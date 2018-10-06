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 Интерпол разыскивает главу организации: в Китай направили официальный запрос

Глава Интерпола пропал во время поездки в Китай в конце сентября. СМИ считают, что китайцы держат его под стражей.

Интерпол направил официальный запрос властям КНР с требованием предоставить информацию о главе этой организации Мэн Хунвэе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Хунвэй не выходит на связь с тех пор, как отправился в отпуск на родину в Китай в конце сентября.

"В коротком заявлении базирующейся в Лионе организации говорится, что она ожидает официального ответа от властей КНР относительно состояния президента (Интерпола, – ред.)", - сообщает агентство.

Официального ответа от Китая еще нет. Ожидают, что он может появиться в начале следующей рабочей недели.

Накануне источники газеты "Монд" сообщили, что Мэн Хунвэй находится в Пекине и пребывает под стражей. Как утверждает издание, задержание Хунвэя, местонахождение которого содержат в тайне, связано с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

О пропаже Мэн Хунвэя заявила его супруга. Она утверждает, что муж не выходил на связь с 29 сентября. Также она заявила, что некоторое время назад получала угрозы по телефону и через социальные сети.

Мэн Хунвэй стал президентом организации осенью 2016 года, сменив первую женщину на этом посту француженку Мирей Балестрази. До этого он занимал должность заместителя министра общественной безопасности Китая, а также возглавлял Национальное центральное бюро Интерпола в КНР.

Также на Цензор.НЕТ: Украину в Интерполе будут представлять трое полицейских вместо одного, - Князев

Источник: https://censor.net.ua/n3089994
 
 
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Дак вроде как уже выяснили, что его китайская МГБ арестовало...
Или не?
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Хотя да, только что посмотрел, это сообщение было ток на мордорских сайтах...
Так что не факт...
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Нет! Я, вчера, на УКРНЕТе, раза 4 встречал. Правда, в источники не всматривался.
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Загулял, наверное, вернувшись в родную гавань...)))
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думали что маклауд???
смешно
азиаты не понимают закона
это подсрачник всей системе интерпола и вызов
проверка, так сказать
а шо будет????
да нихера не будет
если жывой, повезло
если нет, то это война, на которой умирает столь ко же сколько в реальных боевых действиях
одна семья коморры убивает в год до 1000 чел, а семей не одна и не две и даже не три
триады, якудзы, мс13,ангелы,монголы и тд и тп
множим на 2 и получаем статистику
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