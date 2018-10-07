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 Сотруднику ГПУ, пойманному на взятке в $15 тысяч, сообщено о подозрении, - НАБУ

В субботу, 6 октября, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили прокурору ГПУ о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом").

Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

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По условиям "сделки", 20 тысяч долларов старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - 15 тысяч долларов - как задаток, остальные (5 тысяч долларов) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с содержанием под стражей с альтернативой залога.

Напомним, чиновника ГПУ задержали 5 октября 2018 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3090012
 
 
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Тягніть мотузку до самого генплокулола! Там є за що хватати.
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тепер зрозуміло чого в місцевих та регіональних прокуратурах гробляться кримінальні провадження......хоча це було зрозуміло і раніше....
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Мы все охуенно рады))
Что Сытник очередной раз громко перднет в лужу.
В НАБУ-пидары
Круче чем у ментов.))
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хай навіть буде вихлоп, але і він дає картину що то за реформи у владі, при цьому у вищих ешалонах влади.....
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ГПУ хочуть ліквідувати? Мабуть далі буде, бо зараз просувають НАБУ. Потім пройде час і почнуть ліквідувати НАБУ...
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видимо шлюх накрыли - не пошли на суботник Сотруднику ГПУ, пойманному на взятке в $15 тысяч, сообщено о подозрении, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8793
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Статья 307. Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
...
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим одно из преступлений, предусм...
Подробнее: http://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-307.htm
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а завтра поделится и пойдет прокуВорить следом за брюликовыми
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотруднику ГПУ, пойманному на взятке в $15 тысяч, сообщено о подозрении, - НАБУ
 
 
 
 
 
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