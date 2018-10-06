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 В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году

Житель Новодонецкого с оружием в руках "нес службу" на блокпосту неподалеку от Мотеля в Калининском районе Донецка.

"Во время дежурства на блокпосту "Богатырь" к участковому офицеру полиции обратился 41-летний житель поселка Новодонецкого, который рассказал о своей незаконной деятельности в феврале 2015 года, когда находился в составе НВФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к сестре и решил вступить в ряды террористов, чтобы заработать денег", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Донетчины.

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Через месяц наемник покинул ряды террористов, потому, что ему не понравились условия несения службы. После чего он поехал на заработки за границу, где занимался строительством. Впоследствии донетчанин все же решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

На данный момент мужчина дает показания и сотрудничает со следствием.

В отношении участника НВФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что за время пребывания в "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.

Источник: https://censor.net.ua/n3090006
 
 
 Топ комментарии
 
..."ему не понравилось условия несения службы..." Про каяття мова не йде .
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Цей чоловік подібний до тих, яким все навколо не подобається. Ми таких теж на Цензорі бачимо.
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Alex Bond



1 октября в 20:43 ·
К вопросу о коллаборационизме.
Что сделали США когда на них напала Япония?
Для того, чтобы в стране не было пятой колонны, американцы отселили японцев, проживающих в стране, в отдельные районы и ограничили их в правах. И так было до конца войны.
Что сделали чехи с судетскими немцами-коллаборантами, которые орали: «Гитлер приди, Германия введи войска»? - Часть расстреляли, остальных депортировали в Германию.
Что сделали французы с коллаборантами? - Порядка четырех тысяч были казнены, около десяти тысяч подверглись линчеванию (народ сам их казнил), пара тысяч была отправлена на каторгу и еще порядка десяти тысяч получили разные сроки.
Что делают пророссийские коллаборанты и сепаратисты в Украине?
- Они депутаты парламента, занимают разные должности в Кабинете Министров, Министерстве Обороны, СБУ, прокуратуре, в областных, районных и городских администрациях. всем при этом народ удивляется, почему с каждым годом живется в стране все хуже и хуже и почему конца войны не видно? А ларчик открывается просто - пятая колонна в Украине, при полном непротивлении народа, успешно справляется с поставленной Кремлем задачей: Украина не должна существовать как суверенное и независимое государство и украинский народ (при любом раскладе) ни в коем случае не должен жить лучше чем народ в Раше. Для этого начиная с 1991 года планомерно уничтожались в стране целые отрасли производства, уничтожались заводы и фабрики, а стратегически важные и прибыльные предприятия были за бесценок проданы россиянам. Часть из них тут же были порезаны на металлолом, для того, чтобы не создавать конкуренцию российским. В общем полным ходом тормозилось развитие страны и уничтожалась ее экономика. На сегодняшний день, к сожалению, ничего в Украине не изменилось. Нынешняя власть, выбранная нашим мудрым народом, вообще устроила для этого самого народа, экономический геноцид.
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Він мабуть теж розповідав про 3 млрд вкрадених грошей без фактів😁
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???
Специфічний чоловічий гумор про жіночі речі.
Прикол.
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Цей чоловік подібний до тих, яким все навколо не подобається. Ми таких теж на Цензорі бачимо.
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..."ему не понравилось условия несения службы..." Про каяття мова не йде .
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Дійсно так, але прийшов і розповідає про свої "перемоги".
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Бачте, людей з анорексією мізків в прогнозі погоди завжди цікавить не температура повітря, а напрям і швидкість зміни вітру…
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...одни воюют до победного конца, другие до последней зарплаты... -- вторые живут дольше...*)
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Збройні Сили України братимуть участь у навчаннях НАТО «Trident Juncture 2018»

Протягом тижня група українських офіцерів перебувала в штабі Об'єднаного оперативного командування НАТО «Неаполь», де відбулося командно-штабне тренування у рамках підготовки до Стратегічного військового навчання Північноатлантичного Альянсу «Trident Juncture 2018».
Активна фаза «Trident Juncture 2018» за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ відбудеться на півночі Норвегії в період з 25 жовтня по 7 листопада 2018 року. Окрім 29 країн Альянсу, в навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
Командно-штабна фаза навчання триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Трьомсо та Фінмарк. За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає видумана країна «Мурінус», за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід.https://milnavigator.tv/zbrojni-syly-ukrayiny-bratymut-uchast-u-navchannyah-nato-trident-juncture-2018/
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Згідно з мінськими домоленостями - понять і простіть. Бо шо з дебіла взять?!
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Можна його взяти на розмінування у Донецьку область.
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Чудова ідея!треба поспособствувать!)
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Слєдствєнний Камітєт аправєрґаєт ету наґлую ложЬ !

23:01, 06 октября 2018 СК опроверг убийство пилота вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян
Огнестрельные ранения на телах погибших не обнаружены, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом. Крушение вертолета произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе, замгенпрокурора Саак Карапетян, который по данным источника «Интерфакса» курировал расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
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Я тоже хотел куда-то это вставить, но ты опередил В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году - Цензор.НЕТ 3121
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Alex Bond



1 октября в 20:43 ·
К вопросу о коллаборационизме.
Что сделали США когда на них напала Япония?
Для того, чтобы в стране не было пятой колонны, американцы отселили японцев, проживающих в стране, в отдельные районы и ограничили их в правах. И так было до конца войны.
Что сделали чехи с судетскими немцами-коллаборантами, которые орали: «Гитлер приди, Германия введи войска»? - Часть расстреляли, остальных депортировали в Германию.
Что сделали французы с коллаборантами? - Порядка четырех тысяч были казнены, около десяти тысяч подверглись линчеванию (народ сам их казнил), пара тысяч была отправлена на каторгу и еще порядка десяти тысяч получили разные сроки.
Что делают пророссийские коллаборанты и сепаратисты в Украине?
- Они депутаты парламента, занимают разные должности в Кабинете Министров, Министерстве Обороны, СБУ, прокуратуре, в областных, районных и городских администрациях. всем при этом народ удивляется, почему с каждым годом живется в стране все хуже и хуже и почему конца войны не видно? А ларчик открывается просто - пятая колонна в Украине, при полном непротивлении народа, успешно справляется с поставленной Кремлем задачей: Украина не должна существовать как суверенное и независимое государство и украинский народ (при любом раскладе) ни в коем случае не должен жить лучше чем народ в Раше. Для этого начиная с 1991 года планомерно уничтожались в стране целые отрасли производства, уничтожались заводы и фабрики, а стратегически важные и прибыльные предприятия были за бесценок проданы россиянам. Часть из них тут же были порезаны на металлолом, для того, чтобы не создавать конкуренцию российским. В общем полным ходом тормозилось развитие страны и уничтожалась ее экономика. На сегодняшний день, к сожалению, ничего в Украине не изменилось. Нынешняя власть, выбранная нашим мудрым народом, вообще устроила для этого самого народа, экономический геноцид.
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Олігархи і 5-та колона впродовж 27 років користаються тим, що переважна більшисть населення - пасивна, аполітична біомаса. Це наслідок 400-річного москалячого поневолення.
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Это лучшее, что сегодня попалось на глаза:
В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году - Цензор.НЕТ 4878
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Ну хоть изнасиловал бабу то? Не полюдски это, просто так казнить.
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Брехня, есть инфа что сдалось 300 а один передумал...
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23.08.17 Українські
суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
Ривненский суд освободил раскаявшегося боевика



https://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika

Виправдувальний вирок для екс-мера
Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизмі

В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.

https://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvy
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Почему-то все, которые сдаются полиции, твердят, что были на блокпосту, а о том, что убивали и мирных жителей и военных, ни от кого не слышали. И как ни странно, почему-то им всё время верят.
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Хрен там им кто- то верит Паша! Видимо, нашей власти так удобнее- а как же "они же наши люди". Ну,обимнулись малость, с кем не бывает.
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надо же, через 3 года дошло! а еще над жирафами смеются...
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В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году: как по мне респект мужику!!(как говорится!!лучше поздно чем никогда!!) У поліцію здався житель Донеччини, який місяць "служив у ДНР" 2015-го - Цензор.НЕТ 8920 У поліцію здався житель Донеччини, який місяць "служив у ДНР" 2015-го - Цензор.НЕТ 140
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году
 
 
 
 
 
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