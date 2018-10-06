 В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль. ФОТО

В Запорожской области похитили и запугивали главу государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Об этом у себя в Facebook написал глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль, сообщает Цензор.НЕТ.

Когда именно произошло похищение – неизвестно. Брыль указал только, что узнал о нем во время рабочего визита в Приморский район.

"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, пытавшегося помешать незаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали его, но и выкрали в багажнике авто", – написал Брыль.

Глава Запорожской ОГА обнародовал видео, на котором неизвестный мужчина говорит полицейскому, что Горгунский сам бился головой о забор.

Мужчина на видео рассказал, что он из Луганска и является членом незаконного вооруженного формирования "ДНР". Но потом сказал, что пошутил.

Константин Брыль утверждает, что на видео некий Андрей Анатолиевич Акритов.

В соответствии с обнародованными декларациями, человек с таким именем в 2016 году занимал пост директора департамента архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета, выяснили журналисты "Громадського радіо". Местом его регистрации значится город Луганск.

Брыль отметил, что обратился в полицию Запорожской области и будет держать расследование на личном контроле.