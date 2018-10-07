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 В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей. КАРТА

Киевский международный марафон 9th Wizz Air Kyiv City Marathon пройдет в воскресенье, 7 октября. По маршруту забега ограничат движение транспорта.

Об этом сообщается на сайте марафона, информирует Цензор.НЕТ.

"Ограничения транспортного движения – одно из обязательных условий проведения массовых соревнований по бегу. Таким образом, более 11 тысяч участников мероприятия, среди которых есть дети, люди преклонного возраста и люди с инвалидностью получат гарантию безопасности на трассе забега", - пишут организаторы.

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Перекроют такие улицы:

  • Европейская площадь – 08:00 до 16:00
  • ул. М. Грушевского – с 08:00 до 15:00
  • Петровская аллея – с 08:00 до 14:30
  • Парковая дорога – с 08:00 до 14:30
  • Днепровский спуск - с 08:00 до 12:20
  • аллея Героев Крут – с 08:00 до 12:20
  • ул. Лаврская – с 08:00 до 12:20
  • ул. Заперечная – с 08:00 до 12:20
  • бул. Дружбы Народов – с 08:00 до 12:30
  • мост Патона – с 09:20 до 12:00
  • просп. Соборности – с 09:00 до 12:00
  • Лыбедская площадь – с 08:00 до 12:30
  • ул. Большая Васильковская (от пл. Лыбидской к ул. Физкультуры) – с 08:00 до 13:00
  • ул. Большая Васильковская (от вул. Физкультуры до бул.Т. Шевченко) – с 08:00 до 16:00
  • Владимирский спуск – с 09:00 до 14:00
  • ул. Петра Сагайдачного – с 09:00 до 14:00
  • Контрактовая площадь – с 09:00 до 14:00
  • ул. Константиновская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Притисско–Никольская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Хорива – с 09:00 до 14:00
  • ул. Верхний Вал – с 09:00 до 14:00
  • ул. Нижний Вал – с 09:00 до 14:00
  • ул. Почайнинская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Введенская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Волошская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Оболонская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Межигорская – с 09:00 до 14:00
  • ул. Глыбочицкая – с 09:20 до 14:00
  • ул. Вячеслава Черновола – с 09:20 до 14:00
  • ул. Златоустовская – с 09:20 до 14:00
  • ул. Павловская – с 09:20 до 14:00
  • ул. В. Винниченко – с 09:20 до 14:00
  • ул. Обсерваторная – с 09:30 до 15:00
  • ул. Сечевых Стрельцов – с 09:30 до 15:00
  • Львовская площадь – с 09:30 до 15:00
  • ул. Большая Житомирская – с 09:30 до 15:00
  • ул. Десятинная – с 09:30 до 15:00
  • Михайловская площадь – с 09:30 до 15:00
  • парк "Владимирская горка" – с 09:30 до 15:00
  • ул. Трехсвятительская – с 09:30 до 15:00
  • Владимирский проезд – с 09:30 до 15:00
  • Софийская площадь – с 09:30 до 15:00
  • ул. Владимирская – с 09:30 до 15:00
  • бул. Т. Шевченко – с 09:45 до 15:45
  • площадь Победы – с 09:45 до 15:45
  • просп. Победы – с 09:45 до 15:45
  • ул. Саксаганского – с 09:45 до 15:45
  • ул. Жилянская – с 09:45 до 15:45

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Организаторы приносят извинения и рекомендует водителям заранее планировать свое передвижение по городу альтернативным маршрутом, учитывая график перекрытия.

В связи с проведением международного марафона в Киеве 7 октября перекроют 40 улиц и семь площадей 01

Источник: https://censor.net.ua/n3090016
 
 
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Опять Киев в пробках станет, задолбали..поднимите уже цену на бензин я согласен и дороже платить лишь бы в пробках не стоять...
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