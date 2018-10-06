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Все про:киберпреступление (452) Россия (70658) Евросоюз (12082) Юнкер (152)

 Мы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер

Политик считает: несмотря на все претензии к России, Европа не можит позволить себе грандиозную ссору с Москвой.

Европа не готова к "грандиозной ссоре" с Москвой. Об этом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил в интервью нескольким австрийским СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Der Standard.

"Невзирая на все недовольство Россией, которое в последнее время растет буквально на глазах, мы должны раз и навсегда принять это как факт: по причинам безопасности мы обязаны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе", – сказал Юнкер журналистам.

"Я не готов к грандиозной ссоре с Россией, не смотря на то, что только что опубликовал в Брюсселе коммюнике, резко критикующее ее действия в Нидерландах. Но я выступаю за то, чтобы сохранять спокойствие, не поддаваясь россиянам", – подытожил политик.

Читайте на Цензор.НЕТ: Евросоюз осуждает Россию за хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия

На отношения России и Евросоюза серьезно повлиял скандал с хакерскими атаками на европейские серверы, которыми, по мнению европейцев, руководили из Главного разведуправления ФСБ РФ.

Напомним, 4 октября власти Нидерландов сообщили, что выслали в апреле четырех россиян, которые пытались организовать хакерскую атаку против Организации по запрещению химического оружия в Гааге. По информации голландский властей, кибератаку пытались организовать сотрудники ГРУ. Кибератаку предотвратили 13 апреля, их депортировали в тот же день.

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники российской разведки хотели получить доступ к информации о гибели малазийского "Боинга" на Донбассе в 2014 году.

Позже 4 октября США обвинили 7 офицеров ГРУ во взломе компьютеров и краже данных. Россиянам предъявлены обвинения в кибервзломах, мошенничестве, краже личных данных и отмывании денег.

К обвинениям в хакерских атаках в адрес России присоединилась Канада. Согласно заявлению канадского МИД, хакерская группа Fancy Bear/APT28 незаконно получила конфиденциальные данные спортсмена из системы администрирования и менеджмента Всемирного антидопингового агентства со штаб-квартирой в Канаде. Канадское правительство "с высокой степенью уверенности" считает ответственным за этот инцидент ГРУ.

Также об атаках российских хакеров сообщают в Германии. По данным Берлина, именно по заказу спецслужб России киберпреступники весной 2018 года проникли в так называемую "Информационную сеть Берлин-Бонн", которую используют ведомство федерального канцлера Германии, парламент, минобороны, другие федеральные министерства и службы безопасности ФРГ.

Также на Цензор.НЕТ: В МИД России отреагировали на обвинения со стороны Нидерландов в хакерской атаке: "Это срежиссированная пропагандистская акция"

Источник: https://censor.net.ua/n3089990
 
 
 Топ комментарии
 
Надеюсь это чучело не изменти свое мнение ,когда к нему в дом прийдуи росияне из чечни))
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в белых тапачках тебя выдел, сотрудничатель с рассеиои - в белых тапачках.
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То есть хочешь и рыбку съесть и ... не надуться Мы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер - Цензор.НЕТ 4438
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Да просто алкаш, протрезвеет скажет, что не то имел введу. Это же не первый раз, когда оно бредит. На эти его заявы корреспондентам никто внимания не обращает. Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 3684 https://www.youtube.com/watch?v=faXLDW3f-5A
https://www.youtube.com/watch?v=4gAhWrswyeU

Оно же выступая в Европарламенте ещё в 2016-м году на полном серьёзе, правда "под мухой", заявило о том, что "надо принимать во внимание мнение правительств других планет но вопросу Брексита". Стеб по всему миру стоял, а пацика быстро подлечиться отправили. Так что если и сейчас на недельку-другую "выпадет из графика" не удивляйтесь. Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 3684
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Типичный агент кремля - или, точнее, политик, отстаивающий интересы в первую очередь своей страны...
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Надеюсь это чучело не изменти свое мнение ,когда к нему в дом прийдуи росияне из чечни))
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в белых тапачках тебя выдел, сотрудничатель с рассеиои - в белых тапачках.
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Ещё один остолоп по заигрыванию с Парашей. Ещё один болван. Пенделя хочет получить. Мы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер - Цензор.НЕТ 5126
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они сбивают ваши авиалайнеры, а вы всё ещё "не готовы"
пидарасы и есть
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...а может, хочет в будущем получить пост зама в совете директоров роснефти... Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 1959
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Камень в огород "весьмирснами" и "санкции помогут, надо подождать"
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Оказывается, что "весьмирснами" должно означать - забросать паРашу ядерными бомбами и ракетами?
Ну-ну..
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Мы должны поддерживать отношения с Россией

...отношения бывают разные -- классические, неформальные и принудительные... -- так Природа захотела...*)
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только полное закрытие проекта "РФ"позволит очистить ситуацию в Восточной Европе
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Проблема в том , что так быстро проект не возможно закрыть , потому что таким есть бомба атомная
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И в западной то же , потому что Хуйло давно скупил оптом и в розницу всю их типа элиту , которые по факту продажные не меньше чем наши , а все понты про права человека тут же заканчиваются когда появляется звонкая монета , особенно в больших количествах.
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Высер старой продажной,безпринцыпной,циничной соски
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Приоритеты каждого государства - не угождение другим государствам, а собственная выгода и безопасность... Когда-нибудь и Украина это поймет..
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Это политика , это игра и европейцы играют на победу . Временами что бы победить врага , сначала надо признаться ему в любви .
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смотри, чтобы враг после этих слов не дефлорировал тебя сзади
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Та ясно!
...что бы победить врага , сначала надо... у него отсосать.
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Вчера -- на фирму приехал -- кофе пью на входе... ...подъезжает распространитель газет -- Франконские новости, что ли? -- побежал внутрь охмурять... ...а у него на лобовухе колорадка. ...а у меня Трызуб.
ХЗ. -- хто из нас в Германии лишний...?
Такая житуха, Браты .. -- на каждом шагу и везде...-- не идеализируйте, главное -- всё говно, кроме мочи! -- за своё надо всех рвать -- без страха, жалости и упрёка! ...бо задавят...
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Вот прямо слышу, как наша 5 колонна, во главе с медведчуком радостно подхватывает этот тезис трусливой подлюки Юнкера...С такими друзьями как он и врагов не надо...
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Он не трусливый...он просто любит многа денег
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Хотя мог бы и подумать, что в Европе он не временщик. И что случится с ним, его детьми и внуками, если кацапские панцеры войдут в Европу.
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Ох, уж эти любители кататься в одном лифту с насильником. )
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Так есть ли смысл закреплять в Конституции Украины движение в ЕС? Может быть хватит уже насиловать эту несчастную Конституцию этой несчастной страны только потому что кому-то хочется второй срок?
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А если без эмоций попробовать понять, что он имел ввиду? "Я не готов к грандиозной ссоре с Россией"(с). Он кого-то удивил? Меня- нисколечко. Короче, как я вижу: "Северный поток-2" уже решён, окончательно. Без шансов, если не произойдет Чуда. А выбираться из этого будем мы сами, в одиночку. Бо чудес, как все знают- не бывает.
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Этот поц уже забыл ,как хуйло им вентиль перекрывал. С СП2 это будет ещё проще.
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О какой безопасности оно блеет ? Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 729 Это страна-террорист.
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если бы Юнкер попал в 39 год, он бы громче всех кричал в Лиге наций что с Гитлером надо дружить
Юнкер, Штанмайер, Меркель - это категория политических импотентов, проституток и торгашей
вот из за таких козлов, которые хотели умиротворить людоеда, вместо того чтобы его остановить и началась Вторая мировая война
с ху#лом надо разговаривать только с позиции силы и США в этом правы на 100%
как бы не старались политические шлюхи, ху#ловская империя зла будет уничтожена
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Частково це як? Дати поцілувати у пупець або у стилі нетрадиціоналістів стати статьевим органом бабці?
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На півшишечки.
It's not gay until the balls touch - якось отак.
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Я удивляюсь тем,кто надеялся на гнылую Европу. Забыли Мюнхен и пакт Молотова-РИбентропа и относительно свежий Будапештский договор? Чужими руками не получится. Надо и самим что-то делать. А то сами торгуем полным ходом и боимся всего "а то путян нападения". Так не получится!
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"Невзирая на все недовольство Россией, которое в последнее время растет буквально на глазах, мы должны раз и навсегда принять это как факт: по причинам безопасности мы обязаны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе", - сказал Юнкер журналистам" - точно такие же трусливые демократы в 1939 г. потакали Гитлеру "по причинам безопасности", а получили мировую войну и 50 млн убитыми.
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Ну что Украинцы Лучше умереть стоя чем сосать русский хуй на коленях! Я для себя выбор сделал. Если не мы то кто. Европа нам не поможет.
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ЕС проще кинуть денег якобы на поддержку украинской армии, чем вступать в прямую конфронтацию с ху..лом.
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С гитлером твоим тоже игрались до последнего момента....
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Разве раньше Европа мало предавала? Любое государство в первую очередь отстаивает СВОИ интересы, какое Евросоюзу дело до бытовых проблем украинцев? Кредиты? Допустим взял ты кредит в банке, и что, сотрудник выдавший кркдит автоматически становится твоим другом?
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Если ковырнуть гавно всего одним пальцем, то всё равно вонять будет вся рука...
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То, о чём я говорил: "эффект 300 спартанцев" действует на американцев, канадцев, израильтян... в общем, на тех, в чьей ментальности живет иррациональная реакция на героизм.
Евротолерасты из еврокомиссии - холодные расчётливые пластиковые манекены, ещё и неспособные просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд. Эти снобы способны только считать сиюминутный профит, попивая хорошее европейское вино в комфорте и сытости. Даже завтрашнее крушение их же собственного мира для них почему-то не аргумент.
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Хреновые стремления у Еврокомисии.
Юнкер не свои соображения передает. Пока он на должности, это запрещено.
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Это что, библейское подставление левой щеки после оплеухи по правой? Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 2576
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Юнкер - не шизофреник, нет... он предатель! Он предал Европу - в первую очередь.
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Тоді виходить що Україна має повернути собі ядерну зброю, і забити болт на проституток з європи.
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нужно смириться .Т.е. украинцы должны рассчитывать на самих себя./Кремль энергию ненависти украинцев перенаправляет с себя внутрь Украины. Если получится заставить украинцев ненавидеть друг друга - Украина рухнет. Ключевой тезис Кремля «Внутренний враг хуже внешнего». Пример такого подхода - призывы большевиков к солдатам превратить империалистическую войну в гражданскую.Немецкая сторона способствовала большевикам так же, как сегодня Кремль способствует русскому миру в Украине и за её кордоном.«Мочить , линчевать»-требуют в цензоре от украинцев новые троцкие под забугорными флажками. « Бессрочную общенациональную забастовку» требуют в цензоре от украинцев новые ленины под теми же флажками. Забугорные флажки усиленно стравливают украинцев между собой. Не лайкать а гнать провокаторов русского мира-в гражданской войне нет ничего хорошего.
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рашистско - фрицовский сговор по делению ТерриторииУкраины и ценой много тысячных смертей украинского народа....да что бы твари удавились своей алчностью
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Я ХОЧУ ЭТИМ УРОДАМ ЗАДАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС :


" ЗАЧЕМ ВЫ ЛИШИЛИ УКРАИНУ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ , ЧТОБЫ ПОТОМ КИНУТЬ И ПОКАЗАТЬ СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРОСТИТУЦИЮ ? "
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Действовать частично вместе с расией, означает действовать частично против Украины. Надо скорее самим укрепляться, ну её нахрен эту частично ватную европу. Трусы продажные.
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Прав все таки Трамп когда говорил , что сначала они засылают немерянное бабло Мордору , а потом ноют , что их надо от него защитить . Так вы ,бля определитесь вы или красивые или умные , по тому что одновременно на двух стульях не у кого сидеть не получалось . Еще Черчиль говорил , что выбирая между войной и позором , в результате вы получите и войну и позор.
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Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 1915Дмитрий Гордон‏ @dmitry_gordon 2 ч.2 часа назад
Экстрадированного в РФ Тумгоева избили на этапе - СМИ

https://t.co/uLaUZ0ySOe

Ингуш Тимур Тумгоев, которого украинская сторона экстрадировала в РФ в сентябре этого года, частично потерял память после избиения во время этапирования, сообщает "Кавказ.Реалии".

Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 1070
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Дима Гордон сообщает? -- ...свежо питание, да серится с трудом...
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Если ныне в текстах сообщений слово Россия заменить на Германия, Путин - на Гитлер, Юнкер - на Даладье (или Чемберлен) - интересное дежавю получается.
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Он хочет шпиливили с раской федераской?
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Бросьте детские понты колотить.. Для России воевать с Европой значит воевать со всем миром. А воевать с Украиной значит воевать с частью страны. И это факт. Отсюда и определяются меньшие жертвы и потери.
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*/* просто ни о чем... но... о ком-то Ми маємо підтримувати відносини з Росією і частково діяти разом заради безпеки. З цим фактом треба змиритися, - глава Єврокомісії Юнкер - Цензор.НЕТ 3664
Хакеры "Underdog The UnLawyers" сопроводили свое разоблачение таким комментарием.
«Нам очень нравится держать людей в напряжении, ведь именно от незнания растёт их ощущение страха и вероятность того, что вскоре будет совершена очередная ошибка. Иногда такие ошибки являются фатальными и решают весь исход спора или конфликта.
Сегодня как раз об этом и о том, как кандидат в Президенты Анатолий Гриценко собрался в Москву, аккурат в день рождения Путина (7 октября). Эту щекотливую историю нам поведал электронный ящик самого половника», - написали хакеры у себя в Facebook.
Впрочем, до сегодняшнего дня было до конца не ясно, подлинные ли эти авиабилеты или же фейк. Но установить подлинность таки удалось. Благодаря функции онлайн-регистрации и данным, указанным в билете, которые на сайте Авиаперевозчика подтвердили наличие такого пассажира на рейсе.
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Очередной "Шредер" Германии. Мабуть, место в Роснефти уже зарезервировано.
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Вот такие ублюдки и привели к 2 мировой войне, умиротворяя гитлера, сталина, мусоллини, закрывая глаза на слоганы "немцы и австрийцы - один народ" /Риббентроп/, "Я вам привез мир"/Даладье/ и далее по списку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы должны поддерживать отношения с Россией и частично действовать вместе ради безопасности. С этим фактом нужно смириться, - глава Еврокомиссии Юнкер
 
 
 
 
 
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