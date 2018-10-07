 Сотруднику ГПУ, пойманному на взятке в $15 тыс., сообщили о подозрении

Как установило следствие, чиновник ГПУ, старший прокурор группы прокуроров в одном из уголовных производств, требовал 20 тысяч долларов за заключение соглашения о признании виновности с двумя лицами, подозреваемыми в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины, на условиях назначения наказания и освобождения от его отбывания с испытанием, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАБУ. В случае отказа от "предложения" старший группы прокуроров угрожал подозреваемым наказанием в виде лишения свободы на срок 11-12 лет.

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По условиям "сделки", 20 тысяч долларов старшему группы прокуроров должны быть оплачены двумя траншами. Первый - 15 тысяч долларов - как задаток, остальные (5 тысяч долларов) - перед направлением в суд заключенных между ним как прокурором в уголовном производстве и подозреваемыми соглашений о признании виновности.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, связанной с содержанием под стражей с альтернативой залога.

Напомним, чиновника ГПУ задержали 5 октября 2018 года.

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