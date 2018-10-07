 Об удерживаемых террористами РФ украинцах в мире почти не знают, Freedom House сообщает о них в Конгресс США, - президент организации Абрамовитц

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил президент организации Freedom House Майкл Абрамовитц в комментарии Радіо Свобода.

По словам главы организации, во время его визита в Украину прошла встреча с родственниками украинцев, незаконно удерживаемых в России, на неподконтрольной Украине части Донбасса и в оккупированном Крыму.

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"Истории этих людей трогают, но, к сожалению, их почти не знают за пределами Украины. Иногда складывается впечатление, что об аннексированном Крыме просто забывают ‒ а там в заключении десятки людей! Наша организация не только собирает информацию о них, но и передает информацию, например, в Конгресс США", – подчеркнул Абрамовитц.

Он также заявил, что провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, на которой Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны Freedom House в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму.

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