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 Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО

Работу портала пришлось приостановить на несколько часов. Сейчас пропагандистские материалы уже убрали.

В Латвии в день парламентских выборов хакеры взломали социальную сеть draugiem.lv. При попытке зайти в сеть звучал российский гимн, появлялся российский флаг и фотографии с президентом Путиным и "зелеными человечками", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi. На момент написания этого материала пропагандистские материалы уже удалены, и соцсеть работает в обычном режиме.

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 01

В течение нескольких часов посетителей латвийской соцсети встречала надпись следующего содержания: "Товарищи латыши, это касается вас. Граница России нигде не заканчивается. Русский мир может и должен объединить всех, кому дорого русское слово и русская культура, где бы они ни жили, в России или за ее пределами. Почаще употребляйте это словосочетание — "Русский мир"".

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 02

Гимн России, портрет Путина и зеленые человечки: в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть 03

Представитель Draugiem Group Янис Палкавниекс подтвердил агентству LЕТА, что на сайт Draugiem.lv совершена кибератака. Деятельность портала пришлось приостановить на несколько часов, чтобы уничтожить следы деятельности хакеров.

В Латвии в субботу, 6 октября, проходят парламентские выборы, результатом которых может стать приход к власти пророссийских сил. Наибольшую поддержку (почти 15%) имеет социал-демократическая партия "Saskana" ("Согласие") рижского мэра Нила Ушакова, ориентирована преимущественно на российского избирателя.

Источник: https://censor.net.ua/n3089998
 
   
 Топ комментарии
 
Русский мир должен быть признан нацисткой идеологией .
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В день выборов данная акция выгодна только латышским националистам.
Это даже латыши понимают и смеются.
Krievi nak!
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Т.е. версия, что паспорта могут иметь последовательные номера... это - гении ГРУ отпадает?
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А почему "даже"? Латыши что, тупее представителей "русского мира"? Весь мой богатый опыт общения с латышами показывает, что дело обстоит с точностью до наоборот. Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 6075
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Даже потому что многие латыши как минимум нейтрально относятся к РФ.
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Теперь понятно. Те латыши, которые "как минимум нейтрально относятся к РФ" тупее представителей "русского мира". Слава Богу, что таких абсолютное меньшинство. Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 3895
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Нет большинство, ошибаетесь.
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Т.е. глядя на экспозиции "Музея оккупации Латвии" большинство латышей это "желают повторить"? Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 8119
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Повторить что оккупацию? Нет.
Но не надо выборы оккупацию и т.д. всё мешать в одно.
Сегодня выборы в парламент, а не референдум об оккупации.
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В условиях гибридной войны параши неправильный выбор может привести к мягкому варианту оккупации. Очень рекомендую всем: https://coollib.com/b/349863
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Можно относиться нейтрально к маньяку, который собирается насиловать ваших детей?
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Можно, если ему сначала отрезать все его причиндалы.
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Ещё один аргумент в пользу базы НАТО в Латвии.
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В Латвии полно баз НАТО. В том числе с зарубежными военными, в частности с канадскими.
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стыдно и русские это как женские ласки и педира*тия
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О! Хуйло з іхтамнетами. Ну як же тут без кацапні?
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Русский мир должен быть признан нацисткой идеологией .
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"Русский мир должен быть признан нацисткой идеологией ." якщо, ти пишеш на штучній мові, щоб зрозуміли русские, то нічого, якщо це твоя мова, то ти сам частина цього "миру", І ТИ ЦИМ ЙОГО ПІДТРИМУЄШ!
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Визитка Яроша гораздо круче зелёных человечков.
Сколько ватных человечков Правый Сектор сжег на Донбассе... это просто комбайн какой-то.
Предложить визитку латышам, вдруг понравится, и, естественно, с позволения правообладателя. Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 9228
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Прошу прощения, у меня одного пропала новость о ЗП в конверте？
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ты не знаешь, почему затерли мой коммент на СФ, где оксана обижается на правду про ксению？😀
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В музыкальной части програмы на день независимости США звучит
куплет"Боже царя храни" на русском языке (гимн царской России).
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и всех лугандонских,у которых челюсть заточена под рюський мир,
туда же ))) Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 2322
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Ха..Красава.А еще я слышал что Ярош голыми руками оторвал голову этой женщине и насрал ей в горло.Их так в школе СС учили.)))
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Нормальный избиратель не обращает внимание на побочные видео- или аудиоэффекты.
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А их большинство?

Быль про Егора Гайдара:
Вопрос и зала: Вы в Бога верите?
Ответ: Я - агностик.
Вопрос из зала: Скажите, вот Ваша секта...
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У Литві вже нове покоління не знає московського язика.
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И не могут устроится работать даже официантом в Риге без знания русского языка, и вынуждены уезжать заграницу работать. Такая суровая реальность, чтобы работать нужно знать русский и латышский, и желательно английский.
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И правда легче уехать туда, где можно обойтись без кацапского диалекта.
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И без родного языка как в Италии например да?
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Я как-то встретит эстонца в Копенгагене 2002 году , меня поразило что он молодой лет 20 и уже в это время он вообще не знал русского , за то английский знал хорошо . Я это желаю каждому украинцу , не знать русского , но знать английский
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Yes быть. But... It will дело быть следующий and через одна generations посредствами to учиться школа and семейными образованию and патриотическая национал treatment оф коурсе - this is really good not to знать свинособачьим Schweinehund языках, I totally agree Гімн Росії, портрет Путіна і "зелені чоловічки": в день виборів у Латвії зламали національну соцмережу - Цензор.НЕТ 7449
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УССКИЕ !!.А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???,
а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
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Історія "пригод двоголового бройлера пароди ху?ло добігає кінця.. "Дзвоники бабці" с повищають..Джек-пот ..200 млрд$ ..додаток до бюджету США...
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А в нас кремлю навіь не треба кібератаки проводити. Новий голова ЦВК призначила своїми радниками підрахуїв кидалова і охрендовського. Ясно хто виграє вибори?! Петрик кремль цілком влаштовує
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ПУТИНоСкоты!!
А это правда , что ваше скрепное Скотославие отправляло калек=ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ на баржи... и УТ0ПЛИВАЛО ИХ..
А остальных --ссылало на северный ВААЛАМ..
, без ОТОПЛЕНИЯ и ЕЛЕКТРИЧЕСТВА,,,
и там они млн.... "радовались скоторасеи "...
А ВЕДЬ СОЛДАТЫ --ОТДАВАЛИ жизнИ и здоровья за сою родину ?????!!!!!!!!!!
ПРАВДА..
или НЕТ ???!!!!!!!
.
А ТЕПЕРЬ !
,ПУТИНОССКОТЫ - Напишите как Америкоссы ЖАЛЕЯ ЖИЗНИ СВОИХ СОЛДАТ , Кинули бомбы на Хиросиму и Нагасаки...
. Про Индейцев и БИНЬДЕРОВЦЕВ,,
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https://www.youtube.com/watch?v=_An21vaV_yw
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https://uploads.disquscdn.com/images/330dcafcd0d95ea41854f8d6c60cf7005e2acb7ad7b23caccc8a078d5848f37d.jpg

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"русский мир" - секта ваты...........
В принципе русского ничего нет=>рАссияне(!!!) возле русского(!!!) и близко не лежали........
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Карашо. Подозреваю, что такие картинки существенно уменьшат шансы пророссийских партий. Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть - Цензор.НЕТ 2313
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Реклама руського мира для приматов. В каком веке застряла орда? Какая там культура? Убожество!
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Гордон утверждает что Хутин агент США, После этого ролика и бесконечных ошибок ГРУ_Рогозина и т.д. так действительно можно подумать, ведь в день выборов гениальный ролик добавил процент пролатышским силам.
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Поки в Росії правлять бариги, доти з Росією нам не по дорозі. Ми із своїми баригами не в силі справитися, а в імперії - людина взагалі стане рабом.Згадайте, як повстання селян в Україні давили кубанські козаки при царі, а наших - кадали давити бунти російських селян. Чим більше країна - тим легше баригам народ в ярмі держати.
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Первым Барыгой на планете Земля был Каин,убивший брата Авеля....
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Мне понравились все "разведчики" ГРУ за последние все годы....раскрыли столько гоффна рюсскага,что бедный Ким Филби и прочие Мавзолейные уроды типа Штирлица плачут от СЧАСТЬЯ в гробу.... Гімн Росії, портрет Путіна і "зелені чоловічки": в день виборів у Латвії зламали національну соцмережу - Цензор.НЕТ 2803 Гімн Росії, портрет Путіна і "зелені чоловічки": в день виборів у Латвії зламали національну соцмережу - Цензор.НЕТ 2803 Гімн Росії, портрет Путіна і "зелені чоловічки": в день виборів у Латвії зламали національну соцмережу - Цензор.НЕТ 2803
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Гимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть.

Ну ХЗ?, допустим,.. взломали ,как по моему, так такая муйня только в минус русише рейху, ну какой нормальный человек, после такого в воздухе переобуеццо и пойдёт за прохуйловцев глорить? Это худшее, что можно было сделать савушкиной-стрит.
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да пофиг эти шуточки лишнехромов, ведь наидёт и накажет выновных - 100% накажет.
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"Деятельность портала пришлось приостановить на несколько часов, чтобы уничтожить следы КАЦАПСКОЙ ВОНИ " Источник: https://censor.net.ua/n3089998
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Латышские Стрелки чЛЕНИНА-Сралина мочили в сортире всю РАБсссию...,а Китайские Стрелки мочили остальную РАБссию от Москвы до Хабаровска...,кого мочили РЮССКИЕ тогда?
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Это специально для тех латышей, кто еще сомневался, что за поребриком с ними живут орки.
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интересно, это повысит популярность россии и россиян в латвии?(нет)
Кацапы ебан..е успешно настраивают весь мир против себя. я рад.
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"Товарищи латыши, это касается вас! Границы "русского мира" нигде не заканчиваются!
Ибо 3/14дарасы за 3/14дарасов горой!
Если у вас такие есть - мы придём им на помощь!"...
Как-то так...
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Сейчас идет в Ютьюбе прямой эфир,Павел Амэрикэн Дальнобой и Олекса Палій
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомГимн России, портрет Путина и "зеленые человечки": в день выборов в Латвии взломали национальную соцсеть. ФОТО
 
 
 
 
 
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