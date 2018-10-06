 Украинские водители смогут дольше находиться в Молдове: каждые полгода там можно будет проводить 90 дней

Правительства Украины и Молдовы подписали протокол к двустороннему соглашению о международном автомобильном сообщении. Этот документ увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания транспортных средств на территории Молдовы и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Протокол регулирует вопросы осуществления регулярных международных перевозок и увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания на территории Молдовы экипажам транспортных средств", – говорится в сообщении.
Соглашение позволяет гражданам Украины и Молдовы находиться на территории стран более 90 дней в течение 180 дней в году. Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами, после чего вступит в силу.
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Главы правительств Владимир Гройсман и Павел Филип также отметили, что обе страны должны развивать отношения путем реализации существующей Дорожной карты, прежде всего в сфере транспорта, укрепления энергобезопасности, модернизации пограничной инфраструктуры, углубления сотрудничества в экологической сфере.
Ранее сообщалось, что Молдова и Украина заинтересованы в расширении совместного контроля украино-молдавской границы. Министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценил проведение совместного с Молдовой контроля на украино-молдавской границе.
Кроме того, Украина и Молдова планируют упростить пересечение границы гражданам обеих стран.
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а то замучились...
(наверное)
20:26, 19 сентября 2017
ФИНАНСЫ
В приоритете энергетика, торговля, транспорт и инфраструктура, а также сотрудничество в промышленности и АПК.
Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2143824-tovarooborot-mejdu-ukrainoy-i-moldovoy-s-nachala-goda-vyiros-na-35-kubiv.html
АЛЕ, значит молдаван из евроблях вычеркиваем? 😀😀😀😀оказывается молдаванках власть умнее, а украинская хитрожопее
А в Приднестровье вообще сплошная контрабанда авто. И вот жти авто раньше часто загоняли в Одессу. И они ездили БЕЗ ПРОВЕРОК годами. Не знаю как сейчас . может Аваков дал команду проверять паспорта и время заезда приднестровской машины. Но надо иметь при себе комп , чтобы сверить с границей. Так сейчас делают в ЕС .
А ЕС даже видеорегистраторы на автобанах по номеру авто сверяют оплату и передают постам - и авто тормозят полицейские по номерам.
Раньше молдаване у нас подрабатывали, а щаз мы у их...