 Каждый третий трудящийся украинец получает зарплату в конвертах, - глава ГФС Бамбизов

В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах – полностью или частично. То есть, масштабы весьма существенны", – подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

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В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен, – отметил Бамбизов.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине составляет 32% ВВП. Ради того, чтобы вывести рынок труда из тени, правительство грозится на полную мощность включить репрессивную машину.

С 2017 года в Украине вдвое выросла минимальная зарплата. Теперь де-юре работодатели не могут платить своим работникам меньше, чем 3200 гривен. Таким образом в правительстве надеялись вывести занятость украинцев из "тени".

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