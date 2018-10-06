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Все про:Киев (16571) марш (484) оружие (3551)

 В Киеве прошел марш за право на самозащиту. ФОТОрепортаж

Участники шествия требовали законодательно урегулировать вопросы обращения оружия и права на самозащиту.

В субботу, 6 октября, в Киеве прошел "Марш 11%" за право украинских граждан на самозащиту. Инициатором акции выступила общественная организация "Демократична сокира", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Большой Киев".

Шествие началось в полдень в парке Шевченко. Активисты прошли по улице Владимирской и спустились к Майдану, где прошел митинг. Участие в шествии приняли около 500 человек.

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Цель марша – привлечь внимание общества к проблемам самозащиты и оборота оружия.

Участники марша утверждают, что в Украине нет адекватного законодательства о получении разрешений на оружие, обращении оружия и боеприпасов. Эти вопросы регламентированы внутренними распоряжениями МВД. Активисты хотят, чтобы вопрос был урегулирован на уровне законов. Также они пытаются привлечь внимание к вопросу права на самозащиту.

"В гражданине, который успешно оказал сопротивление грабителю или убийце, следователь, а затем судья видят такого же преступника и пытаются добиться для него обвинительного приговора", – утверждают организаторы марша.

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Как отметил во время мероприятия один из активистов Юрий Гудыменко, "сейчас, с одной стороны, в стране сформировалась каста близких к МВД лиц, имеющих наградное оружие или просто оружие, полученное в обход существующих правил. С другой стороны, значительно вырос объем нелегального рынка оружия вследствие боевых действий, и сейчас каждый мелкий гопник может приобрести себе на черном рынке какой-то ствол".

Напомним, 1 октября Нацполиция объявила о проведении месячника добровольной сдачи оружия. С 1 до 31 октября каждый гражданин может добровольно сдать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранились без соответствующих документов.

Источник: https://censor.net.ua/n3089984
 
   
 Топ комментарии
 
Очередные будкошататели вышли.
Оружие простым смертным не положено, защищаться им могут лишь паны вроде Пашинского и пани вроде жены Пашинского. А плебс пусть ждет пока прилетит полицейский в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
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⚫ Навіщо вам марш?
- Щоб привернути увагу до проблеми.

⚫ Якої проблеми?
- Проблеми з правом на самозахист.

⚫ У чому полягає проблема?
- У тому, що хоча юридично це право існує, фактично користуватися ним неможливо. Незалежно від того, яким чином ти захистив свій будинок, життя й близьких - при нанесенні бодай мінімальної шкоди нападнику, щодо тебе буде порушено кримінальне провадження, яке, найімовірніше, закінчиться для тебе обвинувальним вироком.

⚫ А як воно має бути насправді?
- А насправді, наприклад, вже близько півроку є прецедентне рішення Верховного Суду України, згідно з яким не існує верхньої межі допустимого самозахисту, якщо нападників декілька, або якщо йдеться про захист власного помешкання. Проте українські суди не звертають уваги на наявність цього рішення.

⚫ І чим допоможе марш?
- Марш є засобом публічного тиску, однією з базових форм волевиявлення громадян, які не є суб'єктами законодавчої, виконавчої або судової влади. Маршем ми хочемо показати, що в Україні назріла проблема, яка потребує системного вирішення на всіх трьох рівнях влади. Від законотворців вимагається прийняття збройного законодавства. Від виконавчої влади - виконання його норм. Від судової - перехід від застосування каральної правозастосовної практики до практики визнання права громадянина на захист первісним та незаперечним.

⚫ А чому саме зараз?
- Тому що зараз починаються передвиборчі перегони. Всі партії та кандидати в президенти готують свої програми та передвиборчі обіцянки. Зараз ідеальний час для громадян вплинути на державний політичний вектор. Якщо всі політичні партії і кандидати раптово зрозуміють, що право на захист - глобальний запит всього суспільства, вони вже не зможуть дозволити собі заяви на кшталт "не на часі" або "нарід не той". І тоді, хто б не переміг на виборах - він буде змушений реалізувати цей політичний вектор принаймні частково.

⚫ Так Ви за кого?
- Ми за себе та за Вас зокрема. Це не політична акція, це акція для демонстрації політичної воля громадян, вона не за і не проти будь кого з кандидатів. Вона за право громадян на захист. Якщо будь хто з кандидатів або політичних партій приєднається до акції та офіційно зробить частиною своєї політичної програми "другу поправку" і право на захист - це буде дуже добре. Ідеально щоб це зробили всі кандидати та партії в державі.

⚫ Але ж якщо дати вам зброю, ви одне одного перестріляєте!
- Ви так кажете, бо вважаєте громадян України дурнішими за громадян Молдови? В Молдові існують відповідні закони та дозволена цивільна вогнепальна зброя, в тому числі короткоствольна. Якщо вже там не сталося геноциду і Молдову не накрила хвиля терору, то ми скромно вважаємо, що українці теж зможуть тримати себе в руках. Але якщо ви особисто не впевнені в собі - дійсно, вам зброю краще не довіряти. Ви, до речі, де служили? Хвиля, бригада, сектор? Вам довіряли там зброю? Не перестріляли ви з товаришами по службі одне одного?

⚫Так у Раді ж вже є законопроект 1135-1..
- ...який там лежить з 10 грудня 2014 року, підписаний трьома фракціями й особисто спікером, і так і не прийнятий, тому що "не на часі" та "нарід не той". Звідси два висновки. Перший - це скликання парламенту не в змозі за чотири роки прийняти хоча б в першому читанні хоча б щось, і навряд чи в найближчі півроку воно стане більш дієздатним ніж зараз, швидше за все буде навпаки. Другий - неважливо, скільки депутатів подало законопроект, без підтримки вулиці, без чіткого розуміння парламентарями того, що закон "на часі" і народ настільки "той", що вже стомився чекати - нічого не буде прийнято ніколи. І обидві ці причини є відповідями на питання, навіщо ми йдемо на марш 11%.

⚫ То що Ви вимагаєте конкретно (детально)?
- Нормалізації правозастосовної практики судами. Розробки та прийняття цивілізованого збройного законодавства. Прийняття тези про священність права на захист в якості пункту політичної програми всіма політичними партіями та кандидатами та прийняття цього пункту як частини коаліційної угоди.

⚫ І всього цього ви розраховуєте досягти одним маршем?
- Було б непогано. Тому що взагалі ходити маршами нам не дуже подобається, нам і так є чим зайнятися. Проте, якщо не вдасться одним - то доведеться двома, трьома, десятьма. І усіма іншими методами законного тиску громадян на владу.

⚫ Так куди приходити?
- В Києві до пам'ятника Шевченкові в парку Шевченка о 12 годині 6 жовтня. В Харкові на той самий час на площу Конституції до пам'ятника Незалежності.

⚫ Зброю з собою брати?
- Ні в якому разі. Йдеться про законні конституційні методи волевиявлення, а згідно з Конституцією, громадяни мають право на мирні зібрання без зброї. Масові зібрання громадян, навіть з легальною мисливською зброєю, на акцію вже поза законом.

⚫Плакати свої робити?
- Звичайно. Якщо вони будуть про право громадян на захист, то ми будемо раді їх бачити. Якщо вони будуть про "продам гараж", "нотаріус, переклади, апостиль", то теж згодиться, але не дивуйтесь, якщо дивитимуться на вас косувато.

⚫ Так що взагалі робити?
- Приходити в суботу, 6 жовтня, в Києві в парк Шевченка, в Харкові на площу Конституції з дружинами, чоловіками, дітьми та іншими знайомими. Орієнтир -- прапор партії "Демократична Сокира"
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топор тоже не оружие и носить его с собой тоже не запрещено, но как только вы раскроите им кому-нибуть голову, даже в целях самозащиты, вы сядете
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Очередные будкошататели вышли.
Оружие простым смертным не положено, защищаться им могут лишь паны вроде Пашинского и пани вроде жены Пашинского. А плебс пусть ждет пока прилетит полицейский в голубом вертолете и бесплатно покажет кино.
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будкошататели-порохоботы... Что-то у зрадоваты обострение осеннее началось.
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Мабудь, це один із головних народних приоритетів українців, разом з вступом в НАТО, Законом про мову, та наданням Томосу.
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Це один із головних народних приоритетів українців, разом з вступом в НАТО, Законом про мову, та наданням Томосу !

Вважаю, що Президенту України Порошенку, необхідно підтримати цю вимогу !

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⚫ Навіщо вам марш?
- Щоб привернути увагу до проблеми.

⚫ Якої проблеми?
- Проблеми з правом на самозахист.

⚫ У чому полягає проблема?
- У тому, що хоча юридично це право існує, фактично користуватися ним неможливо. Незалежно від того, яким чином ти захистив свій будинок, життя й близьких - при нанесенні бодай мінімальної шкоди нападнику, щодо тебе буде порушено кримінальне провадження, яке, найімовірніше, закінчиться для тебе обвинувальним вироком.

⚫ А як воно має бути насправді?
- А насправді, наприклад, вже близько півроку є прецедентне рішення Верховного Суду України, згідно з яким не існує верхньої межі допустимого самозахисту, якщо нападників декілька, або якщо йдеться про захист власного помешкання. Проте українські суди не звертають уваги на наявність цього рішення.

⚫ І чим допоможе марш?
- Марш є засобом публічного тиску, однією з базових форм волевиявлення громадян, які не є суб'єктами законодавчої, виконавчої або судової влади. Маршем ми хочемо показати, що в Україні назріла проблема, яка потребує системного вирішення на всіх трьох рівнях влади. Від законотворців вимагається прийняття збройного законодавства. Від виконавчої влади - виконання його норм. Від судової - перехід від застосування каральної правозастосовної практики до практики визнання права громадянина на захист первісним та незаперечним.

⚫ А чому саме зараз?
- Тому що зараз починаються передвиборчі перегони. Всі партії та кандидати в президенти готують свої програми та передвиборчі обіцянки. Зараз ідеальний час для громадян вплинути на державний політичний вектор. Якщо всі політичні партії і кандидати раптово зрозуміють, що право на захист - глобальний запит всього суспільства, вони вже не зможуть дозволити собі заяви на кшталт "не на часі" або "нарід не той". І тоді, хто б не переміг на виборах - він буде змушений реалізувати цей політичний вектор принаймні частково.

⚫ Так Ви за кого?
- Ми за себе та за Вас зокрема. Це не політична акція, це акція для демонстрації політичної воля громадян, вона не за і не проти будь кого з кандидатів. Вона за право громадян на захист. Якщо будь хто з кандидатів або політичних партій приєднається до акції та офіційно зробить частиною своєї політичної програми "другу поправку" і право на захист - це буде дуже добре. Ідеально щоб це зробили всі кандидати та партії в державі.

⚫ Але ж якщо дати вам зброю, ви одне одного перестріляєте!
- Ви так кажете, бо вважаєте громадян України дурнішими за громадян Молдови? В Молдові існують відповідні закони та дозволена цивільна вогнепальна зброя, в тому числі короткоствольна. Якщо вже там не сталося геноциду і Молдову не накрила хвиля терору, то ми скромно вважаємо, що українці теж зможуть тримати себе в руках. Але якщо ви особисто не впевнені в собі - дійсно, вам зброю краще не довіряти. Ви, до речі, де служили? Хвиля, бригада, сектор? Вам довіряли там зброю? Не перестріляли ви з товаришами по службі одне одного?

⚫Так у Раді ж вже є законопроект 1135-1..
- ...який там лежить з 10 грудня 2014 року, підписаний трьома фракціями й особисто спікером, і так і не прийнятий, тому що "не на часі" та "нарід не той". Звідси два висновки. Перший - це скликання парламенту не в змозі за чотири роки прийняти хоча б в першому читанні хоча б щось, і навряд чи в найближчі півроку воно стане більш дієздатним ніж зараз, швидше за все буде навпаки. Другий - неважливо, скільки депутатів подало законопроект, без підтримки вулиці, без чіткого розуміння парламентарями того, що закон "на часі" і народ настільки "той", що вже стомився чекати - нічого не буде прийнято ніколи. І обидві ці причини є відповідями на питання, навіщо ми йдемо на марш 11%.

⚫ То що Ви вимагаєте конкретно (детально)?
- Нормалізації правозастосовної практики судами. Розробки та прийняття цивілізованого збройного законодавства. Прийняття тези про священність права на захист в якості пункту політичної програми всіма політичними партіями та кандидатами та прийняття цього пункту як частини коаліційної угоди.

⚫ І всього цього ви розраховуєте досягти одним маршем?
- Було б непогано. Тому що взагалі ходити маршами нам не дуже подобається, нам і так є чим зайнятися. Проте, якщо не вдасться одним - то доведеться двома, трьома, десятьма. І усіма іншими методами законного тиску громадян на владу.

⚫ Так куди приходити?
- В Києві до пам'ятника Шевченкові в парку Шевченка о 12 годині 6 жовтня. В Харкові на той самий час на площу Конституції до пам'ятника Незалежності.

⚫ Зброю з собою брати?
- Ні в якому разі. Йдеться про законні конституційні методи волевиявлення, а згідно з Конституцією, громадяни мають право на мирні зібрання без зброї. Масові зібрання громадян, навіть з легальною мисливською зброєю, на акцію вже поза законом.

⚫Плакати свої робити?
- Звичайно. Якщо вони будуть про право громадян на захист, то ми будемо раді їх бачити. Якщо вони будуть про "продам гараж", "нотаріус, переклади, апостиль", то теж згодиться, але не дивуйтесь, якщо дивитимуться на вас косувато.

⚫ Так що взагалі робити?
- Приходити в суботу, 6 жовтня, в Києві в парк Шевченка, в Харкові на площу Конституції з дружинами, чоловіками, дітьми та іншими знайомими. Орієнтир -- прапор партії "Демократична Сокира"
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пока нельзя огнестрел- надо носить с собой линолеумный нож.
1-не запрещено
2 -не оружие
3 -можно полоснуть по харе или при большей необходимости- по горлянке.
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топор тоже не оружие и носить его с собой тоже не запрещено, но как только вы раскроите им кому-нибуть голову, даже в целях самозащиты, вы сядете
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зараз таке положення, шо якшо ти навіть без зброї завдасиш нападнику важких тілесних пошкоджень, то тюрма!
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Полностью поддерживаю! Право на ношение оружия, в частности, короткоствола, должно быть доступно для любого гражданина. Естественно, прошедшего необходимые медицинские обследования и достигшего не менее 21 года (а то и более). Да и уголовное и уголовно-процессуальное законодательство должно быть приведено из архаического полусоветского в более современный вид касательно данной проблематики, особенно, вопроса квалификации самообороны.
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в 1991 году в Киеве мы организовали бойцовский клуб Киокушинкай по защите себя красивых и любимых....Приехало Быдло Кремля типа преподавать нам уроки Кунг-фу....,через сутки этао быдло свалило на Мацковию...Педагоги Ипаные.... В Киеве прошел марш за право на самозащиту - Цензор.НЕТ 7612 В Киеве прошел марш за право на самозащиту - Цензор.НЕТ 7612
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В полицейском государстве гражданам запрещено самим себя защищать, запрещено иметь для самозащиты оружие. И боже збав случайно или не случайно нанести повреждения злоумышленнику, который напал на вас или проник в ваше жилище.
Как там сказал сАБАКОВ - спочатку підкоряйтесь, а потім оскаржуйте у суді.
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Демократия в Америке обязана Кольту...
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именно, поэтому право на самозащиту должно быть не только от гопоты в подворотне, но и от бандита в форме
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...і Ісусу Христу.
Бо ж це Він сказав: "Хто з мечем до нас прийде, той від меча і загине." (с)
Євангелія від Матвія (гл. 26, ст. 51).
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нелегальної зброї і так дохуахуа на руках, і в будь який момент вона піде проти влади... вірніше скоро, а як відомо з незареєстрованої зброї убивати зручніше.
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полностью поддерживаю. необходимо чтобы в рамках законодательства существовали отряды гражданской самообороны, которые бы имели право на использование вооружений для защиты от бандитов, оборотней в погонах, криминала и преступников. также необходимо, чтобы отряды гражданской самообороны имели свои информационно-координационные командные центры (штабы), центры независимых расследований преступлений, центры медицинской и психологической помощи, центры силовой и тактической подготовки, центры обучения проведения спецопераций по силовому освобождению заложников из рук криминально-оборотневского мира для эффективной защиты прав и свобод всех мирных граждан по всей территории страны.
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Президентов у нас незаменимых нет, а хочешь сделать хорошо-сделай сам . Когда Ивану Петровичу Сидорову будет сделано предложение о выдвижении его кандидатом в президенты, он, возможно, согласится. Первым пунктом его программы будет свободная продажа оружия-любого. Иван Петрович Сидоров как бывший танкист предпочитает СГМТ-пулемёт станковый Горюнова модернизированный танковый.
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Та да...Вони вже починають натякати, на "реванш" за 2014 рік...
..."наваросію", "рюзьгє мір" та таке інше...
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такие акции нужно хорошо аннонсировать
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Немцам тоже огнестрел запрещён... -- токо по спец.заказу.
Украинцы на немцев похожи -- порядок любят, но если бунтуют -- ...не отстреляешься...
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Стеночку ломали -- красотень! -- ...хоть бы хто пукнул, а не стрельнул...*)
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Хто тогда работал? -- все сами офуели от скорости Воссоединения! ...налог на Солидарность до сих пор платим... ...а сперва зарядили токо на 2 года... -- не смеши учёного...*)
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Я не про тогда. Я про вообще. Если полиция эффективно защищает, можно и без своего ствола обойтись. Я об этом.
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Хош про Германию честно? -- никто тут полиции не боится! -- боятся судебных и адвокатских издержек...
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якщо введуть дозволи на зброю, то хана буде баригам, поліція і армія проти невдоволеного озброєного народу не встоїть. Хоча, з іншої сторони, у нас такий народ, що за межу біля садиби сусід сусіда повбиває......дай тільки зброю
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"Зброя сама по собі закликає до насильства" -Гомер "Одісея". Там хтось про другу поправку заїкнувся, то нехай цей амерофіл загуглить gun violence, невже ми теж хочемо жити, як в США? Як християнин, я проти зброї, бо вона інструмент гріха. Хтось писав, що сокирою можна зарубати, так можна, але можна нарубати дрів, щоб взимку незамерзнути, через Дюсельдорф+ це і є основне призначення сокири, але пістолет має лише одне призначення -вбивати. А заповідь шоста звучить - Не убий!
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більшість вбивств відбувається "мирними" інструментами - половина всіх випадків із застосуванням кухонного ножа. Також в діло йдуть виделки, сковороди та кухонні топорікі
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а ше є шанцевий інструмент: вила (ляжко), лопати, коси (йульа). Молотки, стамески... чісло ім лєгіон.
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Вот почему обязательно необходимо принять законы об отрядах гражданской самообороны и это только одна из тысяч причин: в селе Субботцы Знаменивского района Кировоградской области, уже более месяца назад было совершено противозаконное изнасилование и заказное убийство несовершеннолетней гражданки Дианы Хриненко. в ходе проведения приватного расследывания, было установлено, что заказчиком и исполнителем является местный главарь опг и его любовница. этот местный главарь является по совместительству главой этого поселка, а именно Боридченко Андрей Васильевич и его любовница Лилия Чернышова. есть подтвержденные факты и сведения, что они и ранее совершали особо тяжкие преступления. их пытаются отмазать и замять дело некие оборотни в погонах, которые незаконно носят полицейскую форму и незаконно замалчивают информацию об реальных убийцо-маньяках. также эти оборотни пытаются повесить вину на посторонних людей, а реальных убийц отмазать. А СУДЬБА 16 ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ ИМ ДАЖЕ НЕ ИНТЕРЕСНА.﻿
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Киеве прошел марш за право на самозащиту. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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