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 Экономика, Общество
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Все про:бюджет (4248) долг (1065) Счетная палата (112)

 Более 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата

Из-за этого уменьшатся возможности повышения соцвыплат и развития инфраструктуры, предупреждает чиновник.

В 2019 году более 40% государственного бюджета Украины пойдет на погашение долгов, в связи с этим уменьшатся возможности для осуществления социально-экономических расходов. Об этом сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Более 40% доходов государственного бюджета предстоит оплатить на погашение и обслуживание государственного долга, что уменьшает возможности бюджета для осуществления социально-экономических расходов. А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", – сообщил Пацкан.

Он также отметил, что в проекте бюджета на следующий год не распределили между местными бюджетами 13 субвенций на общую сумму 7 млрд грн. В частности, на обеспечение качественного, современного и доступного общего среднего образования по программе "Новая украинская школа", модернизацию и обновление материально-технической базы профессионально-технических учебных заведений, формирование инфраструктуры объединенных территориальных общин. По отдельным из этих субвенций предлагается предоставить право Кабинету министров осуществлять такое распределение.

Также на Цензор.НЕТ: Киеву следует ускорить рост ВВП и реформы и возобновить сотрудничество с МВФ, - Всемирный банк

"Счетная палата в выводах о состоянии выполнения закона о государственном бюджете неоднократно отмечала долговременное утверждение распределений субвенций между местными бюджетами, что не способствует осуществлению расходов в запланированных объемах, поэтому мы предложили предусмотреть распределение этих средств в законе о государственном бюджете. Это бы ускорило процесс получения и использования средств на местах", – подчеркнул Пацкан.

Кроме того, по его словам, несмотря на запланированное повышение тарифов на газ для населения и расширение перечня семей, имеющих право на получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги, в проекте госбюджета на 2019 год предусмотрено уменьшение финансирования системы субсидий.

"Эти данные свидетельствуют об уменьшении количества семей, которые получат жилищные субсидии. В этой ситуации средства, выделяемые на субсидии, нужно максимально эффективно использовать", – отметил Пацкан.

Читайте на Цензор.НЕТ: За первое полугодие этого года задолженность государства по льготам и субсидиям для населения составляет 8,3 млрд грн, - Счетная палата

Источник: https://censor.net.ua/n3089992
 
 
 Топ комментарии
 
Оффшоры потрусите скоты, и с бюджета ненадо будет долги оплачивать. Крысы на Майдане такие речи толкали, та мы то, та мы все, а как до кормушки добрались, и все забыли, что обещали. Осталось вам недолго пировать, скоро над вами судный день придет, ответите за все.
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Представляю какой звездец вместо экономики достанется новому президенту после Порося и винницкого заочника-реформатора.
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Ущербное, та при Юльке люди хоть жили по человечески.
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Та да, борги набирати легше ніж потім з них вилазити.
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Та да Понад 40% держбюджету в 2019 році піде на погашення боргів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 2511 Вот только не забывайте, что кредиты МВФ при клятой Йульке шли не в бюджет, а на рефинансирование банков. А каких именно решали Дрыщ, голова Нацбанка Стельмах, которого Овощ, придя к власти в 2010, оставил на должности. И ещё один тип, занимавший пост главы наблюдательного совета Нацбанка, и который ныне служит сывочолым здобувальщиком томоса животворящего и спасителем Украины и Европы. Стецята, не сочтя за труд, скажите как его зовут? Понад 40% держбюджету в 2019 році піде на погашення боргів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 1546
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А в ответ - гробовая тишина. И только кнопочка "спам" - клац-клац-клац, клац-клац-клац...
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Ага, "реформы" Тимошенко-Азарова рулят. До сих пор отхаркиваем.
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Ошибочка, то Сеня Кулявлоба "реструкторизировал" долги так, что пик выплат ложится на 2019 год - ну после президентских выборов, по принципу "После нас хоть потоп".
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Помнится начали брать янык с килей, ещё тогда, когда первый был премьером у кучма.... А может и раньше....
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Не воняй прикукушеный стэцик Тимоха без согласия пчеловода и кучмовско комунякой блядоты не могла взять ни копейки у МВФ а когда Украина при косомордом таки взяла деньги у МВФ то премьером пчеловод уже назначил бурята ебанурова
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в двадцатый раз кормит пропагандиста ДНР этот батон с помойки-сайта РФ. 25.06.2018 21:40

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те кто вогнал Украину международным ростовщикам в кабалу на десятки лет сделали єто при вашем молчаливом согласии, поэтому заслуживаете ту власть которую имеете
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Чого це молчаливом?Юлеботи досі за бабу Юлю топлять дай бог.
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Представляю какой звездец вместо экономики достанется новому президенту после Порося и винницкого заочника-реформатора.
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Не хуже того, что рыги оставили в 2014-ом.
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Ну эти хоть армию и гвардию в более менее боеспособном виде оставят .
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Торговали, веселились, посчитали - прослезились)))
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Вот это Юля насосала долгов. И Азаров с лопатой накопал.
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Вы думаете липовых субсидий не назначают - у некоторых дома 3-этажные на субсидии.
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Оффшоры потрусите скоты, и с бюджета ненадо будет долги оплачивать. Крысы на Майдане такие речи толкали, та мы то, та мы все, а как до кормушки добрались, и все забыли, что обещали. Осталось вам недолго пировать, скоро над вами судный день придет, ответите за все.
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Точно. Уже другие крысы лапки потирают нетерпеливо.
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Правительство Тимошенко взяло в долг почти 25 миллиардов долларов. На что пошла эта огромная сумма? Что в Украине было построено: дороги, аэропорты, электростанции? Более 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 8164
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Ущербное, та при Юльке люди хоть жили по человечески.
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И я смог бы что-то нажитое продать и обеспечить всех... некоторое время...
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В чем заключается жизнь по-человечески? Толкаться в очередях за "Юлиной тысячей"? Более 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 5316
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Та хоть как то смогла долги по сберкнижкам погасить. А этот вообще и этого не делает.
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Она не долги погашала, а открыто покупала электорат перед выборами. Но ей это не помогло. Более 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 4190
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Ты дебил с памятью аквариумной рыбки, штуку она начала раздавать сразу после выборов, поинтересуйся на когда повышение пенсий в 2019 году запланировал твой соевый БОХ, случайно не на март?
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Что, серьезно? Президентские выборы были до "Юлиной тысячи"?
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Здорово же ты об березу гэпнулся! Она погасила только тысячу из накопленных денег и то далеко не всем.
А что значила советская тысяча рублей и тысяча гривен в 2009 году не мне тебе объяснять.
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-- в 1996 уехал из Украины -- в 2007 приехал в Украину.
Мне понравилось. ...не всё, но общая обстановка. Сказал, шо это всё рухнет... ...через год рухнуло...
Приехал опять в 2012 -- обстановка опять понравилась ...всё остальное нет!
С 2014, каждый год в Украине -- ...раза по 2, как минимум -- обстановка нормальная! -- люди недовольны -- как и в Германии...*)
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Принципиально - в долг не беру, в займы не даю.
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-- хм... так это ж у тебя денех нету -- вот я и оценил...*)
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Упоротые всегда так поступают.
Приплетут бредятину и, потом, сами в нее верят.
Не хотят признавать, шо они дебилы. Понад 40% держбюджету в 2019 році піде на погашення боргів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 7415
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...эт ты про кого? -- я, вот и в долг беру, и в долг даю ... -- чисто на житейском уровне -- с Государством родным. А иначе никак... ...если денех есть. ...*)
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моя бабуня (Царство ей Небесное) еще 100500 лет назад
говорила - одалживаешь чужие, а отдаешь свои
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-- а так: Начисляет тебе Государство подоходный налог -- 500 евр. в месяц. -- и ты ему должен!
...потом, через год, идёт перерасчёт, и Государство тебе должно вернуть по 100 евр. в месяц.
Так чьи деньги и скоко, если Государство ими целый год пользовалось, а ты нет? *)
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Валерий Пацкан. Надо запомнить фамилию. Кто ж ему команду дал, ознакомить с реальным состоянием дел? Даже странно...
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Неужели трудно понять, что чем больше налогоплательщиков, тем меньше нагрузка на них, где всё-равно что-то необходимо оплатить по полной?
Например, 10 миллионов или 20 миллионов налогоплательщиков, но для отражения агрессии паРаши необходимы одни и те же средства....
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Хватит батя торговать, нечем сдачу давать.
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Странно, что на суммах взяток, откатов и схем плачевное состоянии экономики никак не отражается. Параллельная реальность?
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Я бы еще понял, если бы мы сейчас отдавали деньги кредиторам, имея какой-то осязаемый результат. Но взятые Тимошенко и Азаровым миллиарды просто испарились. И сейчас мы вынуждены их возвращать с процентами из своих карманов. Деньги за воздух... Понад 40% держбюджету в 2019 році піде на погашення боргів, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 5589
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Это не помешало олигархам деньги миллиардами красть.
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Да вы на вечнорадостного Гройсмана посмотрите, видать ему-то есть чему радоваться.
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Как то дороговато реформы обходятся....пугает только, что это всего лишь их начало.
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А они пусть еще больше народ задавят и цены поднимут на все так сразу и бабок с неба упадет . Ну хоть бы учебник по экономике прочитали за первый курс , особенно пункты про покупательную способность населения и то что увеличение стоимости товара ведет к уменьшению его потребления
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А значит, уменьшаются возможности для повышения пенсий, зарплат и социальных выплат, а также для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов и вообще развития инфраструктуры", Но это вам,тварям не помешало поднять депутатам,судьям и т.д. зарплаты! Пир во время чумы!
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Брали в долг все папередники, но эти будущие папередники все на народ свалили тарифами на коммуналку,курсом доллара галопирующей дороговизной. Да не при одном правительстве и гидранта такого не было. Это куздец. Жена после каждого похода в ихние харчевни олигархические плачет. Как день,так и процент в цене.
Как пенсионерам жить хрен его знает! Я уже не говорю про лекарства блядь, слов нет... КУДА МЫ ИДЕМ? В уроку? В ЖОПУ мы идём, прямо и уверенно!!!!
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список реформаторів потрібно складати з 1990 року, а не тільки за останні 4
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Ой, а де ж фарисеї-патріоти, оце у них житуха буде, коли народ візьметься за вила та почне розбиратися хто довів країну до прірви, хто розказував в 1990 році про золоті гори,.хто партії 28 років міняв як рукавиці, щоб до влади дорватись, хто народ казками кормив.....хоча в нас такий народ, що тільки лишнє ярмо здатний просити......
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в ціль.....почнемо валити пам'ятники знову та перейменовуватьи вулиці.
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Классная тема для секты ))) Уже скачут от возбуждения на вибраторах
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Під час навчання у ВУЗі жив в общазі, так там був один студент, який отриману стипендію одразу віддавав, бо постійно позичав. Але ж їсти хочеться, - то він на наступний день починав по-новому позичати. Так він і жив, постійно позичаючи і перепозичаючи, і постійно ходив голодний.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаБолее 40% госбюджета в 2019 году пойдет на погашение долгов, - Счетная палата
 
 
 
 
 
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