 Пищеблок детского сада на Хмельнитчине, где отравились дети, временно закрыли, - Госпродпотребслужба

Об этом Громадському радіо сообщила начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и организации расследования вспышек Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области Елена Иваськив, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, такое решение было принято по итогам проверки.

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"По результатам проведенной проверки, установлено было нарушение требований законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и вынесено решение о временном приостановлении функционирования пищеблока детского сада", - рассказала Иваськив.

Она добавила, что среди основных нарушений - использование пищевых продуктов без сопроводительной документации.

Напомним, из-за отравления в детском саду в городе Нетешин Хмельницкой области госпитализировали 31 человека, среди них 26 детей. Полиция открыла уголовное производство.

В помещении детского сада провели дезинфекцию. Эпидемиологическое расследование и лабораторные исследования продолжаются - сообщают в лабораторном центре. Специалисты взяли пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывы с объектов окружающей среды.

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