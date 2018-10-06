EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины, Происшествия
  1239  31
Все про:Соболев Сергей (757) Запорожская область (602) Батькивщина (1730) Брыль (4)

 "Батькивщина" дала оценку инцидента с избиением запорожского чиновника - теперь слово за правоохранителями, - Соболев

Партия "Батькивщина" исключила Андрея Акритова, предположительно, причастного к избиению председателя государственной исполнительной службы Приморского района Запорожской области Сергея Гогунского.

О решении партии сообщил заместитель руководителя фракции Сергей Соболев, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт политсилы.

"Для нас нет неприкасаемых. Мы считаем, что перед законом все должны быть равны. Теперь задача правоохранителей разобраться в деталях инцидента", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко продолжает сотрудничать со страной-агрессором Россией, - "Батькивщина"

В то же время, депутат призвал губернатора Запорожской области Константина Брыля, который и распространил информацию об инциденте, не спекулировать на деле и не мешать расследованию.

По словам Сергея Соболева, для "Батькивщины" партийная репутация во все времена была не пустым звуком, "чего точно не скажешь о партии председателя ОГА - БПП".

"Напомнил бы господину Брылю о депутате Бердянского горсовета Викторе Цуканове, видеодоказательства получение взятки которым являются неопровержимыми. И о задержании за аналогичное преступление только что избранного главы общины Вольнянского района Анатолия Клименко. О его соратнике Сергее Валентирове, чья семья фигурирует на фото с заказчиком убийства бывшего бойца АТО Виталия Олешко с позывным Сармат. В конце концов, о прогулках самого господина Брыля по Днепру на незарегистрированном катере областного управления рыбоохраны, на котором его родственник на следующий день "накатался" до такого состояния, что это привело к смерти одного и увечьям другого пассажира", - заявил Сергей Соболев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сыроид с листовками, поклон Добкина Левочкиной и задумчивый Фельдман, - рабочий день Рады 4 октября. ФОТОрепортаж

Как отметил заместитель руководителя фракции, упомянутые им лица до сих пор имеют партийные билеты БПП.

Напомним, 5 октября губернатор Запорожской области Константин Брыль написал в Facebook, что в Запорожской области похитили и запугивали главу государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Он утверждал, что к этому причастен некий Андрей Анатолиевич Акритов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090008
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Впереди выборы. И все помнят как Батькивщина защищала нардепа в Полтавской области , убившего крестьянина. А теперь "правильными" стали ?
 показать весь комментарий
 
 
не в пример БПП или НФ, о остальніх рігах я вообще молчу.
 показать весь комментарий
 
 
Ты ошибаешься - бютовец Виктор Лодзинский, экземпляр которому нет равных
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Лодзинский, бютовская гнида который с друзьями издевались, а после убили человека только за то, что он зашел на территорию леса. Территорию которую Виктор Лодзинский, не без помощи партии БЮТ украл у государства. БЮТ,а сегодняшняя Батькивщина, земельные аферисты, 80% из которых, являются собственниками элитных земельных участков в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
Та тільки в Києві? Де їх тільки земля не вродила.....такі праведні, аж жах. Чого тільки Юля коштує- виїхала на майдан на інвалідній колясці в каблуках, в яких молода дівка не всяка піде, хребет у неї сильно болів.....
 показать весь комментарий
 
 
Тривиальная предвыборная мазня. Кто кого гуще
 показать весь комментарий
 
 
Много "Родины" стало на сайте. Кого интересует, что там политический пенсионер Сирожа Соболев буркнул? 20 лет назад он клеймил Тимошенко позором, а теперь - вибратор правая рука. "Батькивщина" дала оценку инцидента с избиением запорожского чиновника - теперь слово за правоохранителями, - Соболев - Цензор.НЕТ 2932
 показать весь комментарий
 
 
Ну, коль так, то расскажи ка нам сколько вчерашних рыгов в шоколадном блоке сейчас?
 показать весь комментарий
 
 
Варовка наносіт атвєтний удар Лавочнику. "Батькивщина" дала оценку инцидента с избиением запорожского чиновника - теперь слово за правоохранителями, - Соболев - Цензор.НЕТ 8931
 показать весь комментарий
 
 
Какие все правильные пред выборами. Аж слеза накатилась...
 показать весь комментарий
 
Подвиги членів Батьківщини: Лозінський (судили, unian.ua/society/352873-lozinskomu-svitit-dovichniy-termin-za-safari.html) - сафарі на людей в Голованівську, кажуть загиблий депутат Черкас Гура 15 років тому вбив свою дружину (24tv.ua/ru/pogibshij_v_cherkassah_deputat_gura_15_let_nazad_ubil_svoju_zhenu__smi_n975583) , тепер Акритов. Чистота рядів для ВО "Батьківщина" - це святе.....Ви праві, пане Соболєв.....
 показать весь комментарий
 
 
Юля В.,верните во фракцию Портнова,он "честный" пОцан...
 показать весь комментарий
 
 
Юля не воровка, но... ...хто б её перед выборами в декрет отправил? ...а я уже занят...*)
 показать весь комментарий
 
 
Газова Королева України,це почесне звання навіки..............
 показать весь комментарий
 
Ещё никто толком не понял "шо то було", а в БЮТ выводы сделали и Соболев громогласно отчитался. Не рановато ли? Слегка подозрительно.
 показать весь комментарий
 
Тимошенко вокруг себя всегда собирала редкостных мерзавцев. Вспомнить хотя бы Портнова, Лозинского, Савченко, Королевскую, Онищенко, Ляшко, Лебедева, Олейника... Десятки их. А в областях - сплошной криминалитет. "Батьківщина" дала оцінку інциденту з побиттям запорізького чиновника - тепер слово за правоохоронцями, - Соболєв - Цензор.НЕТ 3932
 показать весь комментарий
 
 
Ну, Савченко Тимошенко сама до себе приписала, вона за БЮТ не бігала як собака за кісткою, а інші прибігали, як тільки влада мінялась. Згадую на цю тему кіно "Весілля в Малинівці", там Попандопало надзвичайно позитивний герой "Батьківщина" дала оцінку інциденту з побиттям запорізького чиновника - тепер слово за правоохоронцями, - Соболєв - Цензор.НЕТ 6738
 показать весь комментарий
 
Старший брат народного депутата від БПП Олега Барни та голови Тернопільської ОДА Степана Барни сидить у польській в'язниці за вбивство та розбій.
 показать весь комментарий
 
 
Во-во, маємо партії, створені олігархами і які вони міняють від виборів до виборів для народу......і жодної партії від народу.....немає Леніна, не має, а жаль, той би дав просратись баригам.
 показать весь комментарий
 
у тебя буденновка на замахе упала.
 показать весь комментарий
 
Кстати сегодня 6 октября 1952 года Джугашвили начал последнюю "чистку" партии,вместо 8 членов Политюбро,Сралин ввел в него новых 25 членов партии... "Батьківщина" дала оцінку інциденту з побиттям запорізького чиновника - тепер слово за правоохоронцями, - Соболєв - Цензор.НЕТ 6356
 показать весь комментарий
 
Ну справедливости ради можно сказать что в "батькивщие" как ни в одной другой побывало дофига отборных мразей, само собой и есть...и когда в 10 ом Овощ стал презом, то именно тушки из БЮТа которых Юля выбирала лично, стали опорой Овоща в раде, и усадили её в коляску!
 показать весь комментарий
 
А когда из партии сывочолой паскуды исключат Барну?
 показать весь комментарий
 
Кавказ бурлит,как я и предпологал в 2014 году.... "Батьківщина" дала оцінку інциденту з побиттям запорізького чиновника - тепер слово за правоохоронцями, - Соболєв - Цензор.НЕТ 9628
 показать весь комментарий
 
БЮТ земельные афферисты - кто является собственниками карьеров в Украине? Бютовцы. Причем отбирались карьеры самыми наглыми методами. Известны случаи когда представители БЮТ, в наглую отбирали у людей, земли застроечного предназначения только потому, что под слоями земли имеются залежни песка и камня. Массовые протесты и митинги по регионам не давали никаких результатов. Эту сволочь вместе с партией линчевать нужно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" дала оценку инцидента с избиением запорожского чиновника - теперь слово за правоохранителями, - Соболев
 
 
 
 
 
 вверх