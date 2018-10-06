 Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

Об этом он сказал в комментарии для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредвиденным последствиям", - подчеркнул Боднар.
По его словам, цель - показать, что на Закарпатье распространяется украинский суверенитет, который Украина будет защищать.
4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.
Місцем розташування обирають місце колишнього військового аеродрому (???).
Для старту будівництва потрібна нереальна сума для місцевого бюджету, а це кількасот мільйонів гривень. Директор нинішнього аеродрому Федій Фелді переконаний, що місце ідеальне для летовища.
Мукачівський міський голова запевняє, єдине цільове призначення цієї ділянки - цивільне летовище.
- Я думаю, що це протягом 5-10 років можливо буде втілити в життя. Будемо пропонувати до включення бюджету на 2019 рік передбачені кошти для технічно-економічного обґрунтування. Я безпосередньо писав листи міністру пану Омеляну, про те, що ми готові, навіть на умовах деякого співфінансування з міського бюджету по відновленню міського аеропорту. Поки що відповіді ніякої немає , - розказав телеканалу Sirius міський голова Мукачева Андрій Балога.
Якщо ж державної програми не буде, обіцяють залучати інвесторів.
ВІДЕО http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368934