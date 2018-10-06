 На вокзале в Киеве поезд отрезал ступню египтянину

Об этом "Информатору" стало известно на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков. Первым делом помощь оказывали проводники. Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.

Из-за происшествия отправление поезда Киев-Харьков задержали почти на час. Только после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего состав отправился в 23:08. Пострадавшего в срочном порядке забрали в 17 больницу.

По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет и у него не было проездного билета. Подробности инцидента выясняются. На месте работали медики и правоохранители.