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Все про:похищение (1268) Запорожская область (602) Брыль (4)

 В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль. ФОТО

Мужчину вывезли в багажнике автомобиля и избили. Дело расследует полиция.

В Запорожской области похитили и запугивали главу государственной исполнительной службы Приморского района Сергея Гогунского. Об этом у себя в Facebook написал глава Запорожской обладминистрации Константин Брыль, сообщает Цензор.НЕТ.

Когда именно произошло похищение – неизвестно. Брыль указал только, что узнал о нем во время рабочего визита в Приморский район.

"Определенные лица решили незаконно собрать урожай. А госслужащего, пытавшегося помешать незаконным действиям, избили. Местные царьки не только запугивали его, но и выкрали в багажнике авто", – написал Брыль.

Глава Запорожской ОГА обнародовал видео, на котором неизвестный мужчина говорит полицейскому, что Горгунский сам бился головой о забор.

Мужчина на видео рассказал, что он из Луганска и является членом незаконного вооруженного формирования "ДНР". Но потом сказал, что пошутил.

Константин Брыль утверждает, что на видео некий Андрей Анатолиевич Акритов.

В соответствии с обнародованными декларациями, человек с таким именем в 2016 году занимал пост директора департамента архитектуры и градостроительства Запорожского горсовета, выяснили журналисты "Громадського радіо". Местом его регистрации значится город Луганск.

Брыль отметил, что обратился в полицию Запорожской области и будет держать расследование на личном контроле.

Источник: https://censor.net.ua/n3089987
 
 
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початок є...поки що з вижившим.. не надовго
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"главу государственной исполнительной области"
Нет такой области в Запорожской области! В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль - Цензор.НЕТ 5675
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...Приморский район в Запорожской области -- эт то же, что Бессарабка во Владивостоке...*)
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-- значит и Бессарабку надо во Владивостоке учреждать! -- всенародным референдумом...*)
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Тут и полицейские труханули. Шо за полиция, что об нее ноги вытирают...
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Христиане первых веков крестили только взрослых людей, которые могли принять сознательное ответственное решение о
крещении. Потом ответственность за крещаемого младенца стали принимать на себя так называемые восприемники - или,
по-современному, крестные родители: они отвечают перед Богом за то, насколько младенец вырос и воспитан в духе
христианства.

Отменить крещение невозможно - так же, как и отменить Ваше рождение. Греки говаривали, что даже боги не могут
сделать бывшее не бывшим. Ни без денег, ни за деньги.

Однако, крещение как таковое не имеет самостоятельного мистического значения. Это означает, что если человек не
ведет христианскую жизнь, то крещение при жизни не имеет для человека никаких последствий. Никаких последствий оно

не будет иметь и после смерти, если человек о Христе за свою жизнь так толком ничего и не узнал.\\\\\\\\

Ха-ха, смешно... Настолько тупо получается...
Я просто иду, плюю в/на притон, по входу/выходу, и все, попы прокляты. Ибо я не знаю как снять проклятие В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль - Цензор.НЕТ 2663
Эта зараза реально мощная... Даже снять заклятье "не можид"
Смешно, но сколько же это колдовство заразило людей...(хотя.... , люди гавно не хавают, хавают рабы)ээээ В Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль - Цензор.НЕТ 2663
мне смешно то)))
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В Запорожской области похитили и запугивали чиновника
-- Шо б ты всю жизнь жил на зарплату! (с)
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А где спецназ с рюкзаками на вертолётах? Почему быдлу вообще позволенно так себя вести с полицейскими? Если бы это были активисты то там бы уже рота национальной гвардии была на броневиках и вертолётах.
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а в цей час -В Киеве в кафе на улице Михаила Гришко в ночь на субботу, 6 октября, трое мужчин спровоцировали драку и ранили из огнестрельного оружия двоих охранников, которые пытались унять правонарушителей - korrespondent.net/city/kiev/4019319-v-kafe-kyeva-proyzoshla-strelba-raneny-okhrannyky. А ми ще говоримо хто під час голодомору При Сталіні ходив під хатами та витрушував все до зернини - свої же посіпаки і ходили, щоб вислужитись перед керівництвом....та Москвою.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Запорожской области похитили и запугивали чиновника, - глава ОГА Брыль. ФОТО
 
 
 
 
 
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