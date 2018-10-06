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Все про:Минобороны (5375) НАТО (6030) Норвегия (354) учения (1886)

 Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны

Группа украинских офицеров неделю находилась в штабе Объединенного оперативного командования НАТО "Неаполь", где проходила командно-штабная тренировка в рамках подготовки к Стратегическим военным учениям Североатлантического альянса "Trident Juncture 2018".

Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск пройдет на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Кроме 29 стран Альянса, в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсе и Финнмарк.

"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед", - сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

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С сентября этого года пять украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции. Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.

Источник: https://censor.net.ua/n3090007
 
   
 Топ комментарии
 
В Україні за 4 роки "нічого не змінилося" (12). Лише дрібниці:
асоціація з ЄС,
безвіз;
Томос - створення помісної церкви;
створення нової армії;
децентралізація сфер управління українськими громадами, що призвела до збільшення в півтора рази доходів місцевих громад;
початок судової реформи - створення нового Верховного Суду та запуск процедури створення нових судів нижчої інстанції;
створення антикорупційних органів та запуск процедури формування Антикорупційного суду;
електронне декларування статків державними службовцями;
держзакупівлі через Прозоро;
здешевлення закупівлі ліків через закупку напряму, а не через посередників;
ремонт доріг, масштаби якого в минулі роки за відсутності війни були в рази меншими;
початок деолігархізації - повернення державі Укрнафти, Укртранснафти, націоналізація Приватбанку;
корпоратизація держпідприємств;
запуск пенсійної реформи;
запуск реформи освіти;
запуск медичної реформи;
декомунізація сфери культури, пам'ятників, географічних назв і внаслідок цього свідомості;
квоти на українську мову на телебаченні та радіо;
початок фінансування українського кіно;
заборона кремлівських ЗМІ і соціальних мереж.
За ці 4 роки в країні було зроблено незрівнянно більше, ніж за попередні 23... Не помічати всього цього може лиш той, хто бреше, чи той, кому ці зміни не до душі...
P.S. Чи не за ці дрібниці ми в більшості стояли ще на першому - помаранчевому Майдані?
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Долг Николая Азарова и Юлии Тимошенко в сумме составлял 45 миллиардов долларов на 1 января 2014 года...Сейчас стал меньше,поскольку правительство Гройсмана его частичо погасило... Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны - Цензор.НЕТ 68
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НЕПТУН, ГРОМ-2, ВІЛЬХА, ОСКІЛ, ДЖАВЕЛІН...
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и правильно, надо тренироватся, вот единственное что то не сходится, ведь Украина всем надоела и все о ней забыли ещё три годины назад, ну так же вещали все те всёпропалисты.
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я то помню и зрадисты злятся, как это так, не сбились их прогнозы.
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Агрессором выступает выдуманная страна Муринус

К чему этот политес? Не проще ли просто написать королевство засрахия Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2978
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это на местном сленге так мордор называет.
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Там неподалік Мурманська область, мабуть звідти і чекають асвабадітєлєй.
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В Україні за 4 роки "нічого не змінилося" (12). Лише дрібниці:
асоціація з ЄС,
безвіз;
Томос - створення помісної церкви;
створення нової армії;
децентралізація сфер управління українськими громадами, що призвела до збільшення в півтора рази доходів місцевих громад;
початок судової реформи - створення нового Верховного Суду та запуск процедури створення нових судів нижчої інстанції;
створення антикорупційних органів та запуск процедури формування Антикорупційного суду;
електронне декларування статків державними службовцями;
держзакупівлі через Прозоро;
здешевлення закупівлі ліків через закупку напряму, а не через посередників;
ремонт доріг, масштаби якого в минулі роки за відсутності війни були в рази меншими;
початок деолігархізації - повернення державі Укрнафти, Укртранснафти, націоналізація Приватбанку;
корпоратизація держпідприємств;
запуск пенсійної реформи;
запуск реформи освіти;
запуск медичної реформи;
декомунізація сфери культури, пам'ятників, географічних назв і внаслідок цього свідомості;
квоти на українську мову на телебаченні та радіо;
початок фінансування українського кіно;
заборона кремлівських ЗМІ і соціальних мереж.
За ці 4 роки в країні було зроблено незрівнянно більше, ніж за попередні 23... Не помічати всього цього може лиш той, хто бреше, чи той, кому ці зміни не до душі...
P.S. Чи не за ці дрібниці ми в більшості стояли ще на першому - помаранчевому Майдані?
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А шо истчо в методичке накропали? Ничего не забыл? Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны - Цензор.НЕТ 7588
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НЕПТУН, ГРОМ-2, ВІЛЬХА, ОСКІЛ, ДЖАВЕЛІН...
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Грюндиг, за месяц казна Украины потощала на 600 лимонов енотов
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250 миллиардов грн на оборонку, более 10 миллиардов долларов на дороги, 45 миллиардов на погашение долгов 100 миллиардов в год на нужды Украины - не хилый сейчас бюджет у Украины. Не то что после побега яннчары 120 тысяч грн бюджет 40 миллионой страны.
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Російський ВПК знов підвів солдат Путіна: На маневрах потонув новітній броньовик разом з елітними псковськими десантниками
http://patrioty.org.ua/other/rosiiskyi-vpk-znov-pidviv-soldat-putina-na-manevrakh-potonuv-novitnii-bronovyk-razom-z-elitnymy-pskovskymy-desantnykamy-249710.html
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РАБссия задушит НАТО тушонкой Рузвельта и ножками Буша,а Кредит Билла Клинтона в 46 миллиардов долларов Путлер истратит на Нано техгнологии Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны - Цензор.НЕТ 6141 Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны - Цензор.НЕТ 6141
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Долг Николая Азарова и Юлии Тимошенко в сумме составлял 45 миллиардов долларов на 1 января 2014 года...Сейчас стал меньше,поскольку правительство Гройсмана его частичо погасило...
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PROВійсько ( Віськове телебачення ) : наймасштабніші навчання; нові танки та БТР-и для ЗСУ; допомога натівських військових фрндів для ветеранів АТО. ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=brUMOawYC_Q
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Хто там писав, що НАТО на нас наплювать і ми для них ніхто ?
І йобики братимуть участь ? Ню-ню.
За наших я не переживаю: і весною 79-та, і ось зараз 95-та розкішно показали, що вміємо і можемо. Цікаво, кого пошлють в Норвегію.
А от про успіхи - кхм-кхм- борзих мадярів хотілося б почути. А раптом ?
Чи вони здатні тільки істерити і блокувати нашу співпрацю, а від самих - один пшик ?
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НАТО напало на Киев,Львов и даже на Крым с Домбассом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОфицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны
 
 
 
 
 
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