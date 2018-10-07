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 Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта

За прошедшие сутки, 6 октября, ситуация в районе проведения операции на Донбассе оставалась контролируемой Объединенными силами. Российские оккупанты 25 раз атаковали позиции наших войск. При этом враг 6 раз применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

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Противник вел прицельный огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Луганское, Майское, Шумы, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Позиции Объединенных сил в районе Лебединского оккупанты обстреливали из артиллерии калибра 122 мм и минометов 82-го калибра. Также огневому воздействию из минометов калибра 82 мм подверглись опорные пункты наших войск вблизи Луганского, Шумов и Гнутово. Защитники Тавневого были обстреляны из минометов 120-го калибра. По защитникам Крымского, Луганского и Гнутово кроме того велся огонь из вооружения боевых машин пехоты.

Кроме того, вчера утром с территории оккупированного населенного пункта Заиченко артиллерией калибра 122 мм был обстрелян участок местности в районе села Водяное на Приазовье.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

По данным разведки, в течение суток четыре оккупанта были уничтожены и восемь - ранены.

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С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет.

Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта 01
Противник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта 02

Источник: https://censor.net.ua/n3090020
 
   
 Топ комментарии
 
спасибо, что живые!
найскорішого одужання, соколам ясним, тримайтеся!
щиро дякуємо, Героям!
дякую, за те що, ризикуєте кожної хвилини своїм життям за нашу можливість жити і милуватися мирною вранішньою зорею.....
бережіть себе, синочки!
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эта сука хочет "мириться" на условиях кацапстана. капитулировать то есть...
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Бий маскаля, складайте трупи. (Ярош)

І сепарів разом з ними.
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спасибо, что живые!
найскорішого одужання, соколам ясним, тримайтеся!
щиро дякуємо, Героям!
дякую, за те що, ризикуєте кожної хвилини своїм життям за нашу можливість жити і милуватися мирною вранішньою зорею.....
бережіть себе, синочки!
 показать весь комментарий
 
 
С начала суток враг обстрелял позиции Объединенных сил с применением запрещенного вооружения. Так, на один из опорных пунктов наших войск в районе населенного пункта Новолуганское оккупанты ночью совершили огневой налет с применением минометов 120-го калибра. Потерь среди наших защитников нет.Источник: https://censor.net.ua/n3090020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Слова про заборонене озброєння та те, що сепари його використовують стало у статтях буденною справою. Це зрозуміло, бо у Мінську керує Медведчук і подібні йому.
Крим сьогодні є Росією, - Медведчук похвалився відпочинком на півострові

Лідер руху "Украинский вибух" і кум президента Росії Володимира Путіна, коментуючи свій відпочинок у Криму, заявив, що півострів сьогодні де-факто є територією Росії.
Про це він заявив у ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів.

"Крим - місце, яке я любив і люблю. Там я відпочивав і відпочиваю сьогодні, і це не є секретом ні для кого в Україні. Я і в цьому році відпочивав, і в минулому, і буду відпочивати далі", - наголосив політик.
Крім того, він відповів на питання, кому насправді належить Крим.
"Я можу сказати, що Крим, згідно з чинним законодавством та Конституцією, - це Україна. Де-юре - це Україна, а де-факто - це, на жаль, Росія. Хочемо ми з цим погоджуватися чи ні, але за фактом це саме так", - підкреслив він.
Також Медведчук заявив, що з Росією слід вести перемовини та домовлятися щодо претензій, які висловлює Україна. За його словами, не потрібно говорити з позиції образи, позиції помсти й протистояння.
Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук підтвердив інформацію, що його дружина відома телеведуча Оксана Марченко має бізнес в Росії, але керує ним він.
https://24tv.ua/krim_sogodni_ye_rosiyeyu__medvedchuk_pohvalivsya_vidpochinkom_na_pivostrovi_n1043417
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эта сука хочет "мириться" на условиях кацапстана. капитулировать то есть...
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а как его приписали к крупным политикам Украины......
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Одужання та сил захисникам України.
пс.сьогодні вбивця святкує своє ДН, нехай воно буде останнім.
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Желаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость
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Чому війна не триває години?
Коли буде повернутий Крим і лугандас?
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Почему не 40?! Такими темпами скоро будем в Кремле ( бумага все стерпит)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПротивник за минувшие сутки 25 раз открывал огонь: ранены 2 воина, уничтожены 4 оккупанта
 
 
 
 
 
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