 В Киеве прошел марш за право на самозащиту. ФОТОрепортаж

В субботу, 6 октября, в Киеве прошел "Марш 11%" за право украинских граждан на самозащиту. Инициатором акции выступила общественная организация "Демократична сокира", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Большой Киев".
Шествие началось в полдень в парке Шевченко. Активисты прошли по улице Владимирской и спустились к Майдану, где прошел митинг. Участие в шествии приняли около 500 человек.
Цель марша – привлечь внимание общества к проблемам самозащиты и оборота оружия.
Участники марша утверждают, что в Украине нет адекватного законодательства о получении разрешений на оружие, обращении оружия и боеприпасов. Эти вопросы регламентированы внутренними распоряжениями МВД. Активисты хотят, чтобы вопрос был урегулирован на уровне законов. Также они пытаются привлечь внимание к вопросу права на самозащиту.
"В гражданине, который успешно оказал сопротивление грабителю или убийце, следователь, а затем судья видят такого же преступника и пытаются добиться для него обвинительного приговора", – утверждают организаторы марша.
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Как отметил во время мероприятия один из активистов Юрий Гудыменко, "сейчас, с одной стороны, в стране сформировалась каста близких к МВД лиц, имеющих наградное оружие или просто оружие, полученное в обход существующих правил. С другой стороны, значительно вырос объем нелегального рынка оружия вследствие боевых действий, и сейчас каждый мелкий гопник может приобрести себе на черном рынке какой-то ствол".
Напомним, 1 октября Нацполиция объявила о проведении месячника добровольной сдачи оружия. С 1 до 31 октября каждый гражданин может добровольно сдать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранились без соответствующих документов.
Оружие простым смертным не положено, защищаться им могут лишь паны вроде Пашинского и пани вроде жены Пашинского. А плебс пусть ждет пока прилетит полицейский в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
Вважаю, що Президенту України Порошенку, необхідно підтримати цю вимогу !
- Щоб привернути увагу до проблеми.
⚫ Якої проблеми?
- Проблеми з правом на самозахист.
⚫ У чому полягає проблема?
- У тому, що хоча юридично це право існує, фактично користуватися ним неможливо. Незалежно від того, яким чином ти захистив свій будинок, життя й близьких - при нанесенні бодай мінімальної шкоди нападнику, щодо тебе буде порушено кримінальне провадження, яке, найімовірніше, закінчиться для тебе обвинувальним вироком.
⚫ А як воно має бути насправді?
- А насправді, наприклад, вже близько півроку є прецедентне рішення Верховного Суду України, згідно з яким не існує верхньої межі допустимого самозахисту, якщо нападників декілька, або якщо йдеться про захист власного помешкання. Проте українські суди не звертають уваги на наявність цього рішення.
⚫ І чим допоможе марш?
- Марш є засобом публічного тиску, однією з базових форм волевиявлення громадян, які не є суб'єктами законодавчої, виконавчої або судової влади. Маршем ми хочемо показати, що в Україні назріла проблема, яка потребує системного вирішення на всіх трьох рівнях влади. Від законотворців вимагається прийняття збройного законодавства. Від виконавчої влади - виконання його норм. Від судової - перехід від застосування каральної правозастосовної практики до практики визнання права громадянина на захист первісним та незаперечним.
⚫ А чому саме зараз?
- Тому що зараз починаються передвиборчі перегони. Всі партії та кандидати в президенти готують свої програми та передвиборчі обіцянки. Зараз ідеальний час для громадян вплинути на державний політичний вектор. Якщо всі політичні партії і кандидати раптово зрозуміють, що право на захист - глобальний запит всього суспільства, вони вже не зможуть дозволити собі заяви на кшталт "не на часі" або "нарід не той". І тоді, хто б не переміг на виборах - він буде змушений реалізувати цей політичний вектор принаймні частково.
⚫ Так Ви за кого?
- Ми за себе та за Вас зокрема. Це не політична акція, це акція для демонстрації політичної воля громадян, вона не за і не проти будь кого з кандидатів. Вона за право громадян на захист. Якщо будь хто з кандидатів або політичних партій приєднається до акції та офіційно зробить частиною своєї політичної програми "другу поправку" і право на захист - це буде дуже добре. Ідеально щоб це зробили всі кандидати та партії в державі.
⚫ Але ж якщо дати вам зброю, ви одне одного перестріляєте!
- Ви так кажете, бо вважаєте громадян України дурнішими за громадян Молдови? В Молдові існують відповідні закони та дозволена цивільна вогнепальна зброя, в тому числі короткоствольна. Якщо вже там не сталося геноциду і Молдову не накрила хвиля терору, то ми скромно вважаємо, що українці теж зможуть тримати себе в руках. Але якщо ви особисто не впевнені в собі - дійсно, вам зброю краще не довіряти. Ви, до речі, де служили? Хвиля, бригада, сектор? Вам довіряли там зброю? Не перестріляли ви з товаришами по службі одне одного?
⚫Так у Раді ж вже є законопроект 1135-1..
- ...який там лежить з 10 грудня 2014 року, підписаний трьома фракціями й особисто спікером, і так і не прийнятий, тому що "не на часі" та "нарід не той". Звідси два висновки. Перший - це скликання парламенту не в змозі за чотири роки прийняти хоча б в першому читанні хоча б щось, і навряд чи в найближчі півроку воно стане більш дієздатним ніж зараз, швидше за все буде навпаки. Другий - неважливо, скільки депутатів подало законопроект, без підтримки вулиці, без чіткого розуміння парламентарями того, що закон "на часі" і народ настільки "той", що вже стомився чекати - нічого не буде прийнято ніколи. І обидві ці причини є відповідями на питання, навіщо ми йдемо на марш 11%.
⚫ То що Ви вимагаєте конкретно (детально)?
- Нормалізації правозастосовної практики судами. Розробки та прийняття цивілізованого збройного законодавства. Прийняття тези про священність права на захист в якості пункту політичної програми всіма політичними партіями та кандидатами та прийняття цього пункту як частини коаліційної угоди.
⚫ І всього цього ви розраховуєте досягти одним маршем?
- Було б непогано. Тому що взагалі ходити маршами нам не дуже подобається, нам і так є чим зайнятися. Проте, якщо не вдасться одним - то доведеться двома, трьома, десятьма. І усіма іншими методами законного тиску громадян на владу.
⚫ Так куди приходити?
- В Києві до пам'ятника Шевченкові в парку Шевченка о 12 годині 6 жовтня. В Харкові на той самий час на площу Конституції до пам'ятника Незалежності.
⚫ Зброю з собою брати?
- Ні в якому разі. Йдеться про законні конституційні методи волевиявлення, а згідно з Конституцією, громадяни мають право на мирні зібрання без зброї. Масові зібрання громадян, навіть з легальною мисливською зброєю, на акцію вже поза законом.
⚫Плакати свої робити?
- Звичайно. Якщо вони будуть про право громадян на захист, то ми будемо раді їх бачити. Якщо вони будуть про "продам гараж", "нотаріус, переклади, апостиль", то теж згодиться, але не дивуйтесь, якщо дивитимуться на вас косувато.
⚫ Так що взагалі робити?
- Приходити в суботу, 6 жовтня, в Києві в парк Шевченка, в Харкові на площу Конституції з дружинами, чоловіками, дітьми та іншими знайомими. Орієнтир -- прапор партії "Демократична Сокира"
1-не запрещено
2 -не оружие
3 -можно полоснуть по харе или при большей необходимости- по горлянке.
Как там сказал сАБАКОВ - спочатку підкоряйтесь, а потім оскаржуйте у суді.
Бо ж це Він сказав: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине." (с)
Євангелія від Матвія (гл. 26, ст. 51).
..."наваросію", "рюзьгє мір" та таке інше...
Украинцы на немцев похожи -- порядок любят, но если бунтуют -- ...не отстреляешься...
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