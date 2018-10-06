 В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году

"Во время дежурства на блокпосту "Богатырь" к участковому офицеру полиции обратился 41-летний житель поселка Новодонецкого, который рассказал о своей незаконной деятельности в феврале 2015 года, когда находился в составе НВФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к сестре и решил вступить в ряды террористов, чтобы заработать денег", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Донетчины.

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Через месяц наемник покинул ряды террористов, потому, что ему не понравились условия несения службы. После чего он поехал на заработки за границу, где занимался строительством. Впоследствии донетчанин все же решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.

На данный момент мужчина дает показания и сотрудничает со следствием.

В отношении участника НВФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что за время пребывания в "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.