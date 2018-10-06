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 Кормить Сенцова принудительно было бы пыткой, - Аmnesty International

Правозащитная организация требует немедленно освободить Олега Сенцова из тюрьмы.

Правозащитная организация Amnesty International в Украине заявила о недопустимости принудительного кормления осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который сообщил о прекращении голодовки с 6 октября.

"Мы заявляем о недопустимости принудительного кормления, которое фактически является разновидностью пытки, и требуем предоставления Олегу своевременной и эффективной медицинской помощи. Мы продолжаем требовать его немедленного освобождения из тюрьмы!" – говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Накануне стало известно, что Олег Сенцов прекратит голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".

Адвокат Дмитрий Динзе и сестра Сенцова Наталья Каплан сообщили, что у осужденного режиссера начала разлагаться печень и могут отказать почки. По мнению российских врачей, Сенцов может не пережить выход из голодовки.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

5 октября адвокат Дмитрий Динзе, представляющий интересы Сенцова, сообщил, что его подзащитный завтра прекратит голодовку.

Источник: https://censor.net.ua/n3089993
 
 
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6.10.2018 можно назвать днем траура, погиб священнопочитаемыйвовсеммиремученник Олежка, и стал простой заключенный Олег Сенцов, но хоть хайпанул. Аминь.
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О! защитники сепаров и ватных журнашлюх голос наконец-то подали...
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Слышь, "беларус" -- какая оргнизация находится между зданиями МВД и КГБ в Минске? *)
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А между Лубянкой и Любянской тюрьмой? *)
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Приклад із Сенцовим показує те, що державна машина ніколи не служила в ім'я людини. Щось більше в напрямку народу є в Європі та США, але це щось тільки нагадує служіння народу. На пострадянських просторах царює проізвол державних машин, в тому числі і в Росії і в Україні.... що хочут- те і творять бариги що там, що тут. Держава була і залишається апаратом гноблення меншості більшості. Ленін щось пробував змінити....але народ такий, що привик жити в лайні і ніякі його революції не спасуть.
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Та с чего вообще взяли, что его собрались кормить? Он так сказал?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКормить Сенцова принудительно было бы пыткой, - Аmnesty International
 
 
 
 
 
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