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 Об удерживаемых террористами РФ украинцах в мире почти не знают, Freedom House сообщает о них в Конгресс США, - президент организации Абрамовитц

Международная неправительственная правозащитная организация Freedom House не только собирает информацию о заключенных в аннексированном Крыму, но и передает ее в Конгресс США.

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, сообщил президент организации Freedom House Майкл Абрамовитц в комментарии Радіо Свобода.

По словам главы организации, во время его визита в Украину прошла встреча с родственниками украинцев, незаконно удерживаемых в России, на неподконтрольной Украине части Донбасса и в оккупированном Крыму.

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"Истории этих людей трогают, но, к сожалению, их почти не знают за пределами Украины. Иногда складывается впечатление, что об аннексированном Крыме просто забывают ‒ а там в заключении десятки людей! Наша организация не только собирает информацию о них, но и передает информацию, например, в Конгресс США", – подчеркнул Абрамовитц.

Он также заявил, что провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко, на которой Порошенко выразил надежду на поддержку со стороны Freedom House в вопросах освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России, на оккупированных территориях Донбасса и в оккупированном Крыму.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090013
 
   
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Наскільки авторитетна організація Freedom House та кого вона допомогла звільнити?
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Международная неправительственная правозащитная организация , читай внимательно
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Це мені відомо, але не чув про звільнення українських заручників за допомогою Freedom House.
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По крайней мере она напоминает...

С глаз долой - из сердца - вон...
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Да. Они ничего не решают, но сообщают о результатах своих исследований...
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Никого. Ее в ... как это сказать....В общем, ее никто не берет во внимание. Но функционерам это позволяет безбедно жить.
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Ее слушают и к ней прислухатся в цевилизованых странах . По её докладам делают выводи , это факт . Она авторитетна в США , это тоже факт
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После этого глава мида Украины должен застрелися . Если в мире не знают , то за это отвечает мид , а климкин русский засланный козочек
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Много важной работы по напоминанию и без этого, а Freedom House - спасибо...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОб удерживаемых террористами РФ украинцах в мире почти не знают, Freedom House сообщает о них в Конгресс США, - президент организации Абрамовитц
 
 
 
 
 
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