 Бывшего главу Евротоннеля толкнули под поезд в Лондонском метро

Злоумышленник в лондонском метрополитене сбросил с платформы 91-летнего сэра Роберта Мальпаса, бывшего главу Евротоннеля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror. Происшествие засняли камеры наблюдения метрополитена.
На кадрах видно, как мужчина подбегает к Мальпасу на платформе и толкает его на пути. Тот не может сопротивляться и падает вниз.
Пожилого мужчину спас очевидец происшествия, гостиничный работник Рияд Эль Хуссани. Услышав крики о помощи, он прыгнул с платформы всего за минуту до прибытия поезда. При этом храбрец получил ожог правой руки после прикосновения к электрифицированной дорожке.
Сэр Роберт Мальпас доставлен в больницу: у него черепно-мозговая травма и сломана тазовая кость.
Мужчину, толкнувшего пожилого джентльмена на рельсы, задержали на месте. Оказалось, что это 46-летний Пол Кроссли. Он с детства страдает параноидальной шизофренией. Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро, "потому что ему не хватило сна".
Мальпас – не первый пострадавший от действий Кроссли. Ранее он пытался толкнуть под поезд еще одного пассажира, Тобиаса Френча на другой станции. Однако Френч удержался на платформе и затем нанес Кроссли несколько ударов.
Издание отмечает, что инцидент произошел в апреле. Кроссли отправили под суд и признали виновным в двойном покушении на убийство.
Инженер и предприниматель Роберт Мальпас был произведен в командоры Ордена Британской империи королевой Елизаветой II в 1988 году. Большую часть своей профессиональной карьеры он посвятил ICI — одному из крупнейших в мире производителей химической продукции. Кроме того, он руководил Groupe Eurotunnel (Getlink).
п\тя,когда ты сдохнешь ???
ПАП - 26 сентября 1965 года
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свою судьбу строим сами !!!
без кацарылых и ЕС !!
Погуглил, на новых там тоже стеклянные стенки ставят как в Сингапуре, но я на таких не был (вообще не был в Питере, только в Ленинграде )
Просто надо выработать какие-то привычки...
Кроссли объяснил, что толкнул 91-летнего начальника Евротоннеля в метро, "потому что ему не хватило сна".
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То есть, под белы ручки - и в клинику.
Примерно так:
А дедуля видать в "рубашке родился".........если бы не его возраст (91), то хотелось бы пожелать долгой жизни
Якщо вони не читають це пожовкле інтернет-видання, то може, і не приєднаються.
"Не підходьте до краю платформи".
Якщо хтось не чув цього оголошення, то нехай би ознайомив з ним пасажирів поряд. Може, і вони не чули.