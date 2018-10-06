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 Европарламент рассмотрит ситуацию на Азовском море 23 октября, - Йозвяк

На пленарном заседании Европарламента 23 октября депутаты рассмотрят ситуацию в Азовском море.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

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"На пленарном заседании Европарламента 23 октября планируется обсуждение ситуации на Азовском море. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.

Европарламент рассмотрит ситуацию на Азовском море 23 октября, - Йозвяк 01

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Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.

Источник: https://censor.net.ua/n3090004
 
 
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а при чем ДТП до Азовского моря с Еврорассмотрением?
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"Ліха бєда начало". Починаються справи щодо санкцій на морях - океанах...
Таки буде рашка плавати до сирійського Тартуса через Північний Полюс.

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Тсссссс!!!!!!!! Европарламент рассмотрит ситуацию на Азовском море 23 октября, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2554
Не говорите об этом Порошенку...Колишнього президента Південної Кореї Лі Мйон Бака засудили до 15 років в'язниці за звинуваченням у хабарництві, розкраданні та зловживанні владою.Суд у Сеулі також призначив йому штраф у розмірі 13 мільярдів вон (11,5 мільйонів доларів), повідомляє BBC.
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А навіщо Порошенку хабарництво, розкрадання та зловживання владою, якщо він був і є успішним підприємцем і його корпорація приносить прибутки?
От цікавитись потрібно тими політиками, які "нє баригі", але мають маєтки, і гроші...
Звідки?
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Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности. https://nv.ua/ukraine/events/samolety-vvs-ssha-pribyli-v-ukrainu-dlja-uchastija-v-voennykh-uchenijakh-2498768.html
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Тю! Прічьом тут європарламєнт?! Оні шо, там купацца собралісь?! Так холодно уже. Хотя..)
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Ну не говори так, ещё одна обеспокоенность никогда не помешает.
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Ну і нехай по балакають... все рівно нічого не змінеться, це якби трошке військової допомоги підкинули, оце б діло було!
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