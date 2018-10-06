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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:авто (3568) Молдова (968) Гройсман (4340)

 Украинские водители смогут дольше находиться в Молдове: каждые полгода там можно будет проводить 90 дней

Новые правила вступят в силу после одобрения национальными парламентами.

Правительства Украины и Молдовы подписали протокол к двустороннему соглашению о международном автомобильном сообщении. Этот документ увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания транспортных средств на территории Молдовы и Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Протокол регулирует вопросы осуществления регулярных международных перевозок и увеличивает количество дней, разрешенных для пребывания на территории Молдовы экипажам транспортных средств", – говорится в сообщении.

Соглашение позволяет гражданам Украины и Молдовы находиться на территории стран более 90 дней в течение 180 дней в году. Соглашение еще должно быть ратифицировано парламентами, после чего вступит в силу.

Также на Цензор.НЕТ: Молдова выявила 56 своих граждан, воевавших на Донбассе в качестве наемников РФ

Главы правительств Владимир Гройсман и Павел Филип также отметили, что обе страны должны развивать отношения путем реализации существующей Дорожной карты, прежде всего в сфере транспорта, укрепления энергобезопасности, модернизации пограничной инфраструктуры, углубления сотрудничества в экологической сфере.

Ранее сообщалось, что Молдова и Украина заинтересованы в расширении совместного контроля украино-молдавской границы. Министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценил проведение совместного с Молдовой контроля на украино-молдавской границе.

Кроме того, Украина и Молдова планируют упростить пересечение границы гражданам обеих стран.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кишинев не позволит России открыть второй фронт против Украины, - Климкин провел переговоры с коллегой из Молдовы Ульяновски

Источник: https://censor.net.ua/n3089996
 
 
 Топ комментарии
 
ну и слава Богу!
а то замучились...
(наверное)
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В последние 4 года я не встретил ни единого молдавского номера, в Мариуполе. Хотя- ранее встречались часто. Ну, теперь-то, после такого глобального соглашения, тока успевай уворачиваться... а про езду на эдектросамокате- лучше совсем забыть.
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В последние 4 года я не встретил ни единого молдавского номера, в Мариуполе. Хотя- ранее встречались часто. Ну, теперь-то, после такого глобального соглашения, тока успевай уворачиваться... а про езду на эдектросамокате- лучше совсем забыть.
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Товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 35% - Кубив
20:26, 19 сентября 2017
ФИНАНСЫ
В приоритете энергетика, торговля, транспорт и инфраструктура, а также сотрудничество в промышленности и АПК.

Подробности читайте на УНИАН: https://economics.unian.net/finance/2143824-tovarooborot-mejdu-ukrainoy-i-moldovoy-s-nachala-goda-vyiros-na-35-kubiv.html
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У молдаван дешевая растаможка и они ездят на хороших Евробляхах
АЛЕ, значит молдаван из евроблях вычеркиваем? 😀😀😀😀оказывается молдаванках власть умнее, а украинская хитрожопее
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Циферки не скажу , но в Одессе и одесской области многие ездят на молдавских номерах . У нас товарищ тоже пригнал из Молдавии . Ну и молдаване приезжают на достойных машинах отдыхать. Из Словакии гоняют авто в Молдавию и их там покупают , потому что легко растаможить.
А в Приднестровье вообще сплошная контрабанда авто. И вот жти авто раньше часто загоняли в Одессу. И они ездили БЕЗ ПРОВЕРОК годами. Не знаю как сейчас . может Аваков дал команду проверять паспорта и время заезда приднестровской машины. Но надо иметь при себе комп , чтобы сверить с границей. Так сейчас делают в ЕС .
А ЕС даже видеорегистраторы на автобанах по номеру авто сверяют оплату и передают постам - и авто тормозят полицейские по номерам.
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Молдаване наши братья-даеш свободу передвижения!
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это столько лет назад квакши зачали кацапов...)))\знаем...)\
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Да уж, соевые " покращення" нас скоро задушат нах.
Раньше молдаване у нас подрабатывали, а щаз мы у их...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраинские водители смогут дольше находиться в Молдове: каждые полгода там можно будет проводить 90 дней
 
 
 
 
 
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