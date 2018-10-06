 Часть фигурантов дела об Одесской трагедии 2 мая доставят в суд принудительно

Семерых из 19 фигурантов дела о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе доставят в суд принудительно. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой УНИАН.
Как сообщили в прокуратуре Одесской области, накануне, 5 октября в Апелляционном суде Николаевской области состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ильичевского городского суда, вынесенный 18 сентября 2017 года, которым были оправданы 19 фигурантов дела.
Им вменяли ч. 2 ст. 294 ("массовые беспорядки"), а некоторым – дополнительно ч. 2 ст. 263 ("незаконное обращение с оружием") Уголовного кодекса.
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По результатам рассмотрения вопроса о принудительной доставке в суд семерых фигурантов, которых заблаговременно уведомили о дате и времени рассмотрения дела, но они ни разу не приходили на судебные заседания, суд разрешил принудительный привод.
В связи с неявкой лиц на судебные заседания рассмотрение дела откладывалось 7 раз.
Суд вынес постановление о принудительном приводе Александра Алешина, Валентина Власенко, Евгения Зайцева, Сергея Рудика, Максима Сакаукова, Александра Суханова и Александра Шапки.
Следующее судебное заседание запланировано на 12 ноября.
Напомним, 18 сентября 2017 года Ильичевский городской суд признал невиновными 19 обвиняемых по делу о массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе. В тот же день в Черноморске двоим оправданным судом фигурантам дела – украинцу Сергею Долженкову, известному как "Капитан Какао", и россиянину Евгению Мефедову сообщили о подозрении в сепаратизме, их задержали.
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В январе 2018 года в прокуратуре Одесской области заявили о завершении расследование в отношении этих фигурантов и направлении в Киевский районный суд Одессы обвинительного акта. Долженков и Мефедов сейчас находятся в СИЗО.
20 апреля 2018 года на брифинге в Одессе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в настоящее время завершено расследование других эпизодов по "делу 2 мая", которые касаются других подозреваемых, задержанных позднее.
По его словам, новые эпизоды также могут направить в суд Николаева для объединения с основным делом, по которому в 2017 году Ильичевским судом был вынесен оправдательный приговор.
2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибли 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.
Может вы и дохлого захерченко с пока ещё не дохлым плотницким назовёте "пророссийскими активистами" ?
У нас старательно не называют войну войной. Коллоборантов называют сепаратистами, войну АТО или ООС. Политика соевой власти состоит в том, что бы всему миру представить российско-украинскую войну гражданской и выгородить торговых партнёров из кремля.
...а мне всегда казалось, что это был Праздник, а не трагедия...