 Европарламент рассмотрит ситуацию на Азовском море 23 октября, - Йозвяк

Об этом сообщил на своей странице в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

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"На пленарном заседании Европарламента 23 октября планируется обсуждение ситуации на Азовском море. На этом этапе не ясно, будет ли голосование за резолюцию", - написал он.

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Напомним, Украина усилила группировки Вооруженных сил на Азовском направлении в ответ на агрессивные действия РФ. СНБО на заседании 6 сентября утвердил комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей.

В частности, речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и другом.