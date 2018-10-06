 С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.
Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном обстреле.
В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, но ситуация в районе проведения операции остается под контролем.
Напомним, в минувшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
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касапсские неонацысты прислали немецким "братьям " приглашение СООБЩА бороться за "арийсскую рассу " , против жыдов , черномазых и т д.....
Так "братья" в ответ - ( дословно ) ПОСЛАЛИ ИХ НА3АД на ДЕРЕВЬЯ БАНАНЫ СОБИРАТЬ...
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Но по правде говоря.... ,
из-за запрета нацыстов в европе ,
СЪЕЗД ФАШИСТОВ ЕВРОПЫ СОСТОЯЛСЯ в россии , в С. ПЕТЕРБУРГЕ,,,
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одужуйте скоріше, наші соколи ясні
***
А мне б тебя,
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.
А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!