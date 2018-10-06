 Интерпол разыскивает главу организации: в Китай направили официальный запрос

Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Хунвэй не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в Китай в конце сентября.

"В коротком заявлении базирующейся в Лионе организации говорится, что она ожидает официального ответа от властей КНР относительно состояния президента (Интерпола, – ред.)", - сообщает агентство.

Официального ответа от Китая еще нет. Ожидают, что он может появиться в начале следующей рабочей недели.

Накануне источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине и пребывает под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, местонахождение которого содержат в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы по телефону и через социальные сети.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

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