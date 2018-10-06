 Мы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер

Европа не готова к "грандиозной ссоре" с Москвой. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью нескольким австрийским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.
"Невзирая на все недовольство Россией, которое в последнее время растет буквально на глазах, мы должны раз и навсегда принять это как факт: по причинам безопасности мы обязаны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе", – сказал Юнкер журналистам.
"Я не готов к грандиозной ссоре с Россией, не смотря на то, что только что опубликовал в Брюсселе коммюнике, резко критикующее ее действия в Нидерландах. Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – подытожил политик.
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На отношения России и Евросоюза серьезно повлиял скандал с хакерскими атаками на европейские серверы, которыми, по мнению европейцев, руководили из Главного разведуправления ФСБ РФ.
Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.
Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.
К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.
Также об атаках российских хакеров сообщают в Германии. По данным Берлина, именно по заказу спецслужб России киберпреступники весной 2018 года проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ.
Также на Цензор.НЕТ: В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"
https://www.youtube.com/watch?v=4gAhWrswyeU
Оно же выступая в Европарламенте ещё в 2016-м году на полном серьёзе, правда "под мухой", заявило о том, что "надо принимать во внимание мнение правительств других планет но вопросу Брексита". Стеб по всему миру стоял, а пацика быстро подлечиться отправили. Так что если и сейчас на недельку-другую "выпадет из графика" не удивляйтесь.
пидарасы и есть
Ну-ну..
...отношения бывают разные -- классические, неформальные и принудительные... -- так Природа захотела...*)
...что бы победить врага , сначала надо... у него отсосать.
ХЗ. -- хто из нас в Германии лишний...?
Такая житуха, Браты .. -- на каждом шагу и везде...-- не идеализируйте, главное -- всё говно, кроме мочи! -- за своё надо всех рвать -- без страха, жалости и упрёка! ...бо задавят...
Юнкер, Штанмайер, Меркель - это категория политических импотентов, проституток и торгашей
вот из за таких козлов, которые хотели умиротворить людоеда, вместо того чтобы его остановить и началась Вторая мировая война
с ху#лом надо разговаривать только с позиции силы и США в этом правы на 100%
как бы не старались политические шлюхи, ху#ловская империя зла будет уничтожена
It's not gay until the balls touch - якось отак.
Евротолерасты из еврокомиссии - холодные расчётливые пластиковые манекены, ещё и неспособные просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд. Эти снобы способны только считать сиюминутный профит, попивая хорошее европейское вино в комфорте и сытости. Даже завтрашнее крушение их же собственного мира для них почему-то не аргумент.
Юнкер не свои соображения передает. Пока он на должности, это запрещено.
" ЗАЧЕМ ВЫ ЛИШИЛИ УКРАИНУ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ , ЧТОБЫ ПОТОМ КИНУТЬ И ПОКАЗАТЬ СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРОСТИТУЦИЮ ? "
Экстрадированного в РФ Тумгоева избили на этапе - СМИ
https://t.co/uLaUZ0ySOe
Ингуш Тимур Тумгоев, которого украинская сторона экстрадировала в РФ в сентябре этого года, частично потерял память после избиения во время этапирования, сообщает "Кавказ.Реалии".
Хакеры "Underdog The UnLawyers" сопроводили свое разоблачение таким комментарием.
«Нам очень нравится держать людей в напряжении, ведь именно от незнания растёт их ощущение страха и вероятность того, что вскоре будет совершена очередная ошибка. Иногда такие ошибки являются фатальными и решают весь исход спора или конфликта.
Сегодня как раз об этом и о том, как кандидат в Президенты Анатолий Гриценко собрался в Москву, аккурат в день рождения Путина (7 октября). Эту щекотливую историю нам поведал электронный ящик самого половника», - написали хакеры у себя в Facebook.
Впрочем, до сегодняшнего дня было до конца не ясно, подлинные ли эти авиабилеты или же фейк. Но установить подлинность таки удалось. Благодаря функции онлайн-регистрации и данным, указанным в билете, которые на сайте Авиаперевозчика подтвердили наличие такого пассажира на рейсе.