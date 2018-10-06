 В полицию сдался житель Донетчины, который месяц "служил в ДНР" в 2015 году

"Во время дежурства на блокпосту "Богатырь" к участковому офицеру полиции обратился 41-летний житель поселка Новодонецкого, который рассказал о своей незаконной деятельности в феврале 2015 года, когда находился в составе НВФ. Мужчина поехал на оккупированную территорию к сестре и решил вступить в ряды террористов, чтобы заработать денег", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Донетчины.
Через месяц наемник покинул ряды террористов, потому, что ему не понравились условия несения службы. После чего он поехал на заработки за границу, где занимался строительством. Впоследствии донетчанин все же решил вернуться домой и сдаться правоохранителям.
На данный момент мужчина дает показания и сотрудничает со следствием.
В отношении участника НВФ открытое уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).
Только после того, как пройдет проверка и будет установлено, что за время пребывания в "ДНР" подозреваемый не совершал тяжких преступлений против мирного населения, производство может быть переквалифицировано на ч. 6 ст. 260 УК Украины.
Согласно ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, которое добровольно вышло из них и сообщило об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности.
Специфічний чоловічий гумор про жіночі речі.
Прикол.
Протягом тижня група українських офіцерів перебувала в штабі Об'єднаного оперативного командування НАТО «Неаполь», де відбулося командно-штабне тренування у рамках підготовки до Стратегічного військового навчання Північноатлантичного Альянсу «Trident Juncture 2018».
Активна фаза «Trident Juncture 2018» за участю 45-тисячного міжвидового контингенту військ відбудеться на півночі Норвегії в період з 25 жовтня по 7 листопада 2018 року. Окрім 29 країн Альянсу, в навчанні братимуть участь військові підрозділи зі Швеції та Фінляндії.
Командно-штабна фаза навчання триватиме до третьої декади листопада в органах управління та навчальних центрах Альянсу від італійської провінції Кампанія до норвезьких фюльке Трьомсо та Фінмарк. За сценарієм навчань багатонаціональна коаліція НАТО проводить масштабну військову операцію зі звільнення незаконно окупованої північної частини Королівства Норвегія. Агресором виступає видумана країна «Мурінус», за обрисами якої легко вгадується наш північний сусід.https://milnavigator.tv/zbrojni-syly-ukrayiny-bratymut-uchast-u-navchannyah-nato-trident-juncture-2018/
23:01, 06 октября 2018 СК опроверг убийство пилота вертолета, при крушении которого погиб замгенпрокурора Саак Карапетян
Огнестрельные ранения на телах погибших не обнаружены, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Ранее сегодня радио «Говорит Москва» со ссылкой на источник сообщило, что пилот якобы был убит двумя выстрелами в спину. Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в интервью «Эху» назвал эту информацию бредом. Крушение вертолета произошло 3 октября в Костромской области. Погибли 4 человека, в том числе, замгенпрокурора Саак Карапетян, который по данным источника «Интерфакса» курировал расследование отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
1 октября в 20:43 ·
К вопросу о коллаборационизме.
Что сделали США когда на них напала Япония?
Для того, чтобы в стране не было пятой колонны, американцы отселили японцев, проживающих в стране, в отдельные районы и ограничили их в правах. И так было до конца войны.
Что сделали чехи с судетскими немцами-коллаборантами, которые орали: «Гитлер приди, Германия введи войска»? - Часть расстреляли, остальных депортировали в Германию.
Что сделали французы с коллаборантами? - Порядка четырех тысяч были казнены, около десяти тысяч подверглись линчеванию (народ сам их казнил), пара тысяч была отправлена на каторгу и еще порядка десяти тысяч получили разные сроки.
Что делают пророссийские коллаборанты и сепаратисты в Украине?
- Они депутаты парламента, занимают разные должности в Кабинете Министров, Министерстве Обороны, СБУ, прокуратуре, в областных, районных и городских администрациях. всем при этом народ удивляется, почему с каждым годом живется в стране все хуже и хуже и почему конца войны не видно? А ларчик открывается просто - пятая колонна в Украине, при полном непротивлении народа, успешно справляется с поставленной Кремлем задачей: Украина не должна существовать как суверенное и независимое государство и украинский народ (при любом раскладе) ни в коем случае не должен жить лучше чем народ в Раше. Для этого начиная с 1991 года планомерно уничтожались в стране целые отрасли производства, уничтожались заводы и фабрики, а стратегически важные и прибыльные предприятия были за бесценок проданы россиянам. Часть из них тут же были порезаны на металлолом, для того, чтобы не создавать конкуренцию российским. В общем полным ходом тормозилось развитие страны и уничтожалась ее экономика. На сегодняшний день, к сожалению, ничего в Украине не изменилось. Нынешняя власть, выбранная нашим мудрым народом, вообще устроила для этого самого народа, экономический геноцид.
суди винесли щодо 173 осіб вироки за сепаратизм: більшість залишилися на
свободі https://ua.censor.net.ua/news/452760/ukrayinski_sudy_vynesly_schodo_173_osib_vyroky_za_separatyzm_bilshist_zalyshylysya_na_svobodi
Ривненский суд освободил раскаявшегося боевика
https://censor.net.ua/news/447376/rivnenskiyi_sud_osvobodil_raskayavshegosya_boevika
Виправдувальний вирок для екс-мера
Кадіївки Борисова, якого звинувачували в сепаратизмі
В Апеляційний суд Луганської області подано позов із вимогою повернути
справу екс-мера Кадіївки (Стаханова) Юрія Борисова на новий розгляд.
https://ua.censor.net.ua/news/443991/prokuratura_oskarjyla_vypravduvalnyyi_vyrok_dlya_eksmera_kadiyivky_borysova_yakogo_zvy