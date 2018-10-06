 Офицеры ВСУ участвуют в учениях НАТО "Trident Juncture 2018", - Минобороны

Активная фаза "Trident Juncture 2018" с участием 45-тысячного межвидового контингента войск пройдет на севере Норвегии в период с 25 октября по 7 ноября 2018 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Кроме 29 стран Альянса, в обучении примут участие воинские подразделения из Швеции и Финляндии.
Командно-штабная фаза учений продлится до третьей декады ноября в органах управления и учебных центрах Альянса от итальянской провинции Кампания до норвежских фюльке Тромсе и Финнмарк.
"По сценарию учений, многонациональная коалиция НАТО проводит масштабную военную операцию по освобождению незаконно оккупированной северной части Королевства Норвегия. Агрессором выступает выдуманная страна Муринус, по очертаниям которой легко угадывается наш северный сосед", - сообщают в пресс-службе оборонного ведомства.
С сентября этого года пять украинских офицеров привлечены к работе в секциях штаба многонациональной коалиции. Они успешно прошли этапы теоретической подготовки и оперативного слаживания и вскоре отправятся выполнять задачи по своим направлениям в Неаполе, Рамштайне и Ставангере.
К чему этот политес? Не проще ли просто написать королевство засрахия
асоціація з ЄС,
безвіз;
Томос - створення помісної церкви;
створення нової армії;
децентралізація сфер управління українськими громадами, що призвела до збільшення в півтора рази доходів місцевих громад;
початок судової реформи - створення нового Верховного Суду та запуск процедури створення нових судів нижчої інстанції;
створення антикорупційних органів та запуск процедури формування Антикорупційного суду;
електронне декларування статків державними службовцями;
держзакупівлі через Прозоро;
здешевлення закупівлі ліків через закупку напряму, а не через посередників;
ремонт доріг, масштаби якого в минулі роки за відсутності війни були в рази меншими;
початок деолігархізації - повернення державі Укрнафти, Укртранснафти, націоналізація Приватбанку;
корпоратизація держпідприємств;
запуск пенсійної реформи;
запуск реформи освіти;
запуск медичної реформи;
декомунізація сфери культури, пам'ятників, географічних назв і внаслідок цього свідомості;
квоти на українську мову на телебаченні та радіо;
початок фінансування українського кіно;
заборона кремлівських ЗМІ і соціальних мереж.
За ці 4 роки в країні було зроблено незрівнянно більше, ніж за попередні 23... Не помічати всього цього може лиш той, хто бреше, чи той, кому ці зміни не до душі...
P.S. Чи не за ці дрібниці ми в більшості стояли ще на першому - помаранчевому Майдані?
http://patrioty.org.ua/other/rosiiskyi-vpk-znov-pidviv-soldat-putina-na-manevrakh-potonuv-novitnii-bronovyk-razom-z-elitnymy-pskovskymy-desantnykamy-249710.html
І йобики братимуть участь ? Ню-ню.
За наших я не переживаю: і весною 79-та, і ось зараз 95-та розкішно показали, що вміємо і можемо. Цікаво, кого пошлють в Норвегію.
А от про успіхи - кхм-кхм- борзих мадярів хотілося б почути. А раптом ?
Чи вони здатні тільки істерити і блокувати нашу співпрацю, а від самих - один пшик ?