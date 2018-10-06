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 С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС

В субботу, 6 октября, в промежутке с 7 часов утра до 18:00 российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня, причем, трижды - из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Новотошковское, Шумы, Невельское, Марьинка, Новотроицкое, Гнутово, Водяное и Лебединское. Опорные пункты наших войск вблизи Шумов, Гнутово и Лебединского были обстреляны из минометов 82-го калибра. Кроме того, по позициям у Лебединского враг вел огонь из ствольной артиллерии калибра 122 мм", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ОС.

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Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение об ответном обстреле.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, но ситуация в районе проведения операции остается под контролем.

С начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС 01

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Напомним, в минувшие сутки оккупанты 19 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе - 7 раз с применением вооружения, запрещенного минского договоренностями. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: https://censor.net.ua/n3089997
 
 
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УССКИЕ !!.А это правда , - что после того , как ваша армия-банда ( без разгрон знаков ) воошла в Донецк...Она РАЗРЕШИЛА ЛЮДЯМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЯЗЫКОМ ???,
а то )(унта в киевсском госдэпе СПРАВКИ с таким РАЗРЕШЕНИЕМ не выдавала ..
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Помниться, как в 2013 г .
касапсские неонацысты прислали немецким "братьям " приглашение СООБЩА бороться за "арийсскую рассу " , против жыдов , черномазых и т д.....

Так "братья" в ответ - ( дословно ) ПОСЛАЛИ ИХ НА3АД на ДЕРЕВЬЯ БАНАНЫ СОБИРАТЬ...
.
Но по правде говоря.... ,
из-за запрета нацыстов в европе ,
СЪЕЗД ФАШИСТОВ ЕВРОПЫ СОСТОЯЛСЯ в россии , в С. ПЕТЕРБУРГЕ,,,
.https://uploads.disquscdn.com/images/103d44080556452206a51bfb2179584b7822ad49d092a9ff44e686586dbbefa7.jpg

.
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Нашим раненым бойцам желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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спасибо, что живые!
одужуйте скоріше, наші соколи ясні

***

А мне б тебя,
уставшего, голодного,
давно не бритого,
с больной ногой,
с горящим взглядом,
а внутри "холодного",
дождаться бы живым
с передовой.

А мне б тебя,
сердитого и нудного,
и самого любимого
обнять
и знать и верить
не бывает лучшего!!!
О, что за мука -
ждать!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток ранены двое украинский воинов, враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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