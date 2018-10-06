 Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро

Злоумышленник в лондонском метрополитене сбросил с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror. Происшествие засняли камеры наблюдения метрополитена.

На кадрах видно, как мужчина подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути. Тот не может сопротивляться и падает вниз.

Пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани. Услышав крики о помощи, он прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.

Сэр Роберт Мальпас доставлен в больницу: у него черепно-мозговая травма и сломана тазовая кость.

Мужчину, толкнувшего пожилого джентльмена на рельсы, задержали на месте. Оказалось, что это 46-летний Пол Кроссли. Он с детства страдает параноидальной шизофренией. Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро, "потому что ему не хватило сна".

Мальпас – не первый пострадавший от действий Кроссли. Ранее он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира, Тобиаса Френча на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.

Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в двойном покушении на убийство.

Инженер и предприниматель Роберт Мальпас был произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил ICI — одному из крупнейших в мире производителей химической продукции. Кроме того, он руководил Groupe Eurotunnel (Getlink).