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 В польский Сенат могут войти два представителя диаспоры, - Карчевский

Маршал Сената Станислав Карчевский сообщил, что планируются изменения в конституции Польши - расширение состав Сената на двух представителей польской диаспоры - Полонии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо, такое заявление маршал высказал в Молдове во время трехдневного визита.

По словам Станислава Карчевского, изменение стало бы подтверждением, что Полонию ценят: "Есть большое ожидание Полонии. Мы хотим, чтобы одно место получил представитель стран, лежащих к востоку от Польши, а второе - стран к западу от Польши. Это было бы жестом благодарности Полонии, которая поддерживала Польшу. А также помогло бы Полонии, которая в этом нуждается. Я думаю, что парламент - Сенат и Сейм - и оппозиция в 100 процентах проголосует за это изменение в Конституции".

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Соответствующий законопроект маршал Станислав Карчевский подаст на рассмотрение по возвращении в Варшаву. Сейчас в польском Сенате 100 сенаторов.

Источник: https://censor.net.ua/n3090005
 
 
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