 Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны

Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск пройдет на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Кроме 29 стран Альянса, в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.

Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсе и Финнмарк.

"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед", - сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.

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С сентября этого года пять украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции. Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.