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 По факту массового отравления в детском саду на Хмельнитчине открыто уголовное производство, - полиция

В Хмельницкой области следователи открыли уголовное производство по факту массового отравления детей и взрослых в одном из дошкольных учреждений Нетишина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, производство открыто по ч1. статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений". Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет.

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Назначен ряд экспертиз с целью установления причин отравления.

Напомним, 3-5 октября в медико-санитарную часть Нетишина госпитализировали 21 человека из сада №6 "Радуга" (20 детей и один воспитатель). По данным на 11 часов 6 октября, на больничных койках оказались 26 детей и 5 взрослых.

Источник: https://censor.net.ua/n3090003
 
 
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Наверно пора садить заведующих садиков, директоров школ и т д. Слишком много отравлений детей.
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Прямой "результат" т.н. "реформ". Уничтожена система контроля. и соответствующий результат. Осталось ждать массовой гибели.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПо факту массового отравления в детском саду на Хмельнитчине открыто уголовное производство, - полиция
 
 
 
 
 
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