамай, труханов(капитан) и т.д
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Автомайдановцам труха как раз нравится, говорят, что он Одессу любит...
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какие пламенные рЭволюцЫонЭры на Доджах)
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Зачистки патриотов перед выборами. Пэдро сам себя на второй срок собрался назначить, не смотря на отрицательные рейтинги.
Народ, готовьтесь к Майдану.
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Когда явных бандитов полиция будет ликвидировать на месте в их логовах, когда кабинетных воров будут брать за жабры с конфискацией, когда будут арестованы зарубежные счета чиновничьих предателей, тогда в активистов на улице не будут стрелять.
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При бандите Януковиче такого бандитизма не было.
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давно пора дать отпор распоясавшемуся агрессору
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчастник "Автомайдана" ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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