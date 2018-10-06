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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Египет (655) Киев (16571) несчастный_случай (212) поезд (672)

 На вокзале в Киеве поезд отрезал ступню египтянину

Вечером 5 октября в Киеве на центральном железнодорожном вокзале под поезд попал иностранец. Состав отправлялся по маршруту "Киев-Харьков".

Об этом "Информатору" стало известно на месте происшествия, сообщает Цензор.НЕТ.

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По предварительной информации, гражданин Египта попытался запрыгнуть в поезд, когда состав уже тронулся. Иностранец не удержался и его затянуло под колеса. Сразу же после инцидента поезд остановили и вызвали медиков. Первым делом помощь оказывали проводники. Мужчине отрезало левую ступню колесной парой состава.

Из-за происшествия отправление поезда Киев-Харьков задержали почти на час. Только после оказания первой помощи и госпитализации пострадавшего состав отправился в 23:08. Пострадавшего в срочном порядке забрали в 17 больницу.

По неподтвержденной информации, иностранцу около 25-30 лет и у него не было проездного билета. Подробности инцидента выясняются. На месте работали медики и правоохранители.

Источник: https://censor.net.ua/n3089983
 
 
 Топ комментарии
 
Желтая пресса локти кусает от цензоровского заголовка😀
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Наташе Ростовой приготовиться!
На вокзале в Киеве поезд отрезал ступню египтянину - Цензор.НЕТ 9907
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Посочувствуйте! Все-таки не ордынец. Может он и не террорист,а студент ,к примеру. В чужой стране потерять ногу не сладко любому.
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Ну да, это не на верблюда заскакивать..
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Желтая пресса локти кусает от цензоровского заголовка😀
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у цензора все по классике - "попал под лошадь".
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Кісєльсру буде глашатаїти, що в Києві фашисти зарізали єгиптянина за вказівкою Порошенка і ВАНА це підтвердить, мертвичук накладе резолюцію
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Рамзес Второй, приди - порядок наведи!
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То вже хай і Тутмос в талєсє з тєрмосом в тубусє прилітає тулєсом
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привыкли на ходу запрыгивать и на крыше поезда роем ездить...
ну как же ж так?
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Поезд по-мусульмански наказал за безбилетный проезд.
Всё же, в заголовке желтизна: как будто локомотив гонялся с кЫнжалом за бедным египтянином по запасным путям, поймал его и отрезал ногу злобно хохоча.
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Вспомнился фильм "Ошибочно обвинённый" (в другом переводе "Без вины виноватый") - вот этот эпизод, где локомотив гоняется за Лесли Нильсеном На вокзалі в Києві поїзд відрізав ступню єгиптянинові - Цензор.НЕТ 5152
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Ага, це по шаріату - злодієві відрізають стопу і кисть (на перший раз)
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ХОРОШО И СДЕЛАЛ. Арабы должны проваливать из Кавказа и славянских стран.В Баку уже были стычки и избиения арабья, направленных сюда мировыми правителями.Хорошобы чтоб вместе с собой они взяли своих братьев -хайских арабов( эр мэн?-ворованное слово из одэро-гоеческого МэнУша=Меноса).Арабы Вон из Кавказа и Славянских стран в арабистан свой.
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Посочувствуйте! Все-таки не ордынец. Может он и не террорист,а студент ,к примеру. В чужой стране потерять ногу не сладко любому.
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Наверное был электронный билет и проводники вытолкали.
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Ну хоть гражданство назвали, а то, как обычно: гражданин одной из стран, на одной из станций, одного из городов, запрыгивал в один из вагонов, одного из поездов...
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...и ему отрезало одну из конечностей
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А хай вас, з украінцамі... Што вам маскалеў не хапае?....

РS
А чалавека шкада.
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Да, шкода хлопця. Ше молоде таке, а вже каліка.
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я тож подумав. Але там так розчавило, шо і пришивати нічого
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Вот это событие, начальника Ж,Д, в отставку. Ну и новость, ОХ.........ЕТЬ.
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И получился из арабки Джон Сильвер без попугая.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа вокзале в Киеве поезд отрезал ступню египтянину
 
 
 
 
 
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