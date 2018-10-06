 Парламент Ингушетии пересмотрит договор о границе с Чечней, - депутат Ахильгов

Об этом в субботу агентству "Интерфакс" сообщил представитель кабинета министров региона, передает Цензор.НЕТ.
"В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 8 по 15 октября в городе Магас на проспекте имени Идриса Зязикова на площади перед зданием местной телерадиокомпании", - сказал собеседник агентства. По его словам, проведение митинга согласовано при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.
Кроме того, по информации издания, на митинге в центре Магаса 6 октября депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов заявил, что парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней. "Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник", - сказал он, обращаясь к протестующим.
Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.
4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.
Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.
Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами. Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор.
Это не ФСБшная провокация?
В то же время ингуши, проживавшие в западных районах, выражали желание оставаться в федераске. Так, с момента возникновения обоих регионов в составе федераски - более 20 лет - административная граница между республиками официально не была установлена.
Четвёртый раз летаю Белавиа -- самолётик небольшой, на 150 пассажиров, примерно -- справа три ряда кресел, слева два. Моторы сзади у хвоста -- две штуки.
Стюардессы сказали, что самолёт бразильский...
Командир объявляет: Летим на высоте 10 тыс. метров. Скорость 1300 км. в час.
Минск -- Франкфурт Майн, чуть больше, чем за 2 часа долетели. Быстрее Боинга.
Может такое быть -- шо за машинка?
Нормальная скорость.
А раньше сколько занимало?
0 340,29
50 340,10
100 339,91
200 339,53
300 339,14
400 338,76
500 338,38
600 337,98
700 337,60
800 337,21
900 336,82
1000 336,43
5000 320,54
10000 299,53
20000 295,07
50000 329,80
80000 282,54
Франкфурт -- Минск -- на 5 минут быстрее.
Нас отвлекают... а давайте бред обсуждать...!
Та и за 2 часа преодолеть 1300 км как бы совсем не сверхзвуковая скорость.
ничего не совпадает. у бомбадира по 2 сидения и вместимость 50. у остальных движки под крылом
но в белавиа в парке таких нет
Кому верить? ))
И какое отношение религиозно-этические нормы иудаизма, которые писались где то в 598 годах до нашей эры, относятся к политической конъюнктуре в России?
Мы уже это проходили в прошлом столетии, у нас поучитесь.