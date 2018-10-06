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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (710) Закарпатье (1440) МИД (4744)

 Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД

По словам замминистра иностранных дел Василия Боднара, Украине нужно реагировать на действия Венгрии, иначе могут быть непредвиденные последствия.

Об этом он сказал в комментарии для ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

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"Венгрия начала действовать так, будто Закарпатье ее территория. Дело не только в выдаче паспортов или создании должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области. Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредвиденным последствиям", - подчеркнул Боднар.

По его словам, цель - показать, что на Закарпатье распространяется украинский суверенитет, который Украина будет защищать.

4 октября Венгрия решила выслать из страны украинского консула в ответ на объявление персоной нон-грата венгерского консула в Берегово из-за паспортного скандала в Закарпатье. Конфликт разгорелся после того, как в сети появилось видео раздачи в консульстве в Берегово жителям Закарпатья венгерских паспортов. Консул при этом советовал этим людям не говорить о двойном гражданстве властям Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3089989
 
   
 Топ комментарии
 
Плохо не то, что Венгрия, по мнению наших чиновников, ведёт себя так, как будто Закарпатье их территория.
Плохо то, что Киев ведёт себя так, как будто Закарпатье не их территория ...
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Орбан отрабатывает московские транши.
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В сущности закарпатцы реализуют свой европейский выбор. Они берут гражданство страны ЕС и члена НАТО. Они не ждут когда кто то придет и сделает для них "Европу". Пэтро ведь нас тоже туда ведет, но ведет как Иван Сусанин.
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Як дозволили так і діє. Політика Овоча (окремі питання) у стосунках з Європою останнім часом мені починає подобатись...
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Мзс наше безубе і шипилявє як елімєнтій ..весь світ смієтся з балаболів
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Это потому, что пэтя не только диабетик, но и импотент, как президент. Это с его попустительства идет захват Закарпатья.
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У Мукачеві розглядають варіант компактного цивільного летовища

Місцем розташування обирають місце колишнього військового аеродрому (???).
Для старту будівництва потрібна нереальна сума для місцевого бюджету, а це кількасот мільйонів гривень. Директор нинішнього аеродрому Федій Фелді переконаний, що місце ідеальне для летовища.
Мукачівський міський голова запевняє, єдине цільове призначення цієї ділянки - цивільне летовище.
- Я думаю, що це протягом 5-10 років можливо буде втілити в життя. Будемо пропонувати до включення бюджету на 2019 рік передбачені кошти для технічно-економічного обґрунтування. Я безпосередньо писав листи міністру пану Омеляну, про те, що ми готові, навіть на умовах деякого співфінансування з міського бюджету по відновленню міського аеропорту. Поки що відповіді ніякої немає , - розказав телеканалу Sirius міський голова Мукачева Андрій Балога.
Якщо ж державної програми не буде, обіцяють залучати інвесторів.
ВІДЕО http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368934
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Венгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД. Венгрия действует так как ей позволяет действовать Украина, а вернее не совсем наше проукраинское правительство. Во времена кровавой тюрьме народов ссср Венгрия даже и в намёках не позволяла себе каких либо недружественных шагов к Украине или к ссср.
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Консула Угорщини в Берегові оголосили персоною нон-грата (Усі подробиці) http://www.mukachevo.net/ua/news/view/368895
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Подкинуть туда дополнительно десантура поближе к границе ... А то смотри, петушня мадьярская хвост подняли ...
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Йовбик - этнический мадяр, как и вся мукачевская мафия, состоящая из чиновников и бандитов.
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если йобики так действуют ,как буд то это их територия ,то только потому,что барыга им ,в собственных карманных интересах разрешает такие действия...
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Наша біда що мад'яри зараз більше схильні до Будапешту,чим до Києва.І це завдяки безмозглому нинішньому керівництву.В них руки достають до всього-офшор,державної кишені,пам'ятників,церкви,фантастичних реформ то що.А От до перлини України не вистачає часу,видно нема там чим поживитися,або не дають!!!
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То реагуйте, як влада, а не як безхребетні хробаки!
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Так що ж Ви такі беззубі ? Може треба інших службовців запросити ? МИД є, зарплату одержують, а толку немає.
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Закрыть венгерскую границу (136,7 км) на евроремонт. Кто хочет ездить в Венгрию, пусть ездит через Польшу и Словакию. Закарпатским венграм создать точно такие же условия жизни как и во всей Украине. Проблема добровольно покинет Украину и переместится в Венгрию.
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ілі упливьот с нєдвіжімостью в радную гавань
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Евреи всё продали и без недвижимости в Израиль уехали. Венгры также сделают.
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так то євреї! А от "жітєлі Крьіма" і "шахтьори дамбаса" нє так воспітани
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а мадьяри вже поставили вимогу (ультіматум) автомномії, а при очєрєдном шухєрє в Україні відкусять шмат від ослабленої неньки.
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Мадяры должны знать эту медаль и помнить цвета её колодки. Можем повторить, если что. Угорщина діє так, ніби Закарпаття - її територія, - МЗС - Цензор.НЕТ 779 Угорщина діє так, ніби Закарпаття - її територія, - МЗС - Цензор.НЕТ 8150
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5 статья положения, приравнивающая нападение на одну из стран блока к нападению на всех членов Альянса. Нападение одной страны блока на Украину приравнивается к нападению всех стран НАТО? Нужно Украине такое НАТО?
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так вроді в гельсінкі'75 договорились для збереження миру - не совати граніцу, але шоп люди могли свободно перетинати
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анексія Криму стала першим порушенням приципу непорушності післявоєнних (IIWW) кордонів
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вопшє-то, угорщына, такі пєрвая прізнала Україну та першими посольствами обмінялись з ними. В Закарпатті вони помогають своїм, бо наша влада довела людей до цугундера. І нікому ті села не потрібні, а так жаба давить - це шо ви на наші грядки лізете!? А то шо на тих грядках кукіль та будяки, бо вам його не тра'
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ну да, разом з Канадою, а слідом Угорщьіна
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а амбасадори та амбасади, таки, перші з мадьярами
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Проблема в том, что и МИД Украины действует так, будто Закарпатье венгерская территория...)))
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так воно мені не тра', але "такая корова нужна самому"
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Ближайшим языком к венгерскому является язык народа манси. Вот пусть и требуют нефтяной ханты-мансийский округ у московии, а от Украины им большой кукиш под нос.
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в Україні єдиною нацменшиною є українці
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Я очень хорошо знаю Закарпатье и давно. Хорошо знаком со многими закарпатскими венграми. Могку уверенно заявить, что они неприязненно относятся к Украине, их родина Венгрия. Считают Закарпатье венгерской территорией отторгнутой у Венгрии. Давно еще с времен СССР вынашиваюи желание получить автономию на все Закарпатье с последующей перспективой ухода (воссоединения) в Венгрию.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия действует так, будто Закарпатье ее территория, - МИД
 
 
 
 
 
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