 В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль. ФОТО

В Запорожской области похитили и запугивали главу государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Об этом у себя в Facebook написал глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль, сообщает Цензор.НЕТ.
Когда именно произошло похищение – неизвестно. Брыль указал только, что узнал о нем во время рабочего визита в Приморский район.
"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, пытавшегося помешать незаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали его, но и выкрали в багажнике авто", – написал Брыль.
Глава Запорожской ОГА обнародовал видео, на котором неизвестный мужчина говорит полицейскому, что Горгунский сам бился головой о забор.
Мужчина на видео рассказал, что он из Луганска и является членом незаконного вооруженного формирования "ДНР". Но потом сказал, что пошутил.
Константин Брыль утверждает, что на видео некий Андрей Анатолиевич Акритов.
В соответствии с обнародованными декларациями, человек с таким именем в 2016 году занимал пост директора департамента архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета, выяснили журналисты "Громадського радіо". Местом его регистрации значится город Луганск.
Брыль отметил, что обратился в полицию Запорожской области и будет держать расследование на личном контроле.
Нет такой области в Запорожской области!
крещении. Потом ответственность за крещаемого младенца стали принимать на себя так называемые восприемники - или,
по-современному, крестные родители: они отвечают перед Богом за то, насколько младенец вырос и воспитан в духе
христианства.
Отменить крещение невозможно - так же, как и отменить Ваше рождение. Греки говаривали, что даже боги не могут
сделать бывшее не бывшим. Ни без денег, ни за деньги.
Однако, крещение как таковое не имеет самостоятельного мистического значения. Это означает, что если человек не
ведет христианскую жизнь, то крещение при жизни не имеет для человека никаких последствий. Никаких последствий оно
не будет иметь и после смерти, если человек о Христе за свою жизнь так толком ничего и не узнал.\\\\\\\\
Ха-ха, смешно... Настолько тупо получается...
Я просто иду, плюю в/на притон, по входу/выходу, и все, попы прокляты. Ибо я не знаю как снять проклятие
Эта зараза реально мощная... Даже снять заклятье "не можид"
Смешно, но сколько же это колдовство заразило людей...(хотя.... , люди гавно не хавают, хавают рабы)ээээ
мне смешно то)))
-- Шо б ты всю жизнь жил на зарплату! (с)