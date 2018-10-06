 Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. На момент написания этого материала пропагандистские материалы уже удалены, и соцсеть работает в обычном режиме.
В течение нескольких часов посетителей латвийской соцсети встречала надпись следующего содержания: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".
Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. Деятельность портала пришлось приостановить на несколько часов, чтобы уничтожить следы деятельности хакеров.
В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.
Это даже латыши понимают и смеются.
Krievi nak!
паспорта могут иметь последовательные номера... это - гении ГРУ отпадает?
Но не надо выборы оккупацию и т.д. всё мешать в одно.
Сегодня выборы в парламент, а не референдум об оккупации.
Сколько ватных человечков Правый Сектор сжег на Донбассе... это просто комбайн какой-то.
Предложить визитку латышам, вдруг понравится, и, естественно, с позволения правообладателя.
флудер.
куплет"Боже царя храни" на русском языке (гимн царской России).
Фашик Донецкий @FashDonetsk 10 ч.10 часов назад
Это прекрасно
туда же )))
Быль про Егора Гайдара:
Вопрос и зала: Вы в Бога верите?
Ответ: Я - агностик.
Вопрос из зала: Скажите, вот Ваша секта...
а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
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А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
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А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg
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В принципе русского ничего нет=>рАссияне(!!!) возле русского(!!!) и близко не лежали........
Ну ХЗ?, допустим,.. взломали ,как по моему, так такая муйня только в минус русише рейху, ну какой нормальный человек, после такого в воздухе переобуеццо и пойдёт за прохуйловцев глорить? Это худшее, что можно было сделать савушкиной-стрит.
Кацапы ебан..е успешно настраивают весь мир против себя. я рад.
Ибо 3/14дарасы за 3/14дарасов горой!
Если у вас такие есть - мы придём им на помощь!"...
Как-то так...