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 Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киевском районе Одессы во время остановки на светофоре злоумышленники расстреляли автомобиль и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

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Нападение произошло примерно в 11 часов вечера на Люстдорфской дороге. Предварительно установлено, что на светофоре возле автозаправки к одному из автомобилей подъехала другая машина, из которой вышли несколько человек, совершили несколько выстрелов в него и скрылись с места происшествия.

Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 01
Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 02

Как утверждает местное издание "Думская", ранили одного из активистов организации "Автомайдан Одесса", лидером которой является Евгений Резвушкин.

В самом "Автомайдане" эту информацию подтвердили.

По данным очевидцев, около 23:00 несколько человек вышли из автомобиля "Фольксваген" белого цвета и выстрелили из помпового оружия в водителя автомобиля "Додж".

Пострадавший доставлен в больницу.

Позже "Автомайдан" выпустил заявление, что пострадавший во время стрельбы в Одессе не относится к организации.

Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 03
Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 04
Мужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе 05

Фото - odnews.info

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На месте работает следственно-оперативная группа и кинологи с собаками. В городе введен оперативный план "Сирена".

Сообщается, что полиция располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3090022
 
 
 Топ комментарии
 
А когда Одессу отдавали на откуп труханову ждали чего-то другого?
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Заспокойся і залиш у спокої Міхо. Він не завдав Україні жодної шкоди, на відміну від коаборанта і мародера Порохохряка
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Нах менты только кинологов вызвали, если напавшие на машине свалили. Можно ещё почерковедов и киберполицию притащить на место.
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шо ви шипилявите, вам жуби вибили чи шо ?
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видно не зря прислали в Одессу ОПГ мусора в помощь трухановской ОПГ.
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Такое впечатление в последнее время, что в Одессе сплошные активисты и автомайдановцы... даже мафиозные разборки стараются в политическое поле загнать
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больше нужно оставлять недобитых рыговско-ПИД....рашенских Гандонов на свободе и в креслах мера вилкул,мамай, труханов(капитан) и т.д
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Автомайдановцам труха как раз нравится, говорят, что он Одессу любит...
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Эт тебе конечно же сказала медсестра Которая уколы делала Конечно это 100% инфа Медсестра дурдома под Тверью Всегда осведомлена о том что происходит в Одессе
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В отличии от тебя, якутский сифилитик, я в Одессе живу...
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Ла-а а как же ты в рашенском дурдоме оказалась ?На трамвае с Лузановки приехала Оченнь интересно Продолжай кацапа Вы дурики бываете так забавны и такое можете выдумывать Якутский сифилитик а есть еще чукчанский сифилитик и калмыцкий сифилитик Кстати лера ты блюди себя гшоворят по кацапии спидон гуляет Ты хоть и шизофреничка и не всякий на тебя позарится Ну а вдруг ? Удручающая будет картина Кончина от спидона в дурдоме
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какие пламенные рЭволюцЫонЭры на Доджах)
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Однозначно. Вон, выше две кацапско-соевые трухолизки уже об этом заявили.
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Только те грузины, что посмели стать "агентами Кремля", против самого честного госслужащего-олигарха.
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намекаешь,что опять пора их к *миру принуждать*,мордвин-чебурашка?
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Зачистки патриотов перед выборами. Пэдро сам себя на второй срок собрался назначить, не смотря на отрицательные рейтинги.
Народ, готовьтесь к Майдану.
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Когда явных бандитов полиция будет ликвидировать на месте в их логовах, когда кабинетных воров будут брать за жабры с конфискацией, когда будут арестованы зарубежные счета чиновничьих предателей, тогда в активистов на улице не будут стрелять.
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При бандите Януковиче такого бандитизма не было.
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"Тихая Одесса")))
Упс...….кто-то забил болт на все ваши "потешные" зачистки.
Вчерась на 0.48 юа писали,что личное охранное агенство трухи,типа муниципалка, УЖЕ насчитывает больше 2.000 гопарей.
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Для тех кто не в курсе.
Одесский "автомайдан" давно открестился от Резвушкина, это обычная титушка напялившая табличку "майдан", в частности он участвовал в силовом разгоне антитрухановского майдана в Одессе.
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Сообщается, что полиция якобы располагает информацией о лицах, совершивших стрельбу. Сейчас принимаются меры по их задержанию, вернее видимость мер по по задержанию. это и всё. В Украине продажные правоохранительные органы не оказывают помощь ветеранам АТО да и всем проукраинским гражданам а наоборот преследуют их в том числе и экстрадируют во вражескую фшистскую паРашу. А недавно экстрадированный из Украины лютым врагам в в проклятую Россию по запросу палачей ФСБ украинский доброволец ингуш Тимур Тумгоев, которого там называют боевиком ИГИЛ, был жестоко избит во время этапирования и частично утратил память, передает "Кавказ.Реалии".
Тимур очень просит не забывать про него и помочь, как только это возможно. Он также сказал, что ему грозит срок от 15 лет до пожизненного, или смерть - сообщает источник.
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Та шо ж такое‏ @AlekseyOdessa

И мякотка: "Полиция задержала стрелявших в «автомайдановца»: конфликт связан с лотомаркетами"
Что и требовалось доказать
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В Киеве седня закрыли дороги полгорода мало и так пробок так вопще остаяовили движение- Може к кому скорая шоколадным похй Есть деньги лишние переведите престарелым с пенсией 1200 грвн или в детский дом
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Спортивное мероприятие,мордва, через три часа откроют ,раскукарекался...
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-Це не просто бандитизм 90-х... Бо не вбивають членів коаліції БПП-НФ-Оппоблоку і не нищать їх майно, а вбивають АТОвців-добробатів-правосеків-автомайданівців, тобто нападають і вбивають саме патріотів України. А винних "не знаходять", а якщо знаходять, то не садять
-Це політичний терор спрямовуваний рукою москви, Але якщо ЛІВОохоронці в Україні злочинців "не знаходять", то це спільна акція Путіна-Потроха!!!

- Сепарів СБУ відпускає на волю за програмою "тебе чекають дома". Патріотів за любу провину, в т.ч. заказну дезінформацію- Судять. Росіян, які воюють за Україну - віддають Пуйлу
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"прохвисионально" сработали -даже гильзы оставили....
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Кум Порошенка відпустив Топаза,а друг Порошенка Труханов вбиває проукраїнських активістів і вояків,які воювали на Донбасі з русофашистами.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина ранен из ружья в собственном автомобиле в Одессе. ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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