 Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Нападение произошло примерно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов в него и скрылись с места происшествия.
Как утверждает местное издание "Думская", ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.
В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.
По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля "Фольксваген" белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля "Додж".
Пострадавший доставлен в больницу.
Позже "Автомайдан" выпустил заявление, что пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к организации.
Фото - odnews.info
На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена".
Сообщается, что полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.
Народ, готовьтесь к Майдану.
Упс...….кто-то забил болт на все ваши "потешные" зачистки.
Вчерась на 0.48 юа писали,что личное охранное агенство трухи,типа муниципалка, УЖЕ насчитывает больше 2.000 гопарей.
https://www.unn.com.ua/uk/news/1756178-strilyanina-v-odesi-pidozryuvanikh-zatrimano
Одесский "автомайдан" давно открестился от Резвушкина, это обычная титушка напялившая табличку "майдан", в частности он участвовал в силовом разгоне антитрухановского майдана в Одессе.
Тимур очень просит не забывать про него и помочь, как только это возможно. Он также сказал, что ему грозит срок от 15 лет до пожизненного, или смерть - сообщает источник.
И мякотка: "Полиция задержала стрелявших в «автомайдановца»: конфликт связан с лотомаркетами"
Что и требовалось доказать
-Це політичний терор спрямовуваний рукою москви, Але якщо ЛІВОохоронці в Україні злочинців "не знаходять", то це спільна акція Путіна-Потроха!!!
- Сепарів СБУ відпускає на волю за програмою "тебе чекають дома". Патріотів за любу провину, в т.ч. заказну дезінформацію- Судять. Росіян, які воюють за Україну - віддають Пуйлу