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 Часть фигурантов дела об Одесской трагедии 2 мая доставят в суд принудительно

Семеро мужчин ни разу не явились в суд. Из-за этого заседания пришлось переносить семь раз.

Семерых из 19 фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе доставят в суд принудительно. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой УНИАН.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, накануне, 5 октября в Апелляционном суде Николаевской области состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ильичевского городского суда, вынесенный 18 сентября 2017 года, которым были оправданы 19 фигурантов дела.

Им вменяли ч. 2 ст. 294 ("массовые беспорядки"), а некоторым – дополнительно ч. 2 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса.

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По результатам рассмотрения вопроса о принудительной доставке в суд семерых фигурантов, которых заблаговременно уведомили о дате и времени рассмотрения дела, но они ни разу не приходили на судебные заседания, суд разрешил принудительный привод.

В связи с неявкой лиц на судебные заседания рассмотрение дела откладывалось 7 раз.

Суд вынес постановление о принудительном приводе Александра Алешина, Валентина Власенко, Евгения Зайцева, Сергея Рудика, Максима Сакаукова, Александра Суханова и Александра Шапки.

Следующее судебное заседание запланировано на 12 ноября.

Напомним, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову, известному как "Капитан Какао", и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.

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В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследование в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефедов сейчас находятся в СИЗО.

20 апреля 2018 года на брифинге в Одессе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в настоящее время завершено расследование других эпизодов по "делу 2 мая", которые касаются других подозреваемых, задержанных позднее.

По его словам, новые эпизоды также могут направить в суд Николаева для объединения с основным делом, по которому в 2017 году Ильичевским судом был вынесен оправдательный приговор.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

Источник: https://censor.net.ua/n3089985
 
 
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Судячи зі складу ЦВК, вже сьогодні можна починати готувати коктейлі молотова ,шини,бити, бруківку
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Им нужна не принудительная доставка в суд, а принудительная лоботомия, шо б сквозняком из мозга выветрело заразу русского мира.
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Эти семеро все пропарашные, или как всегда в последнее время парашники уедут в парашу, а сядут проукраинские активисты?
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А "пророссийские активисты" это кто?
Может вы и дохлого захерченко с пока ещё не дохлым плотницким назовёте "пророссийскими активистами" ?
У нас старательно не называют войну войной. Коллоборантов называют сепаратистами, войну АТО или ООС. Политика соевой власти состоит в том, что бы всему миру представить российско-украинскую войну гражданской и выгородить торговых партнёров из кремля.
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об Одесской трагедии 2 мая
...а мне всегда казалось, что это был Праздник, а не трагедия...
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Боже, я уже и забыл, шо було.И так все события, Вечные расследования, вот кому то не грозит безработица, работа есть, а результат и не нужен. Во сколько идиотов на зарплате и не плохой, прокуроры, судьи, адвокаты и сколько обслуживающего персонала. А там смотришь и пенсии, только за шо?
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Какого, нафиг, ильичевского суда, если Ильичевск теперь Черноморск...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧасть фигурантов дела об Одесской трагедии 2 мая доставят в суд принудительно
 
 
 
 
 
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