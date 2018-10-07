 Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Нападение произошло примерно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов в него и скрылись с места происшествия.





Как утверждает местное издание "Думская", ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.

В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.

По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля "Фольксваген" белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля "Додж".

Пострадавший доставлен в больницу.

Позже "Автомайдан" выпустил заявление, что пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к организации.







Фото - odnews.info

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На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена".

Сообщается, что полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.