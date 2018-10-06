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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Метрополитен (550) нападение (1612)

 Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро

Мужчину в последний момент спас случайный прохожий.

Злоумышленник в лондонском метрополитене сбросил с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror. Происшествие засняли камеры наблюдения метрополитена.

На кадрах видно, как мужчина подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути. Тот не может сопротивляться и падает вниз.

Пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани. Услышав крики о помощи, он прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.

Сэр Роберт Мальпас доставлен в больницу: у него черепно-мозговая травма и сломана тазовая кость.

Мужчину, толкнувшего пожилого джентльмена на рельсы, задержали на месте. Оказалось, что это 46-летний Пол Кроссли. Он с детства страдает параноидальной шизофренией. Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро, "потому что ему не хватило сна".

Мальпас – не первый пострадавший от действий Кроссли. Ранее он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира, Тобиаса Френча на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.

Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в двойном покушении на убийство.

Инженер и предприниматель Роберт Мальпас был произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил ICI — одному из крупнейших в мире производителей химической продукции. Кроме того, он руководил Groupe Eurotunnel (Getlink).

Источник: https://censor.net.ua/n3089999
 
 
 Топ комментарии
 
Мда бывший глава такого нехилого проекта как "Евротонель" перемещается на метро........нам так не жить
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Конча Заспа с ужасом посмотрела. Неужели и нам так придется жить ?????
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Капец, что в Европе творится. Может, не пойдём? Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро - Цензор.НЕТ 5427
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Мда бывший глава такого нехилого проекта как "Евротонель" перемещается на метро........нам так не жить
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честно ?блевать хочется от новостей !!!
п\тя,когда ты сдохнешь ??? Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро - Цензор.НЕТ 1375
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В порядке очереди: ЮВТ - 27 ноября 1960 года.
ПАП - 26 сентября 1965 года
...
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Может он выбрал более быстрый или удобный путь?
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Вырежим грабящую быдло-элиту и мы так жить будем, и по 90 лет.
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Капец, что в Европе творится. Может, не пойдём? Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро - Цензор.НЕТ 5427
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ла нех там делать !!!
свою судьбу строим сами !!!
без кацарылых и ЕС !! Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро - Цензор.НЕТ 7156
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Конча Заспа с ужасом посмотрела. Неужели и нам так придется жить ?????
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Ментальность она меняется веками или же быстро но крвавыми методами
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У нас обычно будущий глава УкрТоннеля уже "заработал" на лексус, действующий - на мерседес, а бывший - на роллс-ройс.
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Наш омелян вон только на стадии согласования документации по гиперлупу уже обзавелся и Крузаками и квартирами оформленными на брата. Так гиперлуп по сравнению с евротонелем это даже не копейки, это миллионные доли копейки.
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Сколько уже существует метро но никто не додумался устанавливать поднимающиеся и опускающиеся заградительные перила. А не помешало бы при теперешней нашей жизни...
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Та... фигня. Просто королева, при посвящении этого дядки в командоры Ордена Британской империи, забыла наградить его, по примеру Авакова, наградным стволом. А так бы он отстрелялся, от покушавшегося, моментально.
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В Сингапуре стеклянная стена отделяет перрон от путей. Двери в ней открываются точно к дверям подошедшего поезда
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Додумались в Сингапуре. Там перрон от рельсов отделен стеклом с дверями


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Это Питер, 1967 год. Станция метро Василеостровская. Что есть- то есть.
Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро - Цензор.НЕТ 4200
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В Питере есть такие станции ещё с совковых времён - на платформе открываются двери как в лифте - там уже стоит поезд

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Точно. Мне эти станции очень не нравились. Нет изюминки, каждой из них...
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Психологически там тесновато, пути конечно дают больше простора, в том числе и дизайнерам.
Погуглил, на новых там тоже стеклянные стенки ставят как в Сингапуре, но я на таких не был (вообще не был в Питере, только в Ленинграде )
Колишнього голову Євротунелю штовхнули під потяг у Лондонському метро - Цензор.НЕТ 4090
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Додумались. Ленинград. Метро. Раздвигающиеся двери на перрон. Открываются, когда поезд прибыл. Если двери вагона не совпали с дверями перрона, поезд слегка сдаёт назад (или вперёд). Был там в 1977 году.
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Але дивіться яка небезпека може трапитися в метро ... Треба стояти і оглядатися щоб ніякий маньяк не штовхнув на рейки. Навіть на краю дороги будеш стояти і якийсь недоумок штовхне під машину ...
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Жить в постоянном страхе - можно сойти с ума...
Просто надо выработать какие-то привычки...
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Больной человек (в статье написано, что страдает шизофренией).........
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тупая толерантность....адолфычфа на него нет Колишнього голову Євротунелю штовхнули під потяг у Лондонському метро - Цензор.НЕТ 5144
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И мотивация соответствующая.
Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро, "потому что ему не хватило сна".
...
То есть, под белы ручки - и в клинику.
Примерно так:
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Жесть конечно.......
А дедуля видать в "рубашке родился".........если бы не его возраст (91), то хотелось бы пожелать долгой жизни
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У НЕДЕЕСПОСОБНЫХ не должно быть ПРАВ. Хотите быть "добренькими и гуманными", то берите ПСИХОВ на попечение под ЛИЧНУЮ УГОЛОВНУЮ ответственность, а если не в состоянии обеспечить опеку (и безопасность окружающих), то этот контингент должен находится ПОСТОЯННО в закрытых спецучреждениях!
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5% (каждый 20-й) населения по статистике полностью больны на голову и до 20% (каждый пятый) в той или иной степени неадекватен!
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До легіону справжніх маніяків приєднаються послідовники та психічно неврівноважені особи.
Якщо вони не читають це пожовкле інтернет-видання, то може, і не приєднаються.
"Не підходьте до краю платформи".
Якщо хтось не чув цього оголошення, то нехай би ознайомив з ним пасажирів поряд. Може, і вони не чули.
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Вот вам и платная медицина, психи ходят по улицам и никому до них дела нет Колишнього голову Євротунелю штовхнули під потяг у Лондонському метро - Цензор.НЕТ 3404
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Подозреваю что в Украине количество шизиков только на выборах можно посчитать, и эта цифра пугает...идешь по улице и не знаеш это свидетель жиддя па новому или жертва украинизации, а это гарантированый стационар в дурке!
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