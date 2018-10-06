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 Парламент Ингушетии пересмотрит договор о границе с Чечней, - депутат Ахильгов

Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга против соглашения о границе с Чечней в период с 8 по 15 октября в столице республики Магас.

Об этом в субботу агентству "Интерфакс" сообщил представитель кабинета министров региона, передает Цензор.НЕТ.

"В правительстве Ингушетии рассмотрено уведомление о проведении массового мероприятия (митинга) с 8 по 15 октября в городе Магас на проспекте имени Идриса Зязикова на площади перед зданием местной телерадиокомпании", - сказал собеседник агентства. По его словам, проведение митинга согласовано при условии соблюдения требований федерального и республиканского законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях.

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Кроме того, по информации издания, на митинге в центре Магаса 6 октября депутат ингушского парламента Сет-Салим Ахильгов заявил, что парламент аннулировал результаты голосования по ратификации договора об административной границе с Чечней. "Мы вновь обсудим этот договор, и будем повторно голосовать в понедельник", - сказал он, обращаясь к протестующим.

Напомним, 26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями.

4 октября депутаты Народного собрания Ингушетии приняли законопроект "Об утверждении Соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чеченской Республикой". Всего на заседании присутствовали 25 депутатов. Как сообщалось, за законопроект проголосовали 17, три депутата высказались против, еще пятеро воздержались. Однако позднее ряд парламентариев пожаловался на фальсификацию при подсчете результатов голосования.

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Ранее парламент получил отрицательный отзыв на упомянутый законопроект от Конституционного суда Ингушетии, который выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чеченской республикой парламентом без проведения референдума.

Вечером 4 октября глава Ингушетии подписал республиканский закон об установлении административной границы между республиками. В соответствии с двусторонним соглашением в течение трех месяцев с момента вступления документа в силу регионам нужно привести в соответствие местные законодательные акты, устанавливающие границы между субъектами. Заседание Народного собрания проходило на фоне несанкционированной акции протеста в Магасе. Митинг, начавшийся в четверг в 8:00, продолжается до сих пор.

Источник: https://censor.net.ua/n3090010
 
   
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Молодца ингуши - кадырка утерся. Страшно когда будет замочить своего первого кадыровца - будет для ингуша весомее чем рамзану русака.
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Похоже, как соперничали две лилипутские страны в приключениях Гулливера.
Это не ФСБшная провокация?
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Всего лишь война за ресурсы... Кадыров захотел себе территории где есть залежь нефти.
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нет. Это долбанутые на всю голову кацодепутаты в 1992 году снова разделили бывшую АССР надвое - без определения границ. Это было связано с тем, что населенные преимущественно чеченцами восточные районы автономии де-факто уже не подчинялись Москве - там уже была провозглашена непризнанная Республика Ичкерия во главе с Дудаевым.
В то же время ингуши, проживавшие в западных районах, выражали желание оставаться в федераске. Так, с момента возникновения обоих регионов в составе федераски - более 20 лет - административная граница между республиками официально не была установлена.
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А кто заставил именно сейчас парламент Ингушетии поднимать этот вопрос?
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а парламент и не поднимал. Этот вопрос подняли жители жители Сунженского района еще в 13-ом году, в связи с ползучим захватом территорий под прикрытием чеченских силовиков.
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Вопрос не в Тему! ...звыняйтэ...
Четвёртый раз летаю Белавиа -- самолётик небольшой, на 150 пассажиров, примерно -- справа три ряда кресел, слева два. Моторы сзади у хвоста -- две штуки.
Стюардессы сказали, что самолёт бразильский...
Командир объявляет: Летим на высоте 10 тыс. метров. Скорость 1300 км. в час.
Минск -- Франкфурт Майн, чуть больше, чем за 2 часа долетели. Быстрее Боинга.

Может такое быть -- шо за машинка?
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Тебя жестоко обманули. 1300 км/ч это больше скорости звука... Пассажирских бортов сейчас таких нет.
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Так и я ж про то... Но 2 часа 10 минут полёта!
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Тебя развели на скорость, что бы оправдать стоимость билета.
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Билет -- копейки. 320 евриков в оба конца. + регистрация у ментов -- 24.
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1600км/2,1ч=760км/ч
Нормальная скорость.
А раньше сколько занимало?
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Боинг 2.30 летит. Туда... ...назад, не точно... -- минут на 10 больше.
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Высота,м Скорость звука, м/с
0 340,29
50 340,10
100 339,91
200 339,53
300 339,14
400 338,76
500 338,38
600 337,98
700 337,60
800 337,21
900 336,82
1000 336,43
5000 320,54
10000 299,53
20000 295,07
50000 329,80
80000 282,54


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Сейчас нет в эксплуатации сверхзвуковых пассажирских самолетов. А бразильцы ("Эмбраэр") вообще никогда сверхзвуковые пассажирские самолеты не строили. Парламент Інгушетії перегляне договір про кордон із Чечнею, - депутат Ахільгов - Цензор.НЕТ 9728
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Минск -- Франкфурт -- 2 часа 10 минут.
Франкфурт -- Минск -- на 5 минут быстрее.
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Расстояние меньше чем 1.600км, 2ч 10м абсолютно стандартное время полета на такое расстояние для не сверх звукового самолета. При скорости 1300 км/ч совсем другое время полета.
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Вращение земли ?
Нас отвлекают... а давайте бред обсуждать...!
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Есть только один Ембраер-Е195 с такой вместимостью, но у него стандартная скорость и двигатели на крыльях. Так что не бразилец.
Та и за 2 часа преодолеть 1300 км как бы совсем не сверхзвуковая скорость.
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Честно говря, я тоже командиру не поверил... ...но хорошая птичка -- не летал раньше на таких. Новая! Стюардессы, типичные беларуски -- не очень красивые, но очень душевные...*)
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Не, это был не Ембраер-Е195. На ЯК-42 похож -- движки у хвоста.
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Возможно канадский Бомбардир-1000, у него в стандарте 100 человек и двигатели за крыльями. Та и по скорости в 750 км/ч как раз подходит
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Лан, замнём... ...я думал кто-то точно знает? ...ехаем в Тему обратно...*)
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https://belavia.by/o-kompanii/park-vozdushnyh-sudov/
ничего не совпадает. у бомбадира по 2 сидения и вместимость 50. у остальных движки под крылом
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Та я ж грю: движки у хвоста! ...слёту свечкой стоит -- аж вжимает в сидуху... ...на посадку идёт с закрытыми закрылками -- перед самой землёй чуток открывает... -- я всегда сзади место беру, у окна. Тормозит моторами.
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Все нашел я твой самолет McDonnell Douglas MD-88

но в белавиа в парке таких нет
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Если вспыхнет там по настоящему, мало никому не покажется.
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"Информации о планах парламента пересмотреть вопрос о соглашении у нас нет", - сообщил помощник главы республики Артём Перехрист.
Кому верить? ))
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Вообще то Талмуду ))
И какое отношение религиозно-этические нормы иудаизма, которые писались где то в 598 годах до нашей эры, относятся к политической конъюнктуре в России?
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Ну да, это не подростков по Тверской гонять, там пришедшим их усмирять ОМОНовцам бошки отрежут на раз два
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И тем не менее. Ничего не помешает России устроить там ковровые бомбежки если дело примет военный оборот.
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Документ предусматривает равноценный обмен территориями.....

Мы уже это проходили в прошлом столетии, у нас поучитесь.
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Якщо рівноцінний обмін - то чому невдоволення ?
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