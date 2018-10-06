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 Экономика, Общество
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Все про:зарплата (1773) ГФС (2817)

 Каждый третий трудящийся украинец получает зарплату в конвертах, - глава ГФС Бамбизов

Из-за этого в местные бюджеты не приходят огромные суммы, говорят в ведомстве.

В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Украины Евгений Бамбизов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"По данным Госстата, 8 миллионов из 26 миллионов работающих украинцев получают зарплату в конвертах – полностью или частично. То есть, масштабы весьма существенны", – подчеркнул он.

Тенизация оплаты труда приводит к недополучению огромных сумм налогов местными бюджетами, добавил чиновник.

Также на Цензор.НЕТ: Средняя зарплата в Украине в августе составила 9 тыс. грн, - Госстат

В свою очередь, штрафная санкция за одного неоформленного работника составляет 112 тысяч гривен, – отметил Бамбизов.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики в Украине составляет 32% ВВП. Ради того, чтобы вывести рынок труда из тени, правительство грозится на полную мощность включить репрессивную машину.

С 2017 года в Украине вдвое выросла минимальная зарплата. Теперь де-юре работодатели не могут платить своим работникам меньше, чем 3200 гривен. Таким образом в правительстве надеялись вывести занятость украинцев из "тени".

Читайте на Цензор.НЕТ: В конце бюджетного года мы примем решение поставить минимальную зарплату почти 4200 грн, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3089995
 
 
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Вот чем нужно заняться: конверты клепать. Если по гривне - 8 лимонов в месяц.
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Шоколадним підарасам нічого красти???
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а я думал что этот кусок оставят следующим у кормушки
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Каждый третий трудящийся украинец получает зарплату в конвертах
...так и в Германии было до 2009 года... -- конвертик каждый месяц... -- ХАРАШО! *)
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26 миллионов работающих? О какой стране речь?
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Скорее всего имелось ввиду число трудоспособных.
Официально работающих почти вдвое меньше
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Правительство грозится на полную мощность включить репрессивную машину-а я на повну міць увімкну - сунь х"й чай...
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Років зо два тому були свідчення про виплату зарплатні в конвертах працівникам одного потужного телеканалу дуже чесних новин.. Ні податківці, ні прокуратура, ні інші потужні правоохоронні органи палець об палець не вдарили для розслідування цього свідомого та цинічного випадку ухиляння від сплати податків, внесків до пенсійного фонду та відрахуваннь на військовий збір під час війни..Власник цього потужного телеканалу, нажаль, поки що не повторив долю Аль Капоне, котрий потрапив до буцигарні саме за несплату податків..
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виноваты рабочие!!!!
вот жеш скоты!!
едят много, газ и электрику палят
еще и государство обманывают!!!
а кто на работу принимает только с таким условием??? ненают...
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКаждый третий трудящийся украинец получает зарплату в конвертах, - глава ГФС Бамбизов
 
 
 
 
 
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