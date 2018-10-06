 Парламент Ингушетии пересмотрит договор о границе с Чечней, - депутат Ахильгов

Об этом в субботу агентству "Интерфакс" сообщил представитель кабинета министров региона, передает Цензор.НЕТ.

"В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 8 по 15 октября в городе Магас на проспекте имени Идриса Зязикова на площади перед зданием местной телерадиокомпании", - сказал собеседник агентства. По его словам, проведение митинга согласовано при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.

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Кроме того, по информации издания, на митинге в центре Магаса 6 октября депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов заявил, что парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней. "Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник", - сказал он, обращаясь к протестующим.

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

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Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами. Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор.