 Связанные с российской разведкой хакеры взломали британский мусульманский телеканал, - Financial Time

По данным The Financial Times, хакеры получили доступ ко всей компьютерной системе и инфраструктуре вещателя, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське радіо.
Как рассказал изданию представитель телеканала, о взломе руководству и сотрудникам Islam Channel сообщили правоохранительные органы Великобритании. Они отметили, что за атакой стоит не "хакер-любитель".
"Они полностью контролировали. Они могли видеть все, что мы делаем. Многие недели мы не могли ни передавать, ни получать электронные письма и чувствовали себя абсолютно беспомощными", - сказал представитель телеканала.
Британские официальные лица подтвердили Financial Times, что целью атаки был Islam Channel. Но мотивы атаки остаются неизвестными.
В то же время, пишет издание, одна из версий заключается в том, что взлом "был частью киберкампании, которую в тот период проводило ГРУ против медиа в Европе".
Напомним, 4 октября, власти Нидерландов заявили, что в апреле 2018 года выслали из страны четверых россиян, которые пытались осуществить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия, среди них: Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин.
Ноутбук, который нашли у подозреваемых, использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии. Один из подозреваемых также участвовал в хакерской атаке на полицию и прокуратуру Малайзии - он пытался получить документы по международному расследованию катастрофы самолета МН17, в которой обвиняют Россию.
В тот же день обвинения выдвинула Великобритания. 5 октября свои претензии высказала Германия.
Кроме того, США обвинили семерых россиян в хакерских атаках на антидопинговые и спортивные организации и лаборатории в США, Нидерландах, Швейцарии и Бразилии. По данным американского следствия, они также причастны к атакам на выборы в США и на энергетическую компанию Westinghouse.
Среди тех, кого обвиняют США - четверо россиян, которых ранее власти Нидерландов обвинила в кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия.
Имена остальных трех фигурантов дела - Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин. Все они - сотрудники Главного управления разведки РФ, отметили в Департаменте юстиции США.
Кроме США и Нидерландов, Россию в хакерских атаках обвинила Канада. В канадском МИД считают, что группа хакеров Fancy Bear / APT28 обнародовала на своем сайте конфиденциальную информацию о спортсменах, которую они незаконным путем изъяли из серверов Международного антидопингового агентства (WADA).
http://viuly.io/uploads/videos/171/485bfc961f3ce3e5f9c5508eed74fb5c5ecc5c31.mp4
шо козломордые, на нары=))
За первый перепост или лайк - 15 суток, за второй - дорога дальняя в казенный дом. Такова вкратце суть предложенных президентом поправок в пресловутую ст. 282 («возбуждение вражды»), по которой только в прошлом году осудили почти пять сотен человек. Многие из них уже сидят. Впору тюремную лирику переписывать: «Сколько я запостил, сколько перепостил, сколько лайков ставил под постом…»
Тому єдине, що вони можуть зробити, на їх погляд, це втягнути до жопи інших.
Але вони не розуміють, що якщо гіпотетично, вони зможуть опустити ще пару інших народів до свого рівня, то їм взагалі кінець наступить ще швидше.
глотнут и оботруться
как все алибабаичи
"В июле 2015 года российская военная разведка осуществила кибератаку на британский исламский телеканал Islam Channel"
Военная разведка (знаменитый "Аквариум" ГРУ) при Совке была самой незаметной, поскольку интересовалась исключительно военными секретами, а сейчас вконец распоясалась
...ну шо тут сказать? -- скажу по-арабски: Аслема ахуя! *)